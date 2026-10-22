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    22 октября 2026, 15:27 • Новости дня

    Блогера Некоглая вернули в молдавский изолятор по делу о наркотиках

    Блогера Некоглая вернули под стражу в Молдавии по делу о торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный апелляционный суд Молдавии принял решение вернуть блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, в следственный изолятор по делу о торговле наркотическими веществами.

    Суд отменил решение о переводе Лебедева под домашний арест, которое было принято на прошлой неделе, и постановил вернуть его в изолятор № 13, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый в Молдове».

    Блогер и его супруга были задержаны в сентябре. Во время обыска в их доме сотрудники Управления по борьбе с наркотиками изъяли запрещенные вещества, весы, измельчитель и мобильные телефоны. При задержании Лебедев оказал сопротивление, а его жена попыталась скрыться. Кроме того, правоохранители задержали 15 гостей пары.

    По версии следствия, на протяжении более двух месяцев супруги управляли аккаунтами в социальных сетях с аудиторией свыше 12 млн подписчиков, пропагандируя употребление наркотиков и занимаясь их продажей. Отмечается, что в июле в анализах блогера уже находили следы каннабиса.

    В ноябре 2022 года Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства после публикации пародии на российского военнослужащего. После высылки в Молдавию он собирал средства на нужды ВСУ и выступал в поддержку киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на виллу и квартиру украинского блогера Анатолия Шария.

    В прошлом месяце молдавский суд назначил Николаю Лебедеву крупный денежный штраф за управление автомобилем под воздействием наркотиков.

    Полиция Молдавии арестовала Николая Лебедева с супругой по подозрению в сбыте запрещенных веществ подросткам.

    20 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Молдавия запретила импорт и экспорт металлургическому заводу в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кишинев ввел ограничения на работу Молдавского металлургического завода (ММЗ), расположенного в Приднестровье, лишив предприятие возможности экспортировать и импортировать сырье.

    У завода 20 октября истекает разрешение на работу от Агентства по охране окружающей среды Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на портал ZDG. «После 20 октября, не имея действующего разрешения, они не смогут ни экспортировать, ни импортировать», – заявил директор агентства Нику Белитей. При этом он добавил, что ММЗ сможет работать на сырье, которое уже есть на территории Приднестровья.

    Таможенная служба Молдавии также подтвердила введение ограничений. Тирасполь ранее обвинял Кишинев в использовании положения Приднестровья для экономического давления на непризнанную республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Приднестровье назвали фикцией нейтральный статус Молдавии.

    В пятницу Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления.

    В четверг Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    20 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    Сыгравший в сериале «Метод» актер Толдыков умер на 66-м году жизни
    @ Киностудия им. М. Горького

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский и российский актер Владислав Толдыков, сыгравший в сериале «Метод» и ряде других картин, ушел из жизни в Москве в возрасте 65 лет.

    Смерть артиста наступила 18 октября, передает ТАСС. «Папа умер в воскресенье, 18 октября, в День отца», – сообщили в семье Толдыкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом скончался актер из сериала «Каменская».

    В июне из жизни ушел актер Евгений Калинцев.

    Весной стала известна причина смерти актера и режиссера Быстрицкого.

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    19 октября 2026, 21:25 • Новости дня
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    Басков получил от Путина поздравление с 50-летием
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народный артист России Николай Басков получил от президента Владимира Путина телеграмму с поздравлениями по случаю 50-летнего юбилея.

    Певец опубликовал фотографию с правительственной телеграммой в соцсетях, передает РИА «Новости». В тексте телеграммы президент отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему выступать на престижных концертных площадках и радовать поклонников.

    Путин также пожелал певцу здоровья и благополучия. Басков поблагодарил главу государства, назвав внимание президента большой честью и высокой оценкой. Он пожелал Путину здоровья, энергии и успехов в работе на благо России.

    Баскову исполнилось 50 лет 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Владимир Путин направил поздравления с 75-летием президенту Индонезии Прабово Субианто.

    На прошлой неделе он поздравил живущего в Австралии блокадника с 90-летием.

    В августе Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством».

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    19 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Молдавия выразила протест Украине из-за преследовавших уклониста пограничников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы на реке Днестр украинскими пограничниками, преследовавшими уклониста, сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

    Как уточнил Карп в эфире «Радио Молдова», двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр в ходе погони за беглецом, пишет ТАСС. «Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей», – заявил он.

    Карп добавил, что жестокое обращение силовиков с мужчиной не вписывается ни в какие этические нормы. По его словам, спасенный украинец имеет все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.

    Ранее жители приграничного молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева, который переплывал Днестр. Очевидцы рассказали, что силовики били веслом плывущего мужчину с моторной лодки. Пограничников задержали и передали местной полиции, однако на следующий день они были возвращены на родину в соответствии с двусторонним соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в республике.

