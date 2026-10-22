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    22 октября 2026, 15:43 • Новости дня

    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы

    Ямпольская: В учебники по литературе войдет «Маленькое путешествие» Лу Синя

    Ямпольская перечислила китайские произведения для учебников литературы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В единые учебники по литературе для 7-х классов войдет рассказ «Маленькое путешествие» китайского писателя Лу Синя, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

    «В свою очередь, подробная биография Лу Синя, основателя китайской литературы, и его рассказ «Маленькое путешествие» рассматриваются в седьмом классе», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    По ее словам, в учебниках для 10–11-х классов рассказ Лу Синя будет представлен наряду с произведениями Томаса Манна и Эрнеста Хемингуэя. Также в программе для основной школы появятся произведения Омара Хайяма и Пабло Неруды.

    Ямпольская отметила, что в начальной школе уже изучают зарубежные легенды и сказки, в том числе китайские. Она подчеркнула важность знакомства детей с богатым литературным наследием Китая, Индии и Древней Персии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минпросвещения сообщило о планах включить новеллу Лу Синя в программу для седьмого класса.

    В среду китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов назвал газете ВЗГЛЯД книги, которые откроют российским школьникам Китай.

    В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить списки изучаемых в школах России и Китая произведений.

    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европа не способствует мирному урегулированию на Украине, а провоцирует дальнейшее развитие военных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    При этом в Кремле позитивно оценивают попытки некоторых европейских стран понять позицию России, хотя до объективных заявлений пока еще далеко. Также Песков подчеркнул, что Москва не слышала ни одного заявления от Украины и Европы о готовности перейти к реальному диалогу на условиях, учитывающих интересы безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны Киева и европейских государств о желании перейти к переговорам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил о договоренности продолжить диалог Москвы и Вашингтона.

    В среду Уиткофф выразил надежду на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

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    21 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Хинштейн: Украинский беспилотник ранил пожилую жительницу Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Хомутовка Курской области 82-летняя женщина получила ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Поселок Хомутовка подвергся атаке со стороны вооруженных сил Украины, сообщил Хинштейн в «Макс». «Враг атаковал поселок Хомутовку. По предварительной информации, украинский БПЛА самолетного типа ударил по одной из улиц. В результате атаки выбиты окна в трех квартирах и частном доме. Ранена 82-летняя женщина», – написал он.

    Губернатор уточнил, что у пострадавшей зафиксировано осколочное ранение ноги. При необходимости пенсионерку госпитализируют в Курск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду женщина пострадала при ударе украинского дрона по локомотиву в Курской области.

    Во вторник число раненых в результате атаки беспилотника в регионе возросло до четырех.

    В начале месяца при атаке со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя.

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    21 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Украинский капитан погиб при неудачном перехвате «Герани»

    Офицер украинской авиации погиб при попытке сбить дрон «Герань»

    Tекст: Ольга Иванова

    Капитан 12-й бригады армейской авиации Украины Виталий Дору погиб в результате неудачной попытки перехватить российский беспилотник «Герань», сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, в Сумской области был ликвидирован командир пулеметного взвода 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады украинских войск старший лейтенант Иван Радюк, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Там также сообщили, что в Закарпатской области по пути на работу попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие заместитель начальника управления по противодействию киберпреступлениям региональной полиции подполковник Михаил Танчинец. Отмечается, что он курировал борьбу с мошенническими кол-центрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российская группировка «Восток» уничтожила шесть станций Starlink противника.

    На прошлой неделе украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани».

    В начале месяца российские беспилотники поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    21 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Дело об издевательствах над бывшей узницей концлагеря возбуждено в Подмосковье

    СК завел дело об издевательствах над 82-летней узницей концлагеря в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту многолетних издевательств над 82-летней бывшей узницей концлагеря в подмосковном Наро-Фоминске.

    В Подмосковье завели уголовное дело после сообщений в СМИ о 82-летней бывшей узнице концлагеря, над которой много лет издеваются сын пожилой женщины и его супруга, сообщает СК России.

    Ранее в эфире информационно-правовой программы на федеральном телеканале появилась информация о том, что жительница Наро-Фоминска, являющаяся бывшей узницей концлагеря, жалуется на многолетние издевательства со стороны сына и его супруги. По данным программы, родственники пытаются выселить женщину из единственного жилья, портят имущество и применяют к ней физическую силу, в результате чего она однажды попала в больницу.

    «По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание)», – заявили в ведомстве.

    Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам телесюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате комитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

    Ранее СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Истре.

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    22 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    Мишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин ждет от правительства эффективной работы для повышения качества жизни людей и развития экономики, заявил премьер Михаил Мишустин.

    «Глава государства ожидает от правительства продолжения эффективной работы на благо интересов людей, на повышение качества их жизни и на развитие нашей экономики», – приводит слова Мишустина РИА «Новости».

