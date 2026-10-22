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    22 октября 2026, 17:51 • Новости дня

    Ракеты малой дальности для американских комплексов HIMARS прибыли в Эстонию

    Эстония получила ракеты малой дальности для американских РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эстонию поступили боеприпасы с дальностью действия 70 км для американских реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил министр обороны республики Мартин Херем.

    «В следующем году прибудут южнокорейские реактивные системы залпового огня Chunmoo, а боеприпасы, надеюсь, поступят в начале следующего года», – заявил министр, слова которого приводит РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В распоряжении сил обороны Эстонии имеются шесть реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме того, в апреле был подписан контракт на приобретение еще трех установок, которые должны быть поставлены в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле руководители Латвии, Литвы и Эстонии провозгласили желание принять на своей территории ядерное оружие.

    В мае российский МИД обвинил НАТО в разрушении статуса Балтийского моря как безопасной транспортной артерии.

    В январе посол России в Дании Владимир Барбин заявил о способности Москвы предотвратить провокации НАТО на Балтике.

    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    22 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    Эстония пообещала передать Украине более 60 локомотивов
    @ Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония совместно с железнодорожными предприятиями пообещала передать Украине более 60 локомотивов для обеспечения работы железных дорог, сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на МИД республики.

    Таллин определил более 60 локомотивов, которые можно передать Украине. Об этом министр иностранных дел республики Маргус Цахкна сообщил украинскому коллеге Андрею Сибиге, пишет РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    На прошлой неделе экспертная группа с Украины посетила Эстонию для оценки соответствия имеющихся локомотивов потребностям украинской железной дороги. Сейчас эстонская сторона ожидает ответа специалистов для поиска финансирования через международные механизмы.

    Окончательное решение о передаче локомотивов пока не принято. О моделях, владельцах и техническом состоянии локомотивов не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США существенно сократила помощь Украине.

    Во вторник премьер-министр Болгарии Румен Радев тоже заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

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    22 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»

    ГУР Украины: Россия начала применять новую крылатую ракету «Филин»

    ГУР Украины заявило о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин»
    @ t.me/DIUkraine

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины сообщило об использовании российскими войсками новой недорогой крылатой ракеты наземного базирования «Филин» с дальностью полета до 1200 км.

    Украинская разведка зафиксировала применение новой российской ракеты с конца лета, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max. По данным ГУР, значительная часть конструктивных элементов боеприпаса изготавливается с помощью 3D-печати. Заявленная скорость ракеты достигает 800 км в час, дальность полета составляет до 1200 км, а масса боевой части – 50 или 100 кг. Отмечается, что «Филин» способен лететь на высотах от сверхмалых до шести километров.

    В четверг ВС России поразили ракетами сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9.

    В среду в Ростехе сообщили о способности новейшего российского зенитного ракетного комплекса «Цитадель» поражать различные типы беспилотников и крылатые ракеты.

    В прошлом месяце западная пресса отметила появление новой российской крылатой ракеты «Бандероль».

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    22 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России поразили две подстанции на Украине и сухогрузы с оружием

    ВС России поразили подстанции на Украине и два сухогруза с военным грузом

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России днем в четверг поразила электроподстанцию ПС-330 «Новокиевская» в Хотове Киевской области и электроподстанцию ПС-330 «Житомирская» в Житомире, а также два сухогруза с военными грузами для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса, а также по портовой инфраструктуре и судам, доставляющим оружие, сообщает Минобороны в Max.

    В результате атаки поражены электроподстанция «Новокиевская» в населенном пункте Хотов Киевской области и подстанция «Житомирская» в Житомире.

    Кроме того, на переходе морем российские военные поразили два сухогруза, которые везли в порты Одессы и Черноморска грузы для украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские войска провели атаку на заводы оборонно-промышленного комплекса и портовые объекты в Одесской области.

    Ранее в Киеве было ограничено движение транспорта по Южному мосту с правого на левый берег Днепра.

    Напомним, в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский: В Европе вырос спрос на секс-услуги украинок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 2022 года со стороны европейцев растет спрос на секс-услуги и порнографию с участием украинских женщин, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «С 2022 года отмечается рост онлайн-спроса со стороны европейских мужчин на сексуальные услуги и порнографию с участием украинских женщин, что может включать секснасилие и эксплуатацию», – цитирует Полянского ТАСС.

