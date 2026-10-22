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    22 октября 2026, 17:21 • Новости дня

    Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Тайване объявили о закрытии в пятницу школ и офисов на всей территории острова, а также приостановке работы фондовой биржи в связи с приближением тайфуна «Чампи».

    По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

    Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

    Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

    В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

    Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

    В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».

    19 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ялте открыли пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений из-за непогоды, эвакуированы пять человек, сообщили в МЧС России.

    Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

    «Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

    Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

    Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

    В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

    В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.

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    19 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Focus Taiwan: Тайвань проведет учения с американскими танками и призывниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тайвань в ноябре проведет месячные военные учения «Ляньюн», в которых задействуют американские танки M1A2T и призывников, сообщает тайваньская газета Focus Taiwan.

    «Бронетанковая бригада, которая использует американские танки (M1A2T), уже передислоцировала их на учебную базу в уезде Пиндун для предстоящих учений «Ляньюн», которые запланированы на конец ноября – декабрь», – передает РИА «Новости» сообщение Focus Taiwan.

    В ходе маневров, которые продлятся около месяца, танки будут отрабатывать боевое слаживание. В учениях также примут участие призывники, проходящие обязательную годовую военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Тайвань решил закупить у США 292 разведывательных беспилотника.

    В прошлом месяце задержка поставок оружия из США поставила под угрозу создание системы ПВО на Тайване.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки

    МЧС: Южнобережное шоссе в Ялте перекрыли из-за разлива реки Гувы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в Ялте в связи с разливом реки Гувы, сообщило ГУ МЧС России по Республике Крым.

    «В районе Южнобережного шоссе на территории троллейбусного парка и в русле реки Гувы ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудниками Госавтоинспекции перекрыто движение и выставлен пост безопасности», – сообщает ведомство в Max.

    Выше по течению реки Гувы возводятся дамбы из бетонных плит, принимаются меры по обеспечению безопасности людей и транспорта. Укрепляется береговая линия реки Дерекойки мешками с песком, а русло реки и территория троллейбусного парка расчищаются тракторами от наносного грунта и камней.

    За последние трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В реках муниципального округа Ялта ожидается половодье. Фиксируются подтопления в Ялтинском крокодиляриуме, однако собственник откачивает воду своими силами, животным ничего не угрожает. Спасатели просят жителей убрать транспорт на возвышенности.

    Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Ялты объявили режим ЧС из-за подтоплений.

    В понедельник из зоны подтопления эвакуировали пять человек.

    В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    21 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В ООН спрогнозировали мощнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    ООН предрекла мощнейшее за последние 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за последние четыре десятилетия.

    Аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана вызовет масштабные изменения погодных условий во всем мире. «Нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по своей силе – буквально выйти за пределы тех показателей, которые фиксировались в течение последних четырех десятилетий. Пик Эль-Ниньо придется на конец 2026 года», – заявила Сауло, передает РИА «Новости».

    По данным метеорологов, в период с ноября по январь температура воды в эпицентре Эль-Ниньо способна превысить средние значения на 3,8 градуса. Глава организации подчеркнула, что это невиданная ранее величина, а последствия климатического сдвига могут сохраняться длительное время после прохождения пика.

    Специалисты призвали страны заранее подготовиться к экстремальным условиям. В частности, в Восточной Африке и на северо-западе США ожидается повышенный риск наводнений из-за обильных осадков. Одновременно в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и центральных районах Америки значительно возрастет вероятность засухи и масштабных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В понедельник организация предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за явления Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    20 октября 2026, 18:03 • Новости дня
    Ураганный ветер сорвал крышу с колледжа в Свердловской области

    Штормовой ветер повредил кровлю колледжа и обесточил два поселка на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свердловском Качканаре сильный ветер сорвал незакрепленные листы с крыши ремонтируемого колледжа, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС.

    В результате порывов ветра в городе Качканаре обрушилась часть кровли здания колледжа, в котором проводился капитальный ремонт, сообщили РИА «Новости» в ГУ МЧС по Свердловской области.

