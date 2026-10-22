Минфин Таиланда отложил введение налога на выезд из страны

Минфин Таиланда отложил введение выездного налога в размере 30 долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Минфине Таиланда приняли решение отложить введение выездного налога в размере 1 тыс. батов (30 долларов) на выезд из страны. Причиной местные чиновники назвали желание сохранить положительную динамику в туристическом секторе, пишет ТАСС.

«Мы обсудили этот вопрос с налоговым департаментом и решили, что пока не будем давать ход инициативе, поскольку хотим, чтобы туристическая отрасль продолжала развиваться», – заявил глава ведомства Экнити Нититханпрапхат.

По его словам, в ходе 33-го совещания министров финансов стран АТЭС в Гонконге представители ряда государств выразили заинтересованность в поездках граждан в Таиланд. Кроме того, на решение повлияла ситуация на Ближнем Востоке, сказывающаяся на стоимости энергоносителей и работе авиакомпаний. В Минфине считают, что новый сбор создаст избыточную финансовую нагрузку на путешественников и бизнес.

Общественные слушания по законопроекту о выездном налоге проводятся налоговым департаментом с 30 сентября по 29 октября. Законопроект предусматривает базовую ставку в 1 тыс. батов для вылетающих авиатранспортом, при этом законодательный потолок определен в 5 тыс. батов.

Нититханпрапхат подчеркнул, что этот налог не связан с туристическим сбором за въезд в размере 450 батов, введение которого запланировано на 2027 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Ассоциация таиландских турагентов направила петицию с призывом отменить планируемый выездной налог.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что введение туристического сбора не приведет к падению спроса на путевки среди россиян.