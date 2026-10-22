  • Новость часаМишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Группа российских альпинистов заразилась неизвестным вирусом на Эвересте
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Союз театральных деятелей получил новое название
    22 октября 2026, 16:18 • Новости дня

    Футболисты московского «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Яшина

    Игроки московского «Динамо» почтили память Льва Яшина в день его 97-летия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Игроки, тренерский штаб и представители столичного «Динамо» посетили Ваганьковское кладбище в Москве и почтили память легендарного советского вратаря Льва Яшина в день его 97-летия.

    Футболисты и члены тренерского штаба московского «Динамо» во главе с Сандро Шварцем на Ваганьковском кладбище возложили белые гвоздики и корзину с бело-голубыми цветами к памятнику выдающемуся голкиперу, сообщает пресс-служба клуба.

    «Навсегда в наших сердцах! Сегодня на Ваганьковском кладбище почтили память великого Льва Ивановича Яшина», – отмечается в сообщении.

    Лев Яшин (1929–1990) завоевал титулы олимпийского чемпиона в 1956 году и чемпиона Европы в 1960 году, а также был признан лучшим вратарем XX века по версии ФИФА. Он остается единственным голкипером в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч». Всю свою спортивную карьеру он провел в составе московского «Динамо», с которым пять раз выигрывал чемпионат СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году в Москве состоялся матч памяти футболиста Федора Черенкова между командами столичного «Спартака» и «Динамо».

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

    Комментарии (9)
    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

    Комментарии (12)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    @ SPbGS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербурге суд заключил под стражу 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и краже денег с его банковских карт.

    Мужчина пробудет под арестом до 15 декабря. О заключении под стражу попросила его сожительница, заявившая, что опасается за свою жизнь, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    По данным следствия, в апреле во время распития спиртного на берегу Лиговского канала обвиняемый ударил 57-летнего знакомого, в результате чего тот упал, ударился головой о бетонный столб и умер. После этого злоумышленник расчленил тело, упаковал в полиэтиленовые пакеты и выбросил в канал.

    Также обвиняемый похитил банковские карты и мобильный телефон жертвы, сняв более 500 тыс. рублей. Мужчина частично признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге задержали подозреваемого в расчленении знакомого.

    В начале месяца в гараже жителя Тольятти нашли фрагменты тела задушенной женщины.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве.

    Комментарии (9)
    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

    Комментарии (13)
    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

    Комментарии (4)
    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

    Комментарии (2)
    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

    Комментарии (3)
    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (3)
    21 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Хинштейн: Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Хомутовка Курской области 82-летняя женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Поселок Хомутовка подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в «Макс». «Враг атаковал поселок Хомутовку. По предварительной информации, украинский БПЛА самолетного типа ударил по одной из улиц. В результате атаки выбиты окна в трех квартирах и частном доме. Ранена 82-летняя женщина», – написал он.

    Губернатор уточнил, что у пострадавшей зафиксировано осколочное ранение ноги. При необходимости пенсионерку госпитализируют в Курск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду женщина пострадала при ударе украинского дрона по локомотиву в Курской области.

    Во вторник число раненых в результате атаки беспилотника в регионе возросло до четырех.

    В начале месяца при атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Украинский капитан погиб при неудачном перехвате «Герани»

    Офицер украинской авиации погиб при попытке сбить дрон «Герань»

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан 12-й бригады армейской авиации Украины Виталий Дору погиб в результате неудачной попытки перехватить российский беспилотник «Герань», сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, в Сумской области был ликвидирован командир пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск старший лейтенант Иван Радюк, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Там также сообщили, что в Закарпатской области по пути на работу попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие заместитель начальника управления по противодействию киберпреступлениям региональной полиции подполковник Михаил Танчинец. Отмечается, что он курировал борьбу с мошенническими кол-центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink противника.

    На прошлой неделе украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани».

    В начале месяца российские беспилотники поразили логистический центр и подстанции на Украине.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Казахстан передал России данные о новых правилах въезда в республику

    МИД Казахстана: Астана передала России информацию о новых правилах въезда

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Казахстана направило по дипломатическим каналам 85 государствам, включая Россию, подробную информацию о системе электронных разрешений на въезд QazETA.

    «В настоящее время подробная информация по системе QazETA передана по дипломатическим каналам всем упомянутым государствам», – приводит РИА «Новости» сообщение казахстанского МИД.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от Астаны дополнительных разъяснений по порядку применения новых правил оформления разрешений на въезд.

    Ранее правительство Казахстана постановило, что электронное разрешение на въезд в страну станет обязательным с 1 июля 2027 года. Требование затронет граждан стран ЕАЭС и государств с безвизовым режимом. Разрешение потребуется оформить через мобильное приложение QazETA не позднее чем за 72 часа до въезда.

    В ближайшее время компетентные органы Казахстана проведут в Астане специальный брифинг для представителей дипломатических миссий, на котором разъяснят порядок работы системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Казахстан решил ввести бесплатные электронные разрешения на въезд для россиян.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Дело об издевательствах над бывшей узницей концлагеря возбуждено в Подмосковье

    СК завел дело об издевательствах над 82-летней узницей концлагеря в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту многолетних издевательств над 82-летней бывшей узницей концлагеря в подмосковном Наро-Фоминске.

    В Подмосковье завели уголовное дело после сообщений в СМИ о 82-летней бывшей узнице концлагеря, над которой много лет издеваются сын пожилой женщины и его супруга, сообщает СК России.

    Ранее в эфире информационно-правовой программы на федеральном телеканале появилась информация о том, что жительница Наро-Фоминска, являющаяся бывшей узницей концлагеря, жалуется на многолетние издевательства со стороны сына и его супруги. По данным программы, родственники пытаются выселить женщину из единственного жилья, портят имущество и применяют к ней физическую силу, в результате чего она однажды попала в больницу.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание)», – заявили в ведомстве.

    Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам телесюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

    Ранее СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Истре.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

    Комментарии (13)
    22 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Союз театральных деятелей получил новое название

    Союз театральных деятелей стал Российским театральным обществом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество по итогам X съезда организации.

    Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество. Это случилось на X съезде членов культурной организации. О смене названия союза сообщил его председатель, народный артист России Владимир Машков, передает ТАСС.

    На съезде также утвердили новый состав секретариата и устав, предусматривающий большую централизацию региональных отделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал главе государства о выставке «Наследие. Театр. Великие». Также он сообщил Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Умер бывший глава Госстроя и экс-вице-премьер Кошман

    Экс-глава Госстроя Николай Кошман умер в возрасте 82 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший председатель Госстроя России и экс-глава правительства Чечни Николай Кошман ушел из жизни в возрасте 82 лет.

    «Николай Павлович скоропостижно скончался сегодня, ему было 82 года», – сообщила бывшая коллега умершего по Ассоциации строителей России. Ее слова приводит РИА «Новости».

    Прощание с Кошманом и похороны пройдут на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

    В разные годы Кошман занимал должности руководителя Федеральной службы специального строительства, заместителя председателя правительства России – полномочного представителя кабмина в Чечне, председателя Госстроя. В 2005–2021 годах он возглавлял Ассоциацию строителей России, а также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

    Ранее ушел из жизни первый руководитель холдинга «Высокоточные комплексы» Александр Денисов, при непосредственном участии которого разрабатывались передовые зенитные системы для российской армии.

    В сентябре бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.


    Комментарии (0)
    Главное
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии
    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Неприятный»
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»