    Дипломат отметил, что в СМИ регулярно появляются материалы расследований, выявляющих работу торговцев людьми под покровительством высокопоставленных чиновников на Украине.

    Он подчеркнул, что в странах ОБСЕ растет уровень торговли людьми для сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних. Полянский указал на использование преступниками современных технологий для поиска жертв и размещения соответствующего контента в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев. Летом Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе. Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа толкает их на нищенство.

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    22 октября 2026, 14:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке стран Европы к войне на системном уровне

    Постпред при ОБСЕ Полянский заявил о подготовке ЕС к войне на системном уровне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия получает все больше свидетельств системной подготовки Европы к войне, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «К сожалению, мы получаем все больше свидетельств того, что подготовка Европы к войне идет на системном уровне», – заявил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, европейские страны НАТО собираются обсудить потребности в вооружениях на случай конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Дипломат отметил, что в Италии, Северной Атлантике, Средиземноморье и Финляндии параллельно идут военные учения. В ноябре в Польше «коалиция желающих» планирует отработать переброску войск на Украину.

    Кроме того, европейским политикам приходится сквозь зубы признавать, что 22 пакета санкций не привели к краху российской экономики. Россия адаптировалась и активно развивает военно-промышленный комплекс.

    При этом санкции нанесли разрушительный удар по экономике ЕС, приведя к инфляции, росту цен на энергоносители, деиндустриализации и оттоку капитала. Европейские налогоплательщики вынуждены оплачивать санкционную кампанию и продолжение конфликта на Украине за счет собственных социальных нужд, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил согласие Москвы на замораживание конфликта на Украине по модели Минских соглашений.

    Ранее постпред заявил о вынужденной подготовке Россией адекватного военного ответа на провокации Североатлантического альянса.

    Также Дмитрий Полянский обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

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    22 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Лидеры ЕС собрались в ноябре обсудить дефицит финансирования Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите попытаются согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

    Саммит состоится 26–27 ноября. Также там обсудят бюджет ЕС на 2028–2034 годы, передает Reuters.

    Финансирование Украины на 2026 год уже обеспечено. На 2027 год предусмотрено 45 млрд евро, однако потребности Киева будут значительно выше из-за продолжающегося конфликта. Евросоюз рассчитывал, что страны, не входящие в ЕС, внесут еще 45 млрд евро на 2026 и 2027 годы, но эти средства пока не поступили.

    С учетом того, что дефицит финансирования Украины на 2027 год сейчас оценивается примерно в 70 млрд евро, странам ЕС придется согласовать новую форму финансирования, возможно, в виде еще одного кредита, говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Фридрих Мерц назвал помощь Киеву большой нагрузкой на европейский бюджет. В

    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки к зиме.

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    22 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко: Минск и Москва не хотят войны, но должны быть к ней готовы

    Лукашенко на встрече с Белоусовым заявил о необходимости готовиться к войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что обе страны не хотят войны, но должны быть к ней готовы.

    «Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке», – заявил Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. «Наши противники, врагов пока, наверное, у нас тут особо нет, об этом знают, они-то видят. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране наших рубежей Союзного государства», – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент Белоруссии также отметил хорошее сотрудничество двух стран по другим ведомствам и направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании сил НАТО у границ Союзного государства. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    Ранее Москва и Минск провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

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    22 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Мерц призвал к расширению ЕС

    Мерц призвал к расширению ЕС «ради отстаивания суверенитета»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дальнейшему расширению Европейского союза ради «отстаивания суверенитета» объединения на мировой арене.

    Заявление немецкого политика прозвучало в контексте попыток евроинтеграции стран Западных Балкан, передает РИА «Новости». «Мы хотим сохранить эту динамику расширения ЕС. Евросоюз должен разрастаться, если он хочет отстаивать свой суверенитет в этом мире и восприниматься как явный фактор силы на мировой арене», – заявил Мерц по итогам саммита «Берлинский процесс» в Черногории.

    При этом глава правительства ФРГ подчеркнул, что политическая воля для вступления стран Западных Балкан в объединение должна исходить от самого региона.

    Саммит «Берлинского процесса», представляющего собой дипломатическую инициативу Берлина по ускорению интеграции государств Западных Балкан в ЕС, прошел под городом Будва. В мероприятии приняли участие региональные политики, а также канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы. В тот же день он рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В августе в Брюсселе подготовили масштабную реформу политики расширения Евросоюза с отменой принципа единогласия.

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