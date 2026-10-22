«Алроса» представила лавандовый бриллиант стоимостью более 1,5 млн долларов

Tекст: Валерия Городецкая

Центральным экспонатом презентации инвестиционных бриллиантов в Екатеринбурге стал редкий камень фантазийного цвета Intense Purple Pink с выраженным лавандовым оттенком, передает РИА «Новости».

Камень вошел в коллекцию Alrosa Diamond Exclusive летом этого года. Его огранили из алмаза возрастом около 350 млн лет, который был добыт в Якутии в 2025 году. На сложную огранку в форме сердца мастерам потребовалось более полугода.

Издание RR поставило этот бриллиант на первое место в списке самых ярких драгоценностей 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава Якутии Айсен Николаев сообщил о планах реализовать уникальный лавандовый бриллиант через специальную инвестиционную программу.

В прошлом месяце руководитель региона передал в Госфонд крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета весом 468,3 карата.

Летом Минфин США отложил до осени 2027 года вступление в силу запрета на ввоз некоторых видов драгоценных камней российского происхождения.