Решетников призвал строить аквапарки в каждом российском городе-миллионнике

Решетников: Аквапарки необходимо построить в каждом городе-миллионнике России

Tекст: Валерия Городецкая

«Для нашей северной страны это не менее важно, чем развитие отдаленных курортов, куда люди раз в год прилетают. Наличие аквапарка в городе-миллионнике должно, наверное, стать практически обязательным», – приводит слова Решетникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам РИА «Новости».

Министр пояснил, что на развитие туристической инфраструктуры предусмотрен 251 млрд рублей, из которых 127 млрд рублей пойдут на субсидирование процентных ставок по льготным кредитам для строительства крупных гостиниц.

В результате, по словам Решетникова, получилась масштабная программа поддержки создания аквапарков – их запланировано более 20. Кроме того, по программе уже одобрено возведение 300 отелей на 63 тыс. номеров, в эксплуатацию введено 46 объектов на 10 тыс. номеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.

В сентябре депутат Госдумы Александр Сидякин заявил о продолжении развития программ благоустройства, жилищного строительства и льготной ипотеки партией «Единая Россия».

В августе министр экономического развития Максим Решетников сообщил о помощи бизнесу в обеспечении наполнения рынка товарами после ударов беспилотников по объектам Wildberries.