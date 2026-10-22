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    22 октября 2026, 17:07 • Новости дня

    Гражданина Грузии задержали в Польше по делу об убийстве российского художника

    В Польше задержали грузина по делу об убийстве российского художника Скрепецкого

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Агентство внутренней безопасности Польши задержало 22-летнего гражданина Грузии, которого подозревают в соучастии в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя – Роберт Кузовков).

    Махмуд А. был задержан 19 октября на следующий день после прилета в Польшу, передает ТАСС. Мужчине вменяется пособничество в убийстве и нелегальное владение оружием. Суд в Люблине принял решение о его аресте на три месяца.

    В июне полиция города Бяла-Подляска сообщила о стрельбе на парковке, жертвой которой оказался 44-летний Скрепецкий. В июле польские спецслужбы задержали подозреваемого в убийстве художника, им также оказался гражданин Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом местный суд арестовал подозреваемого в убийстве Семена Скрепецкого на три месяца.

    Позже польские правоохранительные органы официально предъявили другому гражданину Грузии обвинение в расстреле россиянина.

    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    В Польше группа захвата задержала подростка-каратиста из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Польше группа захвата задержала в гостинице несовершеннолетнего российского каратиста и его отца за нарушение правил пересечения границы.

    Россияне прибыли в город Бельско-Бяла на молодежный чемпионат мира по карате. Они въехали в страну наземным транспортом по туристической визе Венгрии, пишет RT.

    Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам Губашиева, организаторы обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

    «Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», – пояснил отец мальчика.

    Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса польские пограничники позволили им остаться на турнире в качестве зрителей, запретив принимать участие в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на чемпионате мира по карате. Летом российские слаломисты из-за проблем с визами пропустили первенство мира в Польше. В апреле МИД России напомнил о рисках для граждан при поездках за рубеж.

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    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 14:18 • Новости дня
    Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России

    Грузинский эксперт Мамрадзе объяснил назначение спецпредставителя по России

    Грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России
    @ Ministry of Foreign Affairs of Georgia

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Решение актуальных вопросов с Россией при отсутствии дипломатических отношений, когда необходимы соответствующие личные контакты, могло обусловить восстановление должности специального представителя премьер-министра Грузии по России, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Назначенный новым спецпредставителем Георгий Зурабашвили является исключительно опытным дипломатом, который сможет заниматься изучением актуальных вопросов», – сказал он.

    Аналитик не исключил, что первой задачей нового спецпреда станет выяснение мотивов недавних санкций Роспотребнадзора против некоторых грузинских компаний, которые поставляли на российский рынок вино и минводы.

    «Это решение Роспотребнадзора удивило и меня, и большинство наблюдателей в Грузии, так как оно последовало на фоне регулярных заявлений МИД России о прагматизме Тбилиси и о том, что Грузия не представляет опасности для России», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт сказал, что «очевидно, что правительство Грузии почувствовало необходимость личных контактов для решения оперативных вопросов, что невозможно в условиях общения только на Женевских дискуссиях сторон по безопасности».

    «У первого спецпреда по России Зураба Абашидзе была очень сложная миссия, и он, как опытнейший дипломат, справился с ней максимально. Также хорошо поработал следующий спецпред – Георгий Каджая, который до этого возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Уверен, новый специальный представитель тоже справится с задачами, выстроив необходимую линию», – сказал аналитик.

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    Ранее в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о работе над отменой Роспотребнадзором временных ограничений на ввоз продукции ряда грузинских компаний.

    «Продолжаем разбираться (в этом вопросе) и надеемся, что скоро это решение будет пересмотрено», – сказал он.

    В октябре впервые с 2006 года Роспотребнадзор приостановил ввоз продукции нескольких крупнейших грузинских производителей вина и минеральной воды, а также местного отделения компании Coca-Cola.

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    19 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    Вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве

    Tекст: Дарья Григоренко

    На территории Мемориального кладбища советских воинов в Варшаве неизвестные разбили памятные доски на братских могилах, сообщило посольство России в Польше.

    Инцидент был выявлен 18 октября в ходе мониторинга, проводимого дипломатической миссией. На двух братских могилах, где покоятся останки красноармейцев, погибших при освобождении Польши, вандалы разрушили памятные доски, говорится в сообщении на сайте посольства России в Польше.

    В связи с произошедшим диппредставительство выразило решительный протест польским властям. Российские дипломаты потребовали от Варшавы устранить последствия акта вандализма, найти и наказать виновных, а также принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Соответствующее обращение направлено в Министерство культуры и национального наследия Польши, МИД страны и Мазовецкому воеводе. В дипмиссии напомнили, что согласно двустороннему соглашению от 1994 года Польша обязана обеспечивать сохранность и надлежащий порядок на местах памяти и захоронения жертв войн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии.

    В мае посольство России передало ноту протеста Норвегии из-за осквернения памятника.

    В прошлом году МИД сообщил о сотне актов вандализма на воинских памятниках Европы.