    В воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу силовиков.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    21 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Украинские пограничники убили на территории Молдавии гражданина своей страны

    Депутат Молдавии Костюк заявил о сокрытии убийства украинца пограничниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат молдавского парламента от партии «Демократия дома» Василий Костюк заявил, что полиция и руководство республики утаили факт убийства гражданина Украины украинскими пограничниками на территории Молдавии.

    Вопрос о незаконных действиях украинских силовиков на молдавской территории обострился после того, как в октябре в приграничье зафиксировали сразу несколько инцидентов с участием вооруженных пограничников, преследовавших беженцев, передает РИА «Новости».

    «Украинская погранполиция убивала граждан Украины на территории Молдавии, а наши власти скрывали такие инциденты. Летом 2025 года у села Клокушна Окницкого района в 70 метрах от пограничного столба нашли тело украинца с огнестрельным ранением головы, но полиция замолчала это дело», – заявил Костюк в видеообращении.

    Парламентарий показал фотографии с места происшествия и направил обращение в Генпрокуратуру и главе Генинспектората полиции республики Виорелу Чернэуцяну с требованием расследовать гибель мужчины.

    По данным политика, жители приграничных сел Косэуць, Клокушна и Наславча, а также города Сороки сообщают и о других подобных случаях на границе, тогда как руководство страны замалчивает проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Молдавии задержали двоих украинских пограничников.

    В понедельник Кишинев выразил протест Киеву из-за силовиков, преследовавших уклониста.

    В воскресенье молдавская сторона передала соседней стране нарушивших границу украинских пограничников.

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    20 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    УФСИН опровергло слухи о работе блогера Маркаряна швеей в колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отбывающий наказание в Тверской области блогер Арсен Маркарян не работает на швейном производстве и полностью обеспечен форменной одеждой, заявили в УФСИН.

    Ранее в СМИ появилась информация, что блогер стал швеей в колонии в Торжке, поскольку из-за отсутствия нужного размера ему якобы пришлось самостоятельно сшить себе робу, передает ТАСС.

    «В связи с распространением в СМИ информации о недостаточном обеспечении вещевым имуществом одного из осужденных ИК-4 УФСИН России по Тверской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – заявили агентству в региональном управлении ведомства.

    В пресс-службе добавили, что осужденный обеспечен вещевым имуществом в полном объеме, на швейном производстве не работает и трудоустроен на другой должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский суд оштрафовал блогера за ненависть к русским.

    В феврале Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма.

    В конце прошлого года расследование в отношении него по соответствующей статье было завершено.

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    20 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Мосгорсуд отказался взыскать с бывшей невесты Лепса 3 млн рублей по иску Бони

    Мосгорсуд отклонил иск блогера Бони к экс-невесте Лепса на 3 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд признал законным отказ в удовлетворении иска блогера Виктории Бони к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Беляковой о защите деловой репутации на 3 млн рублей.

    Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Виктории Бони на решение нижестоящего суда, который ранее не стал взыскивать компенсацию с Авроры Беляковой (Кибы) за публикацию поста в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили агентству в пресс-службе суда.

    Поводом для разбирательства стали публикации Беляковой, в которых она утверждала, что Боня якобы занималась эскортом. Истец настаивала, что эти сведения порочат ее репутацию, отпугивают бизнес-партнеров и требуют публичного опровержения.

    Конфликт начался летом 2025 года после высказываний Бони в эфире одного из шоу о финансовых проблемах семьи бывшей невесты музыканта. В июне районный суд в Москве отклонил первоначальный иск блогера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд также отклонил иск Бони к экс-невесте Лепса Кибе из-за оскорбительного поста.

    В апреле производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской.

    В феврале Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана.

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    19 октября 2026, 20:54 • Новости дня
    У солиста группы Jane Air Лиссова выявили онкологическое заболевание

    Солист группы Jane Air Лиссов перенес концерты из-за онкологии

    Tекст: Вера Басилая

    Солист группы Jane Air и бывший участник Little Big Антон Лиссов сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание, в связи с чем ему предстоит пройти курс лучевой терапии.

    У музыканта выявили злокачественную опухоль после операции на горле, которую он перенес летом, в связи с чем коллектив приостанавливает гастрольную деятельность до весны, передает РИА «Новости».

    «Ближайшие два концерта в Питере и в Москве в этом году будут для группы Jane Air последними. Летом мне на горле делали операцию – та дрянь, которую мне вырезали, оказалась злокачественной, поэтому меня ждет лучевая терапия», – заявил Лиссов.

    Он пояснил, что лечение несовместимо с выступлениями. Запланированные концерты перенесены на следующий год, при этом все купленные билеты останутся действительными. Последние шоу в этом году состоятся 30 октября в Москве и 1 ноября в Петербурге.

    Весной группа намерена возобновить тур. В марте планируются концерты в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре, в апреле музыканты выступят в Твери и Калининграде, а в мае – в Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

    Ранее запланированное выступление певицы Ольги Бузовой на фестивале в Хабаровске сорвалось из-за внезапного ливня с градом и поломки оборудования.

    В мае исполнительница хита 80-х «Total Eclipse of the Heart» Бонни Тайлер попала в реанимацию после того, как у нее произошла остановка сердца и врачи ввели ее в искусственную кому.