    Открывая заседание кабинета министров, премьер отметил, что правительство работает в обновленном составе, пишет ТАСС. Предложения по кадровым изменениям были представлены президенту в начале недели и тщательно проработаны с учетом стоящих перед кабмином актуальных задач.

    Также премьер-министр сообщил о напряженной работе над проектом трехлетнего бюджета. Он подчеркнул важность того, чтобы она была завершена вовремя, и «уже с первых дней пошло необходимое финансирование на поддержку граждан и бизнеса».

    Мишустин отметил налаженное конструктивное взаимодействие кабмина с парламентариями, которое важно продолжать, доводя и разъясняя свою точку зрения при работе над бюджетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Михаил Мишустин провел первое заседание обновленного кабинета министров.

    В среду депутаты утвердили предложенных кандидатов на должности вице-премьеров и министров.

    В понедельник президент Владимир Путин одобрил предложения Михаила Мишустина по кадровым изменениям в правительстве.

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    22 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Союз театральных деятелей получил новое название

    Союз театральных деятелей стал Российским театральным обществом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Союз театральных деятелей России сменил название на Российское театральное общество по итогам X съезда организации.

    Союз театральных деятелей России переименован в Российское театральное общество. Это случилось на X съезде членов культурной организации. О смене названия союза сообщил его председатель, народный артист России Владимир Машков, передает ТАСС.

    На съезде также утвердили новый состав секретариата и устав, предусматривающий большую централизацию региональных отделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин удостоил коллектив Всероссийского театрального общества ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    Ранее председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал главе государства о выставке «Наследие. Театр. Великие». Также он сообщил Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства.

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    21 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    Тело пропавшей жительницы Тюмени нашли с огнестрельными ранениями в лесу

    СК: Тело пропавшей жительницы Тюмени нашли с огнестрельными ранениями в лесу

    Tекст: Ольга Иванова

    В Тюменской области обнаружили тело 56-летней женщины с огнестрельными ранениями, в убийстве подозревается ее бывший муж, сообщили в СК.

    Тело пропавшей 20 октября жительницы Тюмени нашли закопанным в лесном массиве вблизи села Бухтал Нижнетавдинского района, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

    На теле женщины обнаружили огнестрельные ранения. По данным следствия, к преступлению может быть причастен 52-летний бывший муж погибшей.

    Мужчину доставили на допрос к следователю. Специалисты осмотрели место происшествия и автомобиль подозреваемого, а также изъяли предполагаемое орудие преступления. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются мотивы убийства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Дагестане арестовал обвиняемого в убийстве бывшей жены и дочери.

    В Казани задержали подозреваемого в убийстве бывшей супруги иностранца.

    Житель Балаково признался в покушении на убийство бывшей жены взрывом.

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    21 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Медведь разгромил таежный домик главы красноярского округа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медведь проник в таежный домик-вагон главы Минусинского округа Красноярского края Дмитрия Меркулова и разрушил все внутри.

    Об инциденте Меркулов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео последствий визита хищника, передает РИА «Новости». По его словам, он приехал в тайгу на выходные и обнаружил выломанную дверь, сломанную мебель и испорченную утварь.

    «Михаил Потапыч тут уже побывал, натворил дел… В баню зашел париться, все полочки собрал, позавтракал или пообедал, поспал немножко и куда-то двинулся дальше», – рассказал глава округа.

    В канале администрации Минусинского округа предупредили о медведе, замеченном возле бывшей нефтебазы в Половинном логу. Хищник двигался в сторону поселка Тагарский через железнодорожные пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биологи предрекли массовое появление медведей-шатунов в Сибири.

    В прошлом месяце эксперт раскрыл способ мгновенно вычислить медведя-людоеда. От нападений хищников в регионе за месяц погибли пять человек.

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    21 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Украинские пограничники остались без еды в окружении под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разрозненные группы украинских пограничников оказались в окружении без еды и снабжения на северо-востоке Харьковской области в результате операции российских войск «Медвежий угол».

    На северо-востоке Харьковской области разрозненные группы военнослужащих первого погранотряда государственной пограничной службы Украины оказались отрезаны от снабжения. Они находятся в окружении по два-три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    В силовых структурах добавили, что в районе проведения операции «Медвежий угол» сотни солдат 159-й бригады ВСУ числятся пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны раскрыло детали операции «Медвежий угол».

    Президент Владимир Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    В четверг Минобороны показало уничтожение укрытий ВСУ дронами в Харьковской области.

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    21 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Медведев: На улучшение жилищных условий семей заложено почти 2 трлн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в проекте трехлетнего федерального бюджета на программы улучшения жилищных условий семей с детьми заложено почти 2 трлн рублей.

    В проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрено выделение значительных средств на поддержку семей с детьми, сообщил Медведев в «Макс». «На программы улучшения жилищных условий семей с детьми в общей сложности заложено практически 2 трлн рублей», – написал он.

    Медведев добавил, что обсудил работу над федеральным бюджетом на предстоящие три года с представителями партии «Единая Россия», правительства и парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России».

    Министр финансов Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

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