    В ведомстве уточнили, что ветер сорвал незакрепленные листы кровельного покрытия. Пострадавших в результате происшествия нет.

    Кроме того, из-за непогоды в Качканаре и соседнем поселке Валериановск было нарушено электроснабжение. По данным администрации муниципалитета, к настоящему времени подача электричества восстановлена, продолжается ликвидация последствий сильного ветра.

    Ранее в регионе прогнозировались порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал число поврежденных ураганом домов. Тогда же штормовой ветер обесточил 44 населенных пункта в Алтайском крае.

    Ранее из-за ураганного ветра в Иркутской области загорелись дома.

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    20 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    На юге Крыма началась эвакуация из-за сильных дождей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южной части Крымского полуострова из-за последствий сильных дождей проводится эвакуация жителей, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

    В пунктах временного размещения находятся три человека, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Обстановка оценивается как сложная. Наиболее критическая ситуация сложилась в поселке Кореиз. Там разрушены две подпорные стены, а река Узень-Чешме вышла из берегов.

    Кроме того, в Ялте на территории троллейбусного парка разрушилась подпорная стена, уровень воды достигает 50 см. Возводятся временные дамбы. Также зафиксированы падения деревьев и подтопления в Алуште, Судаке, Феодосии и Бахчисарайском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений. В понедельник из-за последствий непогоды в городе эвакуировали пять человек. Там произошло аварийное отключение электричества.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    20 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Нехватка воды возникла на Бали из-за затянувшейся засухи

    На Бали началась раздача чистой воды населению из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти индонезийского острова Бали совместно с Красным Крестом организовали доставку воды населению в связи с засухой и задержкой сезона дождей.

    «Мы совместно с Красным Крестом Индонезии и профильным ведомством доставили в ряд округов в общей сложности 177,5 тыс. литров чистой воды», – заявил руководитель регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Геде Теджа Бхусана. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANTARA.

    По словам Бхусаны, в этом году начало сезона дождей сдвинулось на ноябрь из-за климатического явления Эль-Ниньо. В прошлом году дожди начались уже в октябре. Затянувшийся сухой сезон привел к нехватке воды, природным пожарам и учащению случаев засухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    Ранее климатологи спрогнозировали удорожание кофе и какао в мире из-за этого явления.

    Австралии предрекли волну пожаров и засух из-за Эль-Ниньо.

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    19 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Сильные дожди вызвали наводнения в Эквадоре

    Сильные дожди вызвали наводнения на юго-западе Эквадора

    Tекст: Вера Басилая

    В юго-западной части Эквадора из-за сильных дождей начались наводнения, что привело к приостановке занятий в школах нескольких округов, сообщила министр образования страны Хильда Альсивар.

    Альсивар заявила, что министерство образования Эквадора отменило очные занятия в школах Гуаякиля и Самборондона, передает РИА «Новости». По словам Альсивар, отмена занятий осуществляется в рамках протокола действий в условиях ЧС в сфере образования из-за стихийного бедствия, вызванного климатическим феноменом Эль-Ниньо.

    Как сообщил местный новостной портал, самый населенный город Эквадора, Гуаякиль, утром оказался затоплен в разных районах из-за сильных дождей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за Эль-Ниньо.

    В начале месяца ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей.

    В прошлом месяце Гидрометцентр сообщил, что это явление принесло рекордные тайфуны и наводнения.

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    21 октября 2026, 07:08 • Новости дня
    Спасателей Камчатки перевели в режим повышенной готовности из-за циклона

    МЧС: Спасатели Камчатки переведены в режим повышенной готовности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спасатели на Камчатке переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением тихоокеанского циклона, который обрушится на регион 22 и 23 октября.

    «В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности», – сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

    По данным Камчатского УГМС, 22 октября в Петропавловске-Камчатском и нескольких округах ожидаются сильные дожди и снег, передает РИА «Новости». В горных районах прогнозируется гололедица и налипание мокрого снега на провода. Ночью 23 октября осадки сохранятся в Усть-Камчатском округе и распространятся на Карагинский район.

