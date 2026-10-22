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    22 октября 2026, 17:30 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 1050 долларов впервые с 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В четверг биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 3,5% и превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости». Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского распределительного центра TTF, расположенного в Нидерландах, начали торги на отметке 1015,3 доллара. Эта сумма не изменилась по сравнению с расчетной ценой предыдущего торгового дня, составлявшей 1015 долларов за тысячу кубометров.

    К 10:00 мск стоимость газа выросла на 1,6%, составив 1030,7 доллара. К 16:07 мск котировки достигли 1050,5 доллара, продемонстрировав итоговый рост на 3,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 1030 долларов за тысячу кубометров.

    В среду они достигли отметки почти в 1018 долларов.

    Во вторник стоимость ноябрьских фьючерсов увеличилась почти до 1043 долларов.

    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    22 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы

    Газпром: Отказ от российского газа повысил нагрузку на ПХГ Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ от поставок российского газа привел к повышенной нагрузке на подземные хранилища (ПХГ) в Европе, заявил глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога.

    Политика ЕС, обязывающая заполнять ПХГ к зиме, привела к искусственному летнему спросу на газ, усложнив ситуацию на европейском газовом рынке, передает ТАСС со ссылкой на выступление Хандоги на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

    Ранее хранилища использовались в первую очередь для балансирования пикового зимнего спроса, однако теперь они вынуждены сглаживать общую волатильность рынка, особенно в условиях конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) со странами Азии.

    Хандога добавил, что долгосрочные контракты на поставку российского трубопроводного газа с гибкими условиями ранее помогали избегать резких колебаний спроса и предложения, а также позволяли создавать необходимые запасы летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил о невозможности компенсировать нехватку газа в случае отказа Европы от поставок из России.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе в долгосрочной перспективе.

    В тот же день Миллер сообщил о падении уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа до антирекордной отметки для середины октября.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

    Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

    «Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

    Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

    Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

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    21 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Без топлива из-за протестов остались пять итальянских аэропортов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии пять аэропортов столкнулись с перебоями в поставках авиационного топлива на фоне забастовок грузоперевозчиков, пишут местные СМИ.

    Аэропорты Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо рекомендовали авиакомпаниям заправляться в других местах из-за нехватки керосина, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.

    В аэропорту Неаполя пилотам предложили загружать больше топлива перед вылетом, в Салерно – брать топливо на обратный рейс. Лоукостер Wizz Air заявил, что дефицит топлива может повлиять на расписание рейсов, авиакомпания координирует свои действия с поставщиками и рассматривает альтернативные варианты.

    Ранее Национальная служба обеспечения полетов гражданской авиации Италии (Enav) сообщила, что топливо Jet A1 отсутствует в аэропортах Реджо-ди-Калабрия и Кротоне.

    Протесты итальянских дальнобойщиков из-за высоких цен на топливо привели к блокировке дорог на юге страны, что нарушило цепочки поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за протестов на юге Италии возник дефицит продуктов.

    Во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге страны.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за роста цен на топливо.

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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    22 октября 2026, 13:18 • Новости дня
    Постпред при ОБСЕ Полянский: В Европе вырос спрос на секс-услуги украинок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 2022 года со стороны европейцев растет спрос на секс-услуги и порнографию с участием украинских женщин, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «С 2022 года отмечается рост онлайн-спроса со стороны европейских мужчин на сексуальные услуги и порнографию с участием украинских женщин, что может включать секснасилие и эксплуатацию», – цитирует Полянского ТАСС.

    Дипломат отметил, что в СМИ регулярно появляются материалы расследований, выявляющих работу торговцев людьми под покровительством высокопоставленных чиновников на Украине.

    Он подчеркнул, что в странах ОБСЕ растет уровень торговли людьми для сексуальной эксплуатации, в том числе несовершеннолетних. Полянский указал на использование преступниками современных технологий для поиска жертв и размещения соответствующего контента в открытом доступе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев. Летом Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе. Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказывала, что Европа толкает их на нищенство.

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    22 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Дмитриев заявил о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа переживает глубочайший кризис в энергетике, однако продолжает закупать российский газ, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле подчеркнул, что Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что, несмотря на сложную ситуацию и рост цен на газ в Европе на 140% за последний год, европейские страны не прекратили импорт энергоносителей из России.

    «Давайте не будем забывать про то, что Европа прямо сейчас покупает российский газ, покупает российскую энергию», – подчеркнул глава РФПИ.

    XIX Веронский Евразийский экономический форум проходит 22-23 октября. Главная тема мероприятия – вызовы меняющегося мира и меняющейся экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что у Европы еще есть время отменить запрет на перевалку российского сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил, что цены на газ в Европе останутся высокими в долгосрочной перспективе.

    Весной Дмитриев выразил мнение, что Евросоюз столкнется с цунами последствий из-за ошибок в энергетической политике.

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    22 октября 2026, 06:48 • Новости дня
    МИД Таиланда рекомендовал отложить поездки в ряд стран Европы

    Глава МИД Таиланда Пхуангкеткеу посоветовал гражданам не ездить в Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу посоветовал гражданам страны без необходимости не посещать европейские государства, где проходят массовые протесты.

    Рекомендация касается Франции, Италии и Испании, где сложилась быстро меняющаяся обстановка в связи с беспорядками, передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

    «Учитывая то, насколько стремительно меняется обстановка, путешественникам следует проявлять осторожность и проверять рекомендации МИД и посольств Таиланда. Если в поездке нет острой необходимости, посещение стран, где происходят беспорядки, лучше отложить», – заявил Пхуангкеткеу.

    Министр добавил, что из-за экстренного совещания ему пришлось перенести переговоры с главой МИД Италии, однако согласовать новую встречу не удалось, так как Пхуангкеткеу должен был лететь в Испанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на главу МВД Франции подали в суд из-за оторванной руки протестующего.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел беспорядки в Европе граничащими с хаосом.

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    22 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    Дегтярев назвал безобразием позицию Европы по допуску российских спортсменов

    Министр спорта Дегтярев назвал безобразием позицию Европы по допуску атлетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал безобразной позицию ряда европейских стран, которые искусственно ограничивают допуск российских спортсменов на международные соревнования.

    Выступая на сессии в рамках международного форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске, глава Минспорта обратил внимание на проблемы с участием отечественных атлетов в турнирах за рубежом, передает ТАСС.

    «На летней Универсиаде наши спортсмены завоевали 16 медалей. Хочу отметить вероломную позицию Германии, которая искусственно ограничила число российских молодых атлетов, вместо 200 мы получили 40 с небольшим. Это было объявлено как решение государства. За такие решения европейцы должны заплатить, это неизбежный процесс. Мы должны объединяться, и тем странам нельзя доверять спортивные соревнования. Это просто безобразие, что творят сегодня европейцы», – заявил Дегтярев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эстонское телевидение отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за участия россиян.

    Во вторник Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех спортсменов.

    Ранее в Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций.

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