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    21 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    МИД отверг политическую подоплеку ограничения поставок грузинских напитков

    МИД: Ограничение поставок грузинских напитков не имеет политической подоплеки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ограничение поставок напитков из Грузии в Россию не имеет политической подоплеки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Никакой политической подоплеки нет. Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала Захарова.

    Она отметила, что поставки в Россию осуществляют десятки грузинских компаний, а нарушения выявили лишь у некоторых предприятий. Остальные поставщики продолжают работу на российском рынке, отмечает РИА «Новости».

    В конце прошлой недели российские магазины по предписанию Роспотребнадзора начали изымать из оборота напитки ряда производителей из Грузии, включая воду и алкоголь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду грузинский эксперт объяснил назначение спецпредставителя по России.

    В субботу премьер-министр Грузии сообщил о работе над отменой санкций Роспотребнадзора.

    В начале месяца ведомство запретило ввоз ряда грузинских вин и воды.

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    22 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Журналиста грузинской газеты обвинили в предательстве родины

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Журналист грузинской газеты «Асавал-дасавали» Дито Чубинидзе взят под стражу по обвинению в предательстве родины, ему грозит четыре года за распространение дезинформации о передаче премьер-министром Ираклием Кобахидзе в тайном порядке части территории Азербайджану, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Высокопоставленный представитель Генпрокуратуры Бека Квициани заявил на брифинге, что с начала этого года Чубинидзе распространял «лживые и дезинформационные сведения» в СМИ и на социальных платформах о том, что премьер-министр Грузии тайно передал соседнему Азербайджану часть территории монастыря Давид-Гареджи на границе двух стран.

    По его словам, следствие опровергло эти заявления журналиста и предъявило ему обвинение в предательстве родины, а именно в саботаже.

    Бека Квициани заявил, что журналист препятствовал работе межгосударственной комиссии по демаркации и делимитации.

    Также в Генпрокуратуре отметили, что глава правительства даже теоретически не может передать другой стране часть территории.

    Позиции адвокатов Чубинидзе пока нет.

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    20 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Грузия заявила о «беспрецедентном вмешательстве» Брюсселя в судебную систему

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление официального представителя ЕК Кристиана Виганда о пристальном внимании к процессу, МИД Грузии назвал это «попыткой поставить под вопрос легитимность суда» и «давлением» на судей.

    Также МИД указал на «вмешательство во внутренние дела» и призвал «проявить уважение к верховенству закона, дать возможность рассмотреть иск независимо и в соответствии с Конституцией Грузии».

    МИД заявил, что подобные высказывания из Брюсселя «тормозят конструктивное сотрудничество Грузии и ЕС».

    Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что Брюссель оказывает «беспрецедентное давление на грузинских судей».

    Процесс в КС начнется в среду, у судей есть девять месяцев на решение.

    «Грузинская мечта» требует запретить деятельность «Единого национального движения», «Коалиции перемен», «Лело – Сильной Грузии», «Для Грузии» и «Партии федералистов».

    Правящая партия обвиняет их в регулярных попытках свержения конституционного строя.

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    21 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    Грузия назначила нового спецпредставителя по России
    @ Ministry of Foreign Affairs of Georgia

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили назначен также и специальным представителем премьер-министра по России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Об этом сообщил на пресс-конференции сам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

    «Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие нынешних торгово-экономических отношений и постоянный диалог по гуманитарным вопросам являются приоритетными для Грузии», - сказал Ираклий Кобахидзе.

    По его словам, «в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией наряду с Женевскими консультациями по безопасности в Закавказье специальный представитель премьер-министра будет играть ключевую роль в выполнении этих задач».

    Глава правительства назвал Георгия Зурабашвили «очень опытным дипломатом» и выразил надежду на то, что тот «наилучшим образом выполнит поставленные задачи».

    Этот пост вакантен почти год после отставки Георгия Каджая по собственному желанию.

    Первый спецпредставитель по России премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, занимавший эту должность в 2012-2024 годах, на днях был назначен послом в Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Албанию. После победы на выборах в 2012 году «Грузинская мечта», не восстанавливая с Россией дипломатические отношения, разорванные в 2008 году, перешла к прагматике в экономике и гуманитарных отношениях, и Зураб Абашидзе играл в этом ключевую роль.

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    19 октября 2026, 23:59 • Новости дня
    Польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных

    Аэропорт польского Жешува закрыли по требованию военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт польского Жешува, расположенного недалеко от границы с Украиной, закрыт на прием и выпуск самолетов по требованию военных.

    Об этом сообщил источник в авиадиспетчерской службе района полетной информации «Варшава», отвечающей за авиатрафик над страной, передает ТАСС.

    «В связи с незапланированными действиями военной авиации по обеспечению безопасности страны аэропорт Жешува закрыт», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, ограничения действуют ориентировочно до конца суток по московскому времени. Других подробностей источник не уточнил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником.

    В пятницу власти Польши закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

    В сентябре прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал обсудить с НАТО инцидент с дронами в Польше.

