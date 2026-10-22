Tекст: Тимур Шайдуллин

Как заявил Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, возврат к взаимодействию с западными странами в привычном формате абсолютно исключен на фоне формирования многополярного мира, передает РИА «Новости».

«Многие задают нам вопрос, а возможен ли поворот или разворот или возвращение к нормальности и в наших отношениях с США, и в наших отношениях с Евросоюзом, Европой. Мы и люди на Западе, которые сейчас определяют политику, заявляем, что ведение дел, как обычно, невозможно», – сказал дипломат.

По словам заместителя министра, восстановление диалога требует коренного изменения нынешнего антироссийского курса Брюсселя. Вся внешняя политика, экономика и военное планирование объединения подчинены задаче ведения гибридной войны с Москвой.

«Разговор о каком-то восстановлении нормальности в наших отношениях не может быть без коренного изменения нынешней внешней политики Евросоюза», – заявил Грушко.

Он подчеркнул, что Евросоюз больше не может считаться мирным проектом, поскольку его главный смысл существования заключается в борьбе с «российской угрозой». При этом в стратегических документах ЕС Россия названа «долговременной угрозой», что подразумевает сохранение такого отношения вне зависимости от ситуации на Украине.

Грушко также добавил, что мир уже стал многополярным, и интересы государств смещаются в других направлениях, что делает невозможным возврат к формату business as usual (с англ. – «как обычно») в отношениях с Западом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал позицию ЕС по торговле с Россией фарисейской.

Ранее депутат Европарламента Фернан Картхайзер охарактеризовал политику ЕС в отношении Москвы как иррациональную.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о ведении Евросоюзом гибридной войны против России.