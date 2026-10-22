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    22 октября 2026, 17:09 • Новости дня

    Минфин Таиланда отложил введение налога на выезд из страны

    Минфин Таиланда отложил введение выездного налога в размере 30 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов Таиланда решило отложить введение налога на выезд из страны для сохранения положительной динамики в туристическом секторе.

    В Минфине Таиланда приняли решение отложить введение выездного налога в размере 1 тыс. батов (30 долларов) на выезд из страны. Причиной местные чиновники назвали желание сохранить положительную динамику в туристическом секторе, пишет ТАСС.

    «Мы обсудили этот вопрос с налоговым департаментом и решили, что пока не будем давать ход инициативе, поскольку хотим, чтобы туристическая отрасль продолжала развиваться», – заявил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат.

    По его словам, в ходе 33-го совещания министров финансов стран АТЭС в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках граждан в Таиланд. Кроме того, на решение повлияла ситуация на Ближнем Востоке, сказывающаяся на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В Минфине считают, что новый сбор создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

    Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге проводятся налоговым департаментом с 30 сентября по 29 октября. Законопроект предусматривает базовую ставку в 1 тыс. батов для вылетающих авиатранспортом, при этом законодательный потолок определен в 5 тыс. батов.

    Нититханпрапхат подчеркнул, что этот налог не связан с туристическим сбором за въезд в размере 450 батов, введение которого запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Ассоциация таиландских турагентов направила петицию с призывом отменить планируемый выездной налог.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что введение туристического сбора не приведет к падению спроса на путевки среди россиян.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    19 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян

    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС не поддержали запрет виз россиянам

    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

    «Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на портал Seznam.

    Глава ведомства добавил, что общеевропейское решение по данному вопросу не вырисовывается, так как большое число государств не присоединилось к инициативе. По его словам, в связи с этим Прага продолжит придерживаться своего национального подхода.

    Он также напомнил, что подобные предложения в Евросоюзе уже выдвигались ранее, однако не принесли результатов. Сама Чехия после начала спецоперации на Украине на национальном уровне прекратила выдачу виз россиянам, в настоящее время они предоставляются исключительно по гуманитарным соображениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам.

    В субботу в Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России.

    В четверг в МИД России отметили, что подобные идеи демонстрируют «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Черногория отменила безвизовый режим для россиян

    Черногория с 1 ноября отменила безвизовый режим для россиян

    Черногория отменила безвизовый режим для россиян
    @ Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    «С 1 ноября въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», – пояснил дипломат ТАСС.

    Лукашик отметил, что с начала ноября прекращает действие двустороннее межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Для получения визы россиянам потребуется подать пакет документов в один из визовых центров VFS Global на территории России или напрямую в посольство Черногории в Москве.

    При этом посольство России в Подгорице пока не располагает информацией о возможных изменениях правил получения иностранцами временного разрешения на проживание в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал возможные меры Москвы в ответ на отмену безвизового режима Сербией.

    Также МИД Таиланда разъяснил правила въезда россиян после отмены безвиза.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    20 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже

    Российские туристы рассказали о последствиях протестов в Париже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, находящиеся в Париже на фоне массовых протестов, пожаловались на проблемы с транспортом, разгромленные магазины и опасения за свою безопасность.

    Особенно сильно от беспорядков пострадали центральные районы французской столицы. По словам одной из туристок, забастовка напрямую не повлияла на ее отдых, но находиться в городе стало менее комфортно. Больше всего пострадал правый берег Сены с люксовыми бутиками, передает РБК.

    Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза рассказала, что в городе возникли трудности с передвижением: метро не работает, такси воспользоваться сложно, а оставлять машину на улице небезопасно. Она также сообщила, что посетителей не пускали в Лувр даже с билетами, а местные жители выходят убирать улицы.

    Несмотря на ситуацию, российские туристы не обращались с просьбами отменить поездки во Францию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако количество заявок на туры у оператора «Русский экспресс» снизилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    Протестующие накануне заблокировали вход в Лувр.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

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    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    21 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых

    Глава ТПП Катырин предложил повысить лимит доходов самозанятых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выступил за повышение планки годового дохода для самозанятых с учетом накопленной инфляции.

    Действующий лимит годового дохода в 2,4 млн рублей для самозанятых граждан необходимо увеличить, считает Катырин. На XXII Всероссийском налоговом форуме в Москве он напомнил, что квота была введена еще в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

    «Но 2,4 млн рублей тогда и сейчас – это совсем разный уровень дохода. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть возможность индексации лимита доходов на уровень инфляции», – заявил Катырин.

    По его словам, эксперимент по налогу на профессиональный доход оказался эффективным, позволив многим россиянам легализовать свою работу без сложной отчетности.

    Он добавил, что концепцию дальнейшей трансформации налогового режима после 2028 года нужно обсуждать с привлечением бизнеса уже сейчас, чтобы предприниматели понимали перспективы изменения ставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Торгово-промышленная палата предложила ограничить виды деятельности для самозанятых.

    В феврале Минздрав выступил с инициативой выдавать им больничные листы.

    Ранее в Госдуме призвали разрешить плательщикам налога на профессиональный доход сдавать нежилые помещения.

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    21 октября 2026, 19:51 • Новости дня
    Хуснуллин оценил туристический потенциал Херсонской области

    Хуснуллин: Херсонская область обладает высоким туристическим потенциалом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Херсонская область обладает крайне привлекательной прибрежной территорией и большим туристическим потенциалом.

    Хуснуллин отметил, что выгодное географическое расположение и наличие двух морей делают Херсонскую область перспективной для путешественников, сообщает РИА «Новости».