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    20 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В Тбилиси возмутились встречей западных послов с радикалами

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии выразили возмущение и назвали вмешательством во внутренние дела встречу в Тбилиси во вторник послов Франции, Германии и Британии с лидерами пяти радикальных оппозиционных партий, запрета которых через Конституционный суд с 21 октября будет добиваться правящая «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они (радикальные оппозиционеры) предпочитают идти не в суд, а бежать к иностранным дипломатам, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – Они боятся правосудия, потому что эти политические партии годами занимаются саботажем, не признают легитимности государственных институтов».

    Глава правительства также назвал «возмутительной попыткой политического давления» заявления Еврокомиссии о том, что та будет внимательно мониторить процесс в Конституционном суде.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал «нарушением Венской конвенции, вмешательством во внутренние дела» такие «кулуарные встречи» западных послов с радикальными оппозиционерами.

    Его коллега по парламенту и партии Ираклий Кадагишвили назвал «фактом» «управление послами политическими процессами в Грузии».

    Один из участников встречи, лидер «Партии федералистов» Гига Бокерия сказал, что «нет ничего удивительного в том, что представители свободного мира интересуются запретом оппозиции в Грузии».

    Ранее во вторник МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий.

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    20 октября 2026, 07:47 • Новости дня
    Военные закрыли польский аэропорт у границы с Украиной

    Аэропорт польского Люблина закрыли по требованию военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный аэропорт польского Люблина, находящийся недалеко от границы с Украиной, приостановил работу по требованию военных.

    Международный аэропорт польского города Люблин, расположенный недалеко от украинской границы, временно закрылся на прием и отправку самолетов по требованию военных, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    «Прием и выпуск самолетов в аэропорту Люблина временно прекращен из-за незапланированных действий военной авиации для обеспечения безопасности страны», – рассказал собеседник агентства.

    Источник не стал уточнять, что именно подразумевается под действиями военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник польский аэропорт Жешув закрыли по требованию военных. В пятницу аэропорты Люблина и Жешува приостанавливали работу из-за полетов военной авиации. Также Минобороны Польши развернуло средства противовоздушной обороны на границе с Украиной.

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    21 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Польша подняла в воздух авиацию из-за «действий России на Украине»

    Tекст: Ольга Иванова

    Польские военные подняли в небо авиацию якобы из-за ударов Вооруженных сил России по объектам в центральной части Украины.

    Польская военная авиация начала превентивные действия в воздушном пространстве страны «на фоне российских ударов по целям в центральной части Украины», передает РИА «Новости» со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

    В командовании уточнили, что такие меры призваны обеспечить безопасность и защиту воздушного пространства Польши, в первую очередь в ее восточных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на западе Украины.

    На прошлой неделе Варшава также подняла авиацию, обосновав решение действиями Вооруженных сил России на Украине.

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    21 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Экс-капитан сборной Грузии по футболу Немсадзе скончался в возрасте 54 лет

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Бывший капитан сборной Грузии по футболу Георгий Немсадзе скончался в возрасте 54 лет, причина трагедии неизвестна, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил глубокие соболезнования, назвав случившееся «огромной потерей» для грузинского спорта.

    «Своим особенным стилем Георгий Немсадзе навечно оставил след в истории грузинского спорта», – отметил премьер-министр.

    В 1992–2004 годах полузащитник Немсадзе выступал за сборную Грузии, сыграв за нее 69 матчей.

    В последнее время он тренировал национальную сборную до 18 лет.

    Немсадзе выступал за тбилисское «Динамо» и другие грузинские клубы, а также за турецкий «Трабзонспор», швейцарский «Грассхоппер», шотландский «Данди».

    Ранее старший тренер команды «СКА-Хабаровск-М» Гарин скончался в 60 лет.

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    20 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Польша трижды за ночь объявила воздушную тревогу на востоке страны

    Жителей востока Польши трижды за ночь предупредили о воздушной тревоге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительственный центр безопасности Польши трижды за минувшую ночь предупреждал жителей восточных регионов страны о воздушной тревоге.

    Правительственный центр безопасности Польши трижды за минувшую ночь рассылал гражданам предупреждения о воздушной тревоге на востоке страны, передает РИА «Новости».

    «Внимание!.. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация», – говорилось в сообщениях, которые получали жители Люблинского и Подкарпатского воеводств.

    В разосланных ведомством уведомлениях также содержалось утверждение, что тревога была вызвана активностью России на территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на западе Украины. В воскресенье польские военные задействовали истребители также из-за российской активности. В пятницу в Польше закрыли аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации.

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    21 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Москва осудила Варшаву за насаждение русофобии из-за осквернения мемориалов

    Захарова осудила насаждение русофобии в Польше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия решительно осуждает политику Варшавы по насаждению русофобии, которая приводит к актам вандализма в отношении советских памятников, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы решительно осуждаем планомерное насаждение официальной Варшавой оголтелой русофобии, непосредственным следствием чего является кощунство вандалов в отношении советских воинских мемориалов», – заявила Захарова, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать оценку осквернению могил советских воинов в Польше.

    В понедельник вандалы осквернили кладбище советских воинов в Варшаве.

    Ранее посол России в Варшаве заявил об угрозе уничтожения 87 советских памятников в Польше.

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