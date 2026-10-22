Егор Крид скрыл постер из фильма «Иди и смотри» в клипе после скандала

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ранее представитель «Мосфильма» заявил РИА «Новости», что студия не давала разрешения на использование постера и намерена проверить ситуацию юридически.

В клипе «Милый ублюдок» Крид появился в одежде, на которой портрет героя драмы об оккупации Белоруссии был изменен: персонажу добавили пирсинг, татуировки и надпись. Сейчас это изображение в ролике скрыто размытым квадратом.

Фильм «Иди и смотри» о зверствах нацистов в Белоруссии режиссера Элема Климова вышел в 1985 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей появлением в музыкальном клипе в лонгсливе с изображением героя фильма «Иди и смотри».

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к Егору Криду после скандала вокруг концерта исполнителя.

До этого Петербургское УФАС возбудило дело в отношении Егора Крида из-за скрытой рекламы алкоголя в клипе.