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    22 октября 2026, 15:12 • Новости дня

    Cтроительство суперколледжа и музейного комплекса началось в Коммунарке

    Мэр Москвы Собянин дал старт строительству трех новых объектов в Коммунарке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале возведения в Коммунарке межмузейного депозитарно-выставочного комплекса, образовательного суперколледжа и спортивного центра за счет средств городской адресной инвестиционной программы.

    В строящемся комплексе площадью 72 тыс. квадратных метров разместятся экспонаты Третьяковской галереи и музеев Москвы, передает РИА «Новости». «Первый проект – это музейный центр. По поручению президента мы строим крупный музейный депозитарий, но помимо депозитария там будет и выставочное, культурное пространство. Это станет культурным центром Новой Москвы», – сказал Собянин.

    Комплекс включит в себя зоны открытого хранения и реставрационные мастерские. Завершить строительство музейного объекта планируется в 2028 году, он сможет принимать более 6 тыс. посетителей ежедневно.

    Вторым объектом станет крупнейший в стране суперколледж площадью свыше 113 тыс. квадратных метров на 16 тыс. учащихся. Студенты смогут освоить специальности в области машиностроения, микроэлектроники и строительства. В колледже воссоздадут полный производственный цикл с использованием профильного оборудования. Здание получит многослойный фасад в стиле русского авангарда.

    Третий проект – спортивный комплекс площадью около 40 тыс. квадратных метров с универсальными залами, бассейном и ледовой ареной. Завершить возведение спортивного объекта и колледжа планируется в 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» Бирюлевской линии столичного метрополитена.

    В начале сентября Собянин заявил о переезде 250 тыс. горожан в современные новостройки в рамках программы реновации.

    В августе в Москве началось строительство связывающего Коммунарку с Троицком нового участка линии метро.

    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Суд взыскал с руководства Большого театра 632 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Гагаринский суд Москвы обязал бывших и действующих руководителей Большого театра выплатить учреждению значительную сумму за незаконное обогащение.

    Решение Гагаринского суда Москвы о взыскании неосновательного обогащения было опубликовано в электронной базе данных суда, передает ТАСС.

    Иск был подан Государственным академическим Большим театром России к группе ответчиков, в числе которых оказались действующий заместитель генерального директора Дмитрий Соломенко, бывший главный инженер Юрий Боев и еще несколько лиц.

    Согласно материалам дела, ответчиков обязали выплатить театру солидарно 632 млн рублей. Причиной взыскания стало предоставление театру складских помещений для хранения реквизита по завышенным ценам, при этом конкурсные процедуры были обойдены.

    Для реализации схемы ответчики создали подконтрольное юридическое лицо, через которое и проводилась сдача складов.

    Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, проведенной внутри самого театра.

    Проверка обнаружила, что арендные соглашения заключались на невыгодных для учреждения условиях, что и послужило основанием для судебного разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы в Петербурге пресекли деятельность сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС и незаконном обогащении на сумму не менее 270 млн рублей.

    В Ростове суд приговорил трех работников судебно-медицинской экспертизы к реальным срокам за вымогательство денег при выдаче тел умерших.

    В Забайкальском крае следственные органы раскрыли масштабную коррупционную схему с выдачей разрешений на поиск россыпного золота, по которой задержаны должностные лица.

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    22 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху

    Воробьев анонсировал продление графитовой и оранжевой веток метро в Подмосковье

    Воробьев: Метро Москвы продлят в Красногорск и Балашиху
    @ Р. Кривобок/Мосметрострой/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена планируется продлить в подмосковные Красногорск и Балашиху, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Графитовую и оранжевую линии Московского метрополитена продлят в Красногорск и Балашиху. Об этом сообщил телеканалу 360.ru губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «В 2027 году откроется <…> подмосковная станция, <…> графитовая ветка, – «Липовая роща». <…> В Мытищах, на оранжевой ветке [метро], станцию планируется разместить рядом с микрорайоном Ярославский», – заявил Воробьев.

    В Балашихе на синей ветке предусмотрены станции «Восточная» и «Балашиха», что снизит нагрузку на Щелковское шоссе. Воробьев отметил, что проект реализуется благодаря мэру Москвы Сергею Собянину. Продление линий в Красногорск предполагает ветку в сторону Сберсити и жилого комплекса «Изумрудные холмы».

    Также до 2035 года на территории Одинцовского округа откроют пять новых станций метро на Филевской линии, которую продлят в Сколково на 12 км. Всего в регионе до 2035 года собираются открыть 12 новых станций на семи направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале возведения станции «Москворечье» новой Бирюлевской линии. Также Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

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    22 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Задержанная за убийство знакомого в Москве оказалась вебкам-моделью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девушка, задержанная по подозрению в убийстве молодого человека в центре Москвы, работала вебкам-моделью, сообщили СМИ.

