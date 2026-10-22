Блогера Некоглая вернули в молдавский изолятор по делу о наркотиках

Блогера Некоглая вернули под стражу в Молдавии по делу о торговле наркотиками

Tекст: Ольга Иванова

Суд отменил решение о переводе Лебедева под домашний арест, которое было принято на прошлой неделе, и постановил вернуть его в изолятор № 13, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

Блогер и его супруга были задержаны в сентябре. Во время обыска в их доме сотрудники Управления по борьбе с наркотиками изъяли запрещенные вещества, весы, измельчитель и мобильные телефоны. При задержании Лебедев оказал сопротивление, а его жена попыталась скрыться. Кроме того, правоохранители задержали 15 гостей пары.

По версии следствия, на протяжении более двух месяцев супруги управляли аккаунтами в социальных сетях с аудиторией свыше 12 млн подписчиков, пропагандируя употребление наркотиков и занимаясь их продажей. Отмечается, что в июле в анализах блогера уже находили следы каннабиса.

В ноябре 2022 года Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства после публикации пародии на российского военнослужащего. После высылки в Молдавию он собирал средства на нужды ВСУ и выступал в поддержку киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на виллу и квартиру украинского блогера Анатолия Шария.

В прошлом месяце молдавский суд назначил Николаю Лебедеву крупный денежный штраф за управление автомобилем под воздействием наркотиков.

Полиция Молдавии арестовала Николая Лебедева с супругой по подозрению в сбыте запрещенных веществ подросткам.