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    22 октября 2026, 18:22 • Новости дня

    Группировку МЧС на месте паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    МЧС: Группировку для ликвидации паводков в Ялте увеличили до 300 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство по чрезвычайным ситуациям усилило до 300 специалистов и 50 единиц техники отряд спасателей, занимающийся устранением последствий сильных паводков в Большой Ялте.

    Межведомственный штаб продолжает работу на месте происшествия и координирует ликвидацию последствий стихии на юге Крыма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

    «В Крыму увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий стихии. Триста человек и более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий паводков в Большой Ялте», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Алупке вышедшая из берегов река Хара-Баир угрожала западным воротам Воронцовского дворца, однако спасатели успели возвести временную дамбу и отвести мощный поток воды. В целях безопасности сотрудники Госавтоинспекции перекрыли участок Севастопольского шоссе в районе населенного пункта.

    Наиболее сложная ситуация сложилась в поселке Кореиз, где сошедшая с гор вода затопила несколько улиц. В населенном пункте объявили природную чрезвычайную ситуацию местного уровня реагирования. При этом сами осадки в регионе прекратились еще в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В Главном управлении МЧС по Крыму сообщили о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    21 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Шесть человек получили до 19 лет колонии за попытку захвата власти в Крыму

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил шестерых человек к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в Крыму и участие в террористической ячейке, сообщили в инстанции.

    «Установлено, что Асанов и Ниметулаев на территории Бахчисарайского района Республики Крым организовали деятельность ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения», куда вошли остальные подсудимые. В соответствии с приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы», – сообщил представитель суда ТАСС.

    По версии следствия, фигуранты вербовали новых участников и проводили конспиративные собрания. Они обсуждали методы изменения политической системы России для ее включения во «Всемирный исламский Халифат» (запрещена в России и признана террористической).

    Первые четыре года наказания осужденные проведут в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым. В прошлом году совершивших теракт на Крымском мосту приговорили к пожизненному заключению. Крымчанина осудили за планы вступить в террористическую организацию.

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    20 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии на Украине сил для смены власти

    Константинов: На Украине сформировались реальные силы для смены власти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине появились силы, способные сменить режим Владимира Зеленского.

    «На Украине сформировались реальные силы, способные сменить власть. Зеленский не сможет честно победить на выборах, а сфальсифицировать их результаты ему не дадут, прежде всего в США», – заявил Константинов РИА «Новости».

    По его мнению, нет гарантий того, что на смену Зеленскому придет политик, настроенный на конструктивные отношения с Россией.

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг упал до 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента. Также отставка главы Минцифры Украины Михаила Федорова нанесла удар по легитимности Зеленского. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о сомнительной легитимности Зеленского.

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    21 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Отражена воздушная атака ВСУ на Севастополь

    Развожаев: В Севастополе над морем сбили дрон ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку украинских войск на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь, был сбит один беспилотник над территорией моря. «Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали один вражеский беспилотник над морем», – сообщил Развожаев в Max.

    По его словам, никто не пострадал, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Севастополем.

    Ранее силы ПВО отразили атаку шести беспилотников на Севастополь.

    До этого у города из-за атаки дрона загорелся лес.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

    На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти индонезийского острова Бали совместно с Красным Крестом организовали доставку воды населению в связи с засухой и задержкой сезона дождей.

    «Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

    Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    21 октября 2026, 09:32 • Новости дня
    Поток горной воды засыпал троллейбусный парк Ялты грунтом и камнями

    Поток горной воды засыпал камнями и грунтом троллейбусный парк Ялты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями, заявила глава пресс-службы крымского ГУ МЧС Дарья Диюнова.

    «Ночью в троллейбусном парке водой было нанесено большое количество грунта и камней», – сказала Диюнова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА «Новости».

    По ее словам, на месте работают спасатели и инженерная техника. Береговая линия реки Дерекойка оперативно укреплена мешками с песком. В поселке Кореиз, где сложилась самая сложная ситуация, продолжается сбор грунта на улицах и расчистка русла. Всего спасатели возвели семь временных дамб и вывезли 810 кубометров земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте перекрыли Южнобережное шоссе из-за разлива реки. Из-за подтоплений власти объявили режим ЧС. В понедельник спасатели эвакуировали пять человек.

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    20 октября 2026, 07:43 • Новости дня
    Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Вануату

    У берегов Вануату зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У побережья Республики Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,3, информации о пострадавших нет.

    Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у побережья Республики Вануату. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

    По его данным, эпицентр находился в 205 км к северо-западу от города Порт-Олри. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1. Также у побережья Вануату зафиксировали подземные толчки на глубине 10 км. Кроме того, сейсмологи сообщили о землетрясении в этом регионе.

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    22 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    В Алупке на южном берегу Крыма река Хара-Баир вышла из берегов из-за сильных дождей, вода затапливает дома и придомовые территории, сообщило республиканское управление МЧС.

    Река вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Произошло подтопление части улиц, вода заходит в дома, сообщает МЧС в «Макс».

    Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения.

    «Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями местной администрации экстренно сооружают временную дамбу», – заявили спасатели.

    Сотрудники МЧС укрепляют береговую линию мешками с песком и прочищают ливневки. Работы ведутся на пяти участках, группировка спасателей наращивается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник в южной части полуострова проводилась эвакуация жителей.

    В этот же день в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за сильных подтоплений.

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    22 октября 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд дал 18 лет тюрьмы третьему фигуранту дела о покушении на Сергея Аксенова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева к 18 годам лишения свободы за участие в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

    Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Владимиру Ананьеву по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленнику назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Первые четыре года он отбудет в тюрьме.

    Уголовные дела в отношении Ананьева, а также Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко поступили в суд в феврале 2025 года. Ранее Боднарь и Шевченко получили 13 и 10 лет лишения свободы соответственно. В ходе прений сторон государственное обвинение запрашивало для Ананьева 22 года заключения.

    В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд направили три уголовных дела, касающиеся покушения на Аксенова.

    В апреле того же года подозреваемая в покушении дала признательные показания.

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    22 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    Мощные ливни спровоцировали наводнения в Австралии

    АВС: Сильные ливневые дожди вызвали наводнения в австралийском штате Квинсленд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В австралийском штате Квинсленд из-за сильных ливней начались наводнения, несколько человек удалось спасти из затопленных районов.

    Обрушившиеся на юго-восток штата, включая окрестности Брисбена, грозы и ливни привели к выпадению более 160 мм осадков в некоторых местах за три часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждения для жителей районов к северу от Брисбена, призвав их готовиться к возможной эвакуации.

    Как заявили в метеорологическом ведомстве, «в ближайшие несколько часов сильные грозы, вероятно, принесут интенсивные осадки, которые могут вызвать внезапные наводнения в зоне предупреждения».

    Журналист ABC и очевидец спасли мужчину из тонущего автомобиля. По информации полиции, местные жители помогли еще нескольким оказавшимся в воде людям. О пострадавших и ущербе информации пока нет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех. Кроме того, число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек. Между тем в Тихом океане сформировался тропический шторм «Борис».

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