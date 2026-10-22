  • Новость часаМишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Группа российских альпинистов заразилась неизвестным вирусом на Эвересте
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Союз театральных деятелей получил новое название
    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня

    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

    Комментарии (9)
    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

    Комментарии (6)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

    Комментарии (12)
    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

    Комментарии (12)
    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

    Комментарии (13)
    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

    Комментарии (12)
    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

    Комментарии (4)
    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

    Комментарии (4)
    22 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Гарантии безопасности вновь стали главной темой переговоров России и США. При этом Вашингтон стал вести диалог с Москвой без прежних угроз и давления санкциями, а Россия добилась этого, не поступаясь своими стратегическими интересами, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в очередной раз показала, что Москва выстраивает диалог с Западом исходя из собственных внешнеполитических приоритетов, а не следует навязываемой ей повестке», – отметила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    Она напомнила, что стратегическая цель российского лидера – обеспечить долгосрочные условия мира и безопасности. «Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, главной темой дальнейшего переговорного процесса станет выстраивание глобальной системы безопасности. Пять лет назад НАТО фактически отвергло право России участвовать в формировании такой системы, что в итоге привело к обострению ситуации. Запад планировал с помощью геополитического взрыва на Украине остановить развитие России. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, мы были вынуждены начать СВО», – указала политолог.

    Теперь гарантии безопасности вновь оказались в центре контактов Москвы и Вашингтона, и Западу приходится учитывать смену переговорных приоритетов, добавила Федорова. «Это с полным правом можно считать значительной дипломатической победой России, в которую, безусловно, большой вклад внес наш президент», – считает аналитик.

    Собеседница обратила внимание и на изменение глобального геополитического баланса: теперь США обращаются к Владимиру Путину с предложениями обсудить новые параметры мирового баланса сил. «Вашингтон стал взаимодействовать с Москвой иначе, чем практически со всеми остальными странами, – без угроз и демонстративного размахивания «санкционной дубиной», – пояснила эксперт.

    «Принципиально важно, что мы добились этого положения без стратегических уступок со стороны России. Мы сохраняем уважительное отношение к любым внешнеполитическим собеседникам, но при этом не питаем иллюзий и последовательно отстаиваем собственные интересы», – подчеркнула Федорова.

    Отдельно она остановилась на отношениях Москвы и Евросоюза. «По крайней мере, в рамках нынешнего переговорного процесса Россия вправе не учитывать позицию Брюсселя с его, мягко говоря, сомнительными инициативами и заявлениями европейских лидеров, которые стремятся к геополитическому ослаблению нашей страны», – заметила политолог.

    По словам Федоровой, своими решениями ЕС сам лишил себя возможности участвовать в большом международном диалоге. Апофеозом европейского абсурда эксперт назвала недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что больше всего обеспокоен не экономическим кризисом в ФРГ и не политикой США и Китая, а влиянием России на немецкое общество. «С такими «лидерами» нам попросту не о чем разговаривать», – резюмировала Федорова.

    В среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

    Комментарии (3)
    21 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Хинштейн: Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Хомутовка Курской области 82-летняя женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Поселок Хомутовка подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в «Макс». «Враг атаковал поселок Хомутовку. По предварительной информации, украинский БПЛА самолетного типа ударил по одной из улиц. В результате атаки выбиты окна в трех квартирах и частном доме. Ранена 82-летняя женщина», – написал он.

    Губернатор уточнил, что у пострадавшей зафиксировано осколочное ранение ноги. При необходимости пенсионерку госпитализируют в Курск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду женщина пострадала при ударе украинского дрона по локомотиву в Курской области.

    Во вторник число раненых в результате атаки беспилотника в регионе возросло до четырех.

    В начале месяца при атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

    Комментарии (13)
    22 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Союз театральных деятелей получил новое название

    Союз театральных деятелей стал Российским театральным обществом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество по итогам X съезда организации.

    Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество. Это случилось на X съезде членов культурной организации. О смене названия союза сообщил его председатель, народный артист России Владимир Машков, передает ТАСС.

    На съезде также утвердили новый состав секретариата и устав, предусматривающий большую централизацию региональных отделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал главе государства о выставке «Наследие. Театр. Великие». Также он сообщил Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать неверных шагов на фоне активизации попыток Москвы и Вашингтона урегулировать украинский конфликт.

    «Последнее, что я хочу сделать, – это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны», – подчеркнул Трамп, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    Трамп отметил, что ранее уже обсуждал с президентом России перспективы завершения кризиса. По его словам, стороны приближаются к этой цели и, возможно, находятся к ней ближе, чем когда-либо, передает ТАСС.

    Кроме того, президент США выразил удовлетворение позицией Москвы на Ближнем Востоке. Он заявил, что очень рад тому факту, что Россия и Китай не вмешиваются в конфликт с Ираном или их участие оказалось значительно меньшим, чем могло бы быть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча Путина с Уиткоффом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об искреннем желании Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

    Комментарии (0)
    Главное
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии
    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Неприятный»
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»