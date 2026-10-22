Таможня допустила открытие КПП Ивангород на границе с Эстонией в 2027 году

Tекст: Ольга Иванова

«МАПП Ивангород находится в стадии реконструкции, но при этом действует пешеходная составляющая. Пока реконструкция продолжается, ориентируемся на завершение в 2027 году, на открытие его», – цитирует Снапкову РИА «Новости».

По ее словам, для граждан, пересекающих границу пешком, российская сторона максимально оптимизировала все процедуры. На пункте пропуска организовано ускоренное совершение таможенных операций и усилены дежурные смены.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Ивангород закрылся на реконструкцию для транспортных средств 1 февраля 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом перед контрольно-пропускным пунктом в Ивангороде образовалась внушительная очередь из желающих пересечь границу со стороны эстонской Нарвы.

Начальник таможенного поста МАПП Ивангород Евгений Скорюков объяснил скопление сотен путешественников на границе работой эстонских служб.

Весной на контрольно-пропускном пункте в Нарве выстроилась значительная очередь из желающих въехать на территорию России.