    Ветер днем 22 октября может достигать 30 метров в секунду, а в некоторых округах – до 38 метров в секунду. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а туристы и охотники призываются не выходить на маршруты в отдаленные районы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее метеорологи предупреждали, что Камчатке грозит тропический шторм «Лала».

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    20 октября 2026, 08:27 • Новости дня
    В Москве зафиксировали первые за осень заморозки

    Температура воздуха в Москве впервые за осень опустилась ниже нуля

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник утром в столице были отмечены первые с начала осеннего сезона заморозки.

    В столичном регионе зафиксировано самое холодное утро с начала осени, температура воздуха на базовой метеостанции опустилась ниже нуля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В 7 часов 10 минут на опорной метеостанции ВДНХ впервые за осень зафиксированы заморозки – столбик термометра показал минус 0,1», – написал синоптик.

    Он добавил, что в Подмосковье, на полюсе холода в Черустях, температура опускалась до минус 3,6 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в столице.

    В четверг жителям города пообещали возвращение сентябрьского тепла.

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    20 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Число жертв наводнений на западе Турции достигло девяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших из-за наводнений в Стамбуле и Коджаэли на западе Турции достигло девяти человек, сообщили власти провинции Стамбул во вторник.

    «Тело пропавшего без вести из-за наводнений гражданина обнаружено в заливе Золотой Рог, число жертв стихии возросло до семи. Поисково-спасательная операция завершена», – заявили РИА «Новости» власти провинции.

    Кроме того, в районах Гебзе и Пендик на восточной окраине Стамбула в понедельник были обнаружены тела двоих граждан. Автомобиль с ними в субботу унесло селевым потоком из соседней провинции Коджаэли.

    В среду в Стамбуле выпало рекордное в современной истории города количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, сообщил губернатор провинции Давут Гюль. Были затоплены улицы и целые кварталы в ряде районов, парализовано движение, общественный транспорт работал с перебоями.

    На прошлой неделе число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло четырех человек. Позднее их количество возросло до шести. В понедельник сообщалось, что жертвами наводнений на западе Турции стали восемь человек.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Ялте объявили режим ЧС из-за подтоплений

    На территории Ялты ввели режим ЧС муниципального характера из-за ливней

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Ялте из-за сильных подтоплений, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

    На территории Ялты объявили режим ЧС муниципального характера после того, как с 17 по 19 октября в городе выпало более 400 мм осадков, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, в поселке городского типа Кореиз.

    «В соответствии с постановлением администрации г. Ялта сложившаяся ситуация признана как природная чрезвычайная ситуация муниципального характера местного уровня реагирования», – сообщили в МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте из-за подтоплений эвакуировали пять человек. В тот же день в городе произошло аварийное отключение электричества.

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    20 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 20 октября в Москве была зафиксирована самая низкая температура с начала календарной осени.

    Минувшей ночью на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, температура опустилась до 0,3 градуса, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    До этого самой холодной ночью нынешней осени считалась ночь на 4 октября, когда столбик термометра опустился до плюс 2 градусов.

    Ранее самыми холодными ночами считались ночь на 2 октября (плюс 3,2 градуса), ночь на 8 октября (плюс 4,5 градуса), ночь на 30 сентября (плюс 4,7 градуса), ночь на 29 сентября (плюс 4,8 градуса) и ночь на 9 сентября (плюс 5,1 градуса).

    Днем во вторник синоптики ожидают в столичном регионе ясную без осадков погоду, температура воздуха составит плюс 9-11 градусов в Москве и от плюс 7 до плюс 12 градусов по области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву пришло аномально высокое атмосферное давление из-за скандинавского антициклона. В субботу синоптики назвали сроки смены автомобильной резины на зимнюю в столичном регионе. В Москве и Московской области из-за дождей объявили желтый уровень погодной опасности.

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