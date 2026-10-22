Власти Тайваня объявили о закрытии школ в пятницу из-за тайфуна «Чампи»

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, тайфун будет находиться ближе всего к острову на протяжении всего дня 23 октября, сообщает РИА «Новости». «Всем регионам следует быть в состоянии готовности и принять меры предосторожности против сильного ветра и проливных дождей», – говорится в сообщении управления.

Наиболее сильные порывы ветра прогнозируются в прибрежных районах.

Как следует из информации на сайте Исполнительного юаня, занятия в школах и работа госучреждений приостановятся почти во всех городах и округах, за исключением уезда Тайдун на юго-востоке. Также на сайте Тайваньской фондовой биржи сообщается о ее закрытии.

В четверг из-за надвигающегося тайфуна на Тайване уже отменили более 120 авиарейсов и остановили 33 паромных рейса на восьми маршрутах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Токио из-за тайфуна «Дуцзюань» отменили сотни авиарейсов.

Летом местные СМИ сообщили о 135 пострадавших в результате прохода тайфуна «Бави» на Тайване.

В прошлом году Центральное информационное агентство Тайваня передало информацию об эвакуации почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь из-за супертайфуна «Фунг-Вонг».