    «В Херсонской области крайне привлекательна прибрежная территория двух морей, Черного и Азовского, протяженностью более 700 км. Кроме того, в регионе находятся заповедники – «Аскания-Нова» и Черноморский биосферный заповедник. Поэтому большое внимание при разработке градостроительных планов уделено и развитию пляжного, лечебно-оздоровительного, природно-экологического туризма», – заявил он.

    По словам вице-премьера, через регион проходит сухопутный коридор в Крым, а благоприятный климат позволяет активно заниматься сельским хозяйством, наращивать экспорт и экономические связи с южными регионами России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристическая сфера Херсонской области развивается с соблюдением принципов безопасности для людей и без создания искусственного ажиотажа.

    Ранее стало известно, что регион получит 509 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры.


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    21 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России»

    Медведев: На народную программу «Единой России» выделили более 18 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию народной программы партии в проекте федерального бюджета на ближайшие три года заложено более 18 трлн рублей.

    «Главная задача партии – выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами. Они подробно отражены в Народной программе, с которой мы победили на выборах в Государственную думу. На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн рублей», – сообщил Медведев в Max.

    Он добавил, что при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению необходимо сохранить финансирование приоритетных направлений программы. Также важно уделить особое внимание поддержке регионов и определить конкретные направления работы партии на предстоящий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев ранее отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России».

    До этого стало известно, что в партию поступило почти 3 млн новых предложений.

    В июне председатель «Единой России» рассказал об успехах социальной части партийной программы.

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    21 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Силуанов: За пять лет реальные доходы россиян выросли на 30%

    Силуанов заявил о росте реальных доходов граждан России на 30% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр финансов Антон Силуанов во время выступления на пленарном заседании Госдумы рассказал, что за последние пять лет реальные доходы россиян увеличились более чем на 30%.

    Кандидат на пост вице-премьера и министра финансов выступил перед депутатами с речью о финансовом благополучии граждан, отмечает РИА «Новости».

    «Доходы населения за последние пять лет выросли более чем на 30%. Важно не останавливаться на достигнутом и создавать условия для дальнейшего развития», – сказал Силуанов.

    В среду Госдума на пленарном заседании рассматривает кандидатуры новых членов правительства, которые были направлены на утверждение премьер-министром Михаилом Мишустиным. Накануне кандидатуру Силуанова на пост вице-премьера поддержал профильный комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил назначение Силуанова вице-премьером.

    Также накануне депутаты нижней палаты парламента поддержали кандидатуры новых членов правительства. А в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры пяти новых членов правительства.

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    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    Власти Кубани спрогнозировали турпоток в 3 млн человек на зимний сезон

    Краснодарский край приготовился принять 3 млн туристов предстоящей зимой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В предстоящий зимний сезон Краснодарский край ожидает принять около 3 млн туристов, для которых будут работать порядка 2 тыс. средств размещения на более чем 200 тыс. мест.

    В период с декабря 2026 года по март 2027 года Краснодарский край намерен принять около 3 млн туристов, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

    В ведомстве отметили, что прошлой зимой Кубань посетили более 2,9 млн человек. В предстоящем сезоне для гостей будут работать порядка 2 тыс. средств размещения на более чем 200 тыс. мест. Средняя загрузка гостиниц составит около 50%, при этом в пиковые дни новогодних праздников она ожидаемо поднимется до 60–65%.

    В настоящее время уровень бронирований номерного фонда на Черноморском побережье на декабрь уже превышает 30%. При этом предгорные территории в среднем забронированы на 60%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Кубани отменили туристический налог для санаториев и лагерей. Тем временем эксперты нашли объяснение туристическому спаду в Краснодарском крае. Кроме того, власти региона задумались над отменой туристического налога.

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    22 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

    Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам, имеющим разрешение на временное проживание (ВНЖ) в Черногории, не потребуется оформлять отдельную въездную визу после введения визового режима с 1 ноября.

    Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

    В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

    По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

    До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

    При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.

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    22 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Количество выданных кредитов наличными в России достигло двухлетнего максимума

    Банки России выдали максимальное за два года число кредитов наличными

    Tекст: Мария Иванова

    Российские банки в сентябре выдали 2,42 млн кредитов наличными, что стало максимальным показателем за последние два года, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

    «По данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными – 2,42 млн. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 3%: в августе было выдано 2,35 млн кредитов», – говорится в сообщении бюро, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в годовом выражении количество выдач увеличилось на 53%. При этом объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 млрд рублей, снизившись на 4% по сравнению с августом. В годовом выражении прирост объема кредитования достиг 50%.

    Средний размер кредита наличными в сентябре опустился до 195 тыс. рублей с 209 тыс. рублей в августе. За год средний размер кредита снизился на 4 тыс. рублей. Средний срок кредитования составил 26 месяцев.

    За третий квартал было оформлено 7,02 млн кредитов наличными на общую сумму 1,45 трлн рублей, а с начала года – 18,76 млн кредитов на 3,78 трлн рублей. Самые крупные кредиты выдавали жителям Москвы (в среднем 329 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (292 тыс. рублей) и Петербурга (290 тыс. рублей).

    Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что спрос на кредиты продолжает расти из-за снижения ставок и искусственного накопления за последние два года. Однако возможности банков ограничены из-за макропруденциальных требований регулятора и растущей закредитованности заемщиков, что вынуждает одобрять меньшие суммы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила влияние жесткого регулирования на рост кредитования.

    Регулятор ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребительского кредитования.

    Летом Госдума обязала банки уведомлять граждан о новых кредитах через портал «Госуслуги».

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