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    20 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Вандалы сорвали барельеф советского воина в Молдавии

    В молдавских Бельцах вандалы разрушили памятник советскому воину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака у городского Дома офицеров, сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

    Мемориальный знак был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Петрович в своем Telegram-канале. Памятник представляет собой бетонную стелу с изображением советского воина и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». У подножия монумента установлено артиллерийское орудие «ЗиС 3» времен войны.

    Отмечается, что это уже второй случай вандализма в отношении воинских памятников в Бельцах. На прошлой неделе неизвестный осквернил воинское захоронение в парке «Андриеш», справив нужду на могилы павших офицеров Красной армии. Мэрия города не отреагировала ни на один из инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце активист Алексей Петрович обвинил Молдавию в сносе памятников Великой Отечественной войны под видом ремонта.

    В марте посольство России заявило о возрождении нацистских идей в республике.

    В том же месяце в Молдавии заявили о желании властей снести памятники героям Великой Отечественной войны.

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    21 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Адвокат рэпера Navai опровергла информацию о депортации артиста из Казахстана

    Tекст: Вера Басилая

    Адвокат российского рэпера Navai Рена Керимова заявила, что в постановлении о прекращении уголовного дела в отношении артиста нет упоминаний о выдворении из Казахстана.

    Российского исполнителя Наваи Бакирова задержали 13 октября на пункте пропуска «Кордай», где при досмотре автомобиля полицейские изъяли наркотическое средство. Позже уголовное дело в отношении музыканта прекратили, передает РИА «Новости».

    В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что решение было принято с учетом раскаяния артиста и того факта, что вокалист совершил правонарушение впервые. В ведомстве добавили, что музыканта выдворили из страны.

    «У меня на руках есть постановление о прекращении уголовного дела, там ни слова о депортации», – сказала Керимова, отметив, что исполнитель вылетел в Москву.

    Популярность Бакирову принесло сотрудничество с исполнителем HammAli, вместе с которым они создали дуэт HammAli & Navai.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник юристы оценили риск возбуждения уголовного дела против музыканта в России. Обвиняемый в контрабанде наркотиков артист согласился на штраф.

    В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила защиту рэпера российскими дипломатами.

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    20 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Додон призвал Молдавию заключить прямой контракт с Россией на поставку газа

    Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинев купить газ напрямую у России

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что властям Молдавии необходимо добиваться прямых договоренностей с Россией о долгосрочных поставках газа по выгодной стоимости в преддверии зимы.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал недавний визит делегации депутатов-социалистов в Москву, где обсуждались возможные поставки российского газа на более выгодных условиях, передает РИА «Новости».

    «Нужно добиваться прямых договоренностей и заключить долгосрочный контракт, который защитит наших потребителей от резких скачков биржевых цен. Мы должны исходить из наших национальных интересов. При соблюдении технических условий стоимость российских энергоресурсов может составить от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров», – написал Додон.

    Политик подчеркнул, что из-за упущений действующего правительства жители Молдавии переплачивают за топливо в два-три раза по сравнению с другими странами. Он отметил, что на рынках Турции и Сербии кубометр газа стоит около 0,4 и 0,5 евро, тогда как в Молдавии этот показатель достигает 1,33 евро.

    С 1 сентября в Молдавии вступили в силу новые тарифы на природный газ, а с 1 октября они вновь выросли и составили 1,47 доллара за кубометр. На этом фоне 26 сентября парламент республики ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти страны в газовом кризисе.

    В прошлом месяце глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию.

    Власти Молдавии предупредили о росте тарифов на газ.

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    22 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Зрители обвинили рэпера Егора Крида в глумлении над жертвами нацистов

    Зрители осудили Егора Крида за кофту с кадром из фильма о войне в новом клипе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Певец Егор Крид вызвал возмущение зрителей после выхода музыкального клипа, в котором он появился в лонгсливе с изображением героя фильма о зверствах нацистов в Белоруссии «Иди и смотри».

    В видеоролике на песню «Милый ублюдок» исполнитель снялся в кофте с портретом персонажа фильма «Иди и смотри», пережившего смерть родных и сожжение деревни. Дизайнеры добавили на лицо героя татуировки и пирсинг, а также нанесли надпись «Маркировка дистанции», передает РИА «Новости».

    Пользователи Сети посчитали такую одежду совершенно неуместной в контексте развлекательного видео. Комментаторы обвинили артиста в обесценивании трагедии мирных людей и глумлении над чудовищными преступлениями времен Великой Отечественной войны.

    Зрители призвали певца публично принести извинения и удалить возмутившие их кадры из ролика. Они также посоветовали музыканту и его съемочной группе лично ознакомиться с кинокартиной, прежде чем выпускать подобные видео.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкирии вызвало недовольство граждан.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее обратился к певцу после связанного с концертом скандала.

    Петербургское УФАС возбудило дело в отношении музыканта из-за скрытой рекламы виски и ненормативной лексики в клипе.

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