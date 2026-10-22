Минпромторг расширил список разрешенных для работы в такси автомобилей

Минпромторг разрешил использовать автомобили Haval H3 и Dargo в такси

Tекст: Валерия Городецкая

Список автомобилей для работы в такси расширен моделями Haval H3 и Haval Dargo, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Как пояснили в Минпромторге, производство этих моделей по полному циклу налажено в Тульской области, поэтому они соответствуют утвержденным параметрам закона о локализации. Обновленный список будет опубликован на сайте министерства.

В Минпромторге напомнили, что перечень будет регулярно пополняться новыми локализованными моделями, подходящими под критерии закона. Закон, устанавливающий требования к автомобилям для работы в такси, вступил в силу 1 марта 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Минпромторг сообщил о возможности использования в отечественных таксопарках автомобилей марок Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

В том же месяце ведомство увеличило уровень локализации иномарок для такси до 1,5 тыс. баллов.

В марте перечень разрешенных автомобилей уже расширялся.