Семье погибшего курского фельдшера передали орден Пирогова

Хинштейн передал орден Пирогова семье погибшего курского фельдшера Ващенко

Tекст: Ольга Иванова

«Особая, горькая часть церемонии – когда награду приходится вручать не герою, а его близким. Сегодня передал орден Пирогова (посмертно) Светлане Николаевне Ващенко – вдове Владимира Николаевича, фельдшера из села Гуево Суджанского района», – сообщил Хинштейн в Мах.

Губернатор напомнил, что в августе 2024 года, когда украинские военные зашли в Гуево, Ващенко остался с жителями и продолжал выполнять свою работу. В апреле 2025 года во время эвакуации населения он попал под обстрел и погиб.

Хинштейн подчеркнул, что фельдшер стоял на защите Курской земли и отдал себя до конца. Кроме того, нагрудным знаком «За верность долгу и мужество» отмечен житель региона Валерий Филипповский, который спас из пожара трехлетнего ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин отметил высокой государственной наградой сельского медика Владимира Ващенко.

В мае губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей после оккупации части региона ВСУ.

Месяцем ранее он информировал о гибели фельдшера Беловской ЦРБ и ее мужа в результате атаки ВСУ на блокпост в Белгородской области.