Минпромторг спрогнозировал рост доли электромобилей в России

Алиханов: Доля электромобилей на авторынке России вырастет до 25% к 2035 году

Tекст: Ольга Иванова

«Мы в 2035 году видим, что примерно четверть рынка новых автомобилей продаваемых будет «электричками», – приводит слова Алиханова «Вести». Министр отметил, что рост будет особенно заметен в крупных агломерациях, таких как Москва, Петербург и Казань, благодаря увеличению числа зарядных станций. В этих городах доля электромобилей может достичь 50%.

Основным стимулом для перехода на электромобили станет экономия на зарядке. По словам главы Минпромторга, зарядка электромобиля обходится в среднем в три раза дешевле заправки бензином, а при использовании загородных станций, например, на даче в Подмосковье, выгода увеличивается в несколько раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минпромторг отчитался о двукратном увеличении спроса на электромобили в России за первые девять месяцев текущего года.

Летом первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о планах правительства производить до 2,8 млн транспортных средств в год к 2035 году.

В январе министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о дальнейшем снижении объема параллельного импорта в страну в 2026 году.