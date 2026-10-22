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    22 октября 2026, 17:29 • Новости дня

    Латвия решила оснастить границу с Россией дополнительными «зубами дракона»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граница Латвии с Россией и Белоруссией будет оснащена дополнительными противотанковыми рвами, «зубами дракона» и датчиками для фиксации беспилотников, заявили в правительстве прибалтийской страны.

    Во вторник латвийское правительство на закрытом заседании решило перераспределить 12 млн евро на укрепление восточной границы, передает РИА «Новости». «На выделенные деньги построят дополнительные противотанковые рвы длиной 27 км, разместят «зубы дракона», приобретут дополнительные датчики», – сказал министр обороны страны Райвис Мелнис в интервью Латвийскому телевидению.

    Он отметил, что финансирование этих работ не было предусмотрено в бюджете на текущий год, поэтому для совершенствования линии обороны потребовалось отдельное решение. Протяженность российского участка латвийской границы составляет 270 км, белорусского – почти 173 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе латвийские фермеры выразили недовольство постройкой «зубов дракона» на граничащих с Россией территориях.

    В прошлом месяце министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы обратились к председателю Еврокомиссии с просьбой выделить 500 млн евро на развитие систем противодействия беспилотникам.

    Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

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    21 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Хинштейн: Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Хомутовка Курской области 82-летняя женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Поселок Хомутовка подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в «Макс». «Враг атаковал поселок Хомутовку. По предварительной информации, украинский БПЛА самолетного типа ударил по одной из улиц. В результате атаки выбиты окна в трех квартирах и частном доме. Ранена 82-летняя женщина», – написал он.

    Губернатор уточнил, что у пострадавшей зафиксировано осколочное ранение ноги. При необходимости пенсионерку госпитализируют в Курск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду женщина пострадала при ударе украинского дрона по локомотиву в Курской области.

    Во вторник число раненых в результате атаки беспилотника в регионе возросло до четырех.

    В начале месяца при атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    22 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Союз театральных деятелей получил новое название

    Союз театральных деятелей стал Российским театральным обществом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество по итогам X съезда организации.

    Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество. Это случилось на X съезде членов культурной организации. О смене названия союза сообщил его председатель, народный артист России Владимир Машков, передает ТАСС.

    На съезде также утвердили новый состав секретариата и устав, предусматривающий большую централизацию региональных отделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал главе государства о выставке «Наследие. Театр. Великие». Также он сообщил Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства.

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    21 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    МВД: В массовом ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

    Tекст: Ольга Иванова

    На 52-м километре Киевского шоссе в Московской области столкнулись шесть попутных легковых автомобилей, за медицинской помощью обратились четыре человека, сообщил подмосковный главк МВД России.

    В Наро-Фоминском городском округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, сообщает полиция Подмосковья в «Макс». Авария случилась около 19:00 по местному времени на 52-м километре Киевского шоссе по направлению в область. По предварительным данным, на дороге столкнулись шесть легковых автомобилей, которые передвигались в попутном направлении.

    В результате инцидента четыре человека обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три девочки-подростка.

    На прошлой неделе в Московской области в аварии пострадали четыре пассажира маршрутки.

    В начале месяца на трассе в Подмосковье после ДТП загорелся грузовик.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    21 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Адвокат рэпера Navai опровергла информацию о депортации артиста из Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Адвокат российского рэпера Navai Рена Керимова заявила, что в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении артиста нет упоминаний о выдворении из Казахстана.

    Российского исполнителя Наваи Бакирова задержали 13 октября на пункте пропуска «Кордай», где при досмотре автомобиля полицейские изъяли наркотическое средство. Позже уголовное дело в отношении музыканта прекратили, передает РИА «Новости».

    В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что решение было принято с учетом раскаяния артиста и того факта, что вокалист совершил правонарушение впервые. В ведомстве добавили, что музыканта выдворили из страны.

    «У меня на руках есть постановление о прекращении уголовного дела, там ни слова о депортации», – сказала Керимова, отметив, что исполнитель вылетел в Москву.

    Популярность Бакирову принесло сотрудничество с исполнителем HammAli, вместе с которым они создали дуэт HammAli & Navai.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник юристы оценили риск возбуждения уголовного дела против музыканта в России. Обвиняемый в контрабанде наркотиков артист согласился на штраф.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту рэпера российскими дипломатами.

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    21 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Эстонское ТВ отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Эстонская ERR отказалась показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская государственная телерадиокомпания ERR отменила трансляцию церемоний юношеских Олимпийских игр в Дакаре в знак протеста против допуска спортсменов из России и Белоруссии с национальной символикой.

    Руководитель спортивного отдела ERR Риво Саарна сообщил, что телеканал уже уведомил о своем решении Европейский вещательный союз и Олимпийский комитет, передает РИА «Новости». Поводом для бойкота стало разрешение Международного олимпийского комитета выступать атлетам из России и Белоруссии под своими флагами.

    Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов в девяти видах спорта. Команда выступит в полноценном статусе – под флагом страны, а в случае побед россиян будет звучать национальный гимн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об успешном восстановлении прав российских спортсменов.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех атлетов.

    На прошлой неделе спецпредставитель США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

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    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

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    21 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Учебники по духовно-нравственной культуре России вошли в федеральный перечень

    Минпросвещения внесло учебники по духовной культуре в федеральный перечень

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство просвещения внесло в федеральный перечень три учебника по предмету «Духовно-нравственная культура России» для учащихся 5-7-х классов, в разработке которых принимал участие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

    Над созданием пособий работал авторский коллектив, в который вошли ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и другие профильные специалисты, пишет РИА «Новости». Выпуском материалов занимался издательский центр «Академия».

    В рамках образовательного курса школьникам расскажут об утвержденном на федеральном уровне пантеоне героев, а также о жизни государственных и общественных деятелей, внесших значительный вклад в развитие страны. Пятиклассники приступят к изучению дисциплины со второго полугодия 2026/27 учебного года, а ученики шестых и седьмых классов – с 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду в Министерстве просвещения назвали подходящие для школьников китайские книги.

    На прошлой неделе Министерство науки и высшего образования предложило давать льготы за олимпиады ученикам старших классов.

    Ранее новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах.

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