    Задержанная по подозрению в убийстве своего знакомого в центре Москвы оказалась вебкам-моделью, передает «Московский комсомолец».

    В социальных сетях девушки обнаружено множество роликов откровенного содержания, а также приглашения на закрытые вечеринки для других девушек. Отмечается, что и подозреваемая, и 22-летний погибший приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Девушка постоянно проживала в столице, а молодой человек работал в газовой компании и бывал в Москве наездами. У него остались непогашенные микрокредиты.

    Убийство произошло ночью после ссоры в квартире на Нижегородской улице, после чего подозреваемая сама вызвала правоохранительные органы. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня в Москве.

    В начале месяца стал известен возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    Мужчина погиб после падения под поезд на станции «Перово» в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На станции «Перово» Калининской линии московского метро пассажир упал на рельсы перед прибывающим составом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

    Мужчина погиб в результате падения под прибывающий поезд на станции метро «Перово», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Инцидент произошел на станции метро «Перово». Мужчина упал на рельсы под прибывающий поезд. Он погиб», – сообщил собеседник агентства.

    В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. Движение поездов на желтой ветке метрополитена, которое ранее было нарушено, уже введено в график.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник движение на Калининской линии метро Москвы замедлилось из-за человека на пути.

    В апреле после падения на пути в столичном метро погибла девушка.

    В начале апреля пьяный пассажир едва не погиб под поездом в Москве.

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    19 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Мужчина с канцелярским ножом напал на пассажира московского метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы арестовали мужчину, который из хулиганских побуждений нанес пассажиру метро в Москве несколько ударов кулаком и канцелярским ножом.

    Инцидент произошел в переходе станции метро «Электрозаводская» в Москве, передает ТАСС. «В переходе станции «Электрозаводская» злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира, нанес ему несколько ударов кулаком по голове и ударил канцелярским ножом, причинив своими действиями 31-летнему потерпевшему телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был найден. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

    Фигуранту предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, он арестован. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро.

    В прошлом году суд оштрафовал москвичку за избиение пассажирки в вагоне.

    В 2025 году правоохранительные органы задержали мужчину за нападение на сотрудницу столичного метрополитена.

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    20 октября 2026, 16:59 • Новости дня
    Названа дата прощания с бывшим телеведущим «Вестей» Пономаревым

    Прощание с бывшим ведущим «Вестей» Пономаревым назначили на 23 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прощание с журналистом, бывшим телеведущим программы «Вести» на РТР Михаилом Пономаревым пройдет 23 октября в Москве, сообщили в его семье.

    Церемония прощания с Пономаревым назначена на 23 октября, передает РИА «Новости». «Прощание с Михаилом Пономаревым состоится 23 октября, в пятницу, с 12:00 до 13:00 по адресу: город Москва, Савеловский проезд, дом 10, строение 4», – сообщила собеседница агентства.

    Она отметила, что церемония будет закрытой и пройдет только для близких, друзей и коллег журналиста.

    Бывший телеведущий умер в возрасте 57 лет от инфаркта. Михаил Пономарев вел программу «Вести» на РТР с 1991 по 1999 год, а затем работал ведущим программы «Новости» на ТВ-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно о смерти бывшего ведущего «Вестей» Михаила Пономарева. Дочь журналиста назвала инфаркт причиной смерти отца.

    В сентябре судмедэкспертиза установила причину смерти журналиста Сергея Соседова.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    20 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Мосгорсуд отказался взыскать с бывшей невесты Лепса 3 млн рублей по иску Бони

    Мосгорсуд отклонил иск блогера Бони к экс-невесте Лепса на 3 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский городской суд признал законным отказ в удовлетворении иска блогера Виктории Бони к бывшей невесте певца Григория Лепса Авроре Беляковой о защите деловой репутации на 3 млн рублей.

    Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу Виктории Бони на решение нижестоящего суда, который ранее не стал взыскивать компенсацию с Авроры Беляковой (Кибы) за публикацию поста в соцсетях, передает РИА «Новости».

    «Апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», – сообщили агентству в пресс-службе суда.

    Поводом для разбирательства стали публикации Беляковой, в которых она утверждала, что Боня якобы занималась эскортом. Истец настаивала, что эти сведения порочат ее репутацию, отпугивают бизнес-партнеров и требуют публичного опровержения.

    Конфликт начался летом 2025 года после высказываний Бони в эфире одного из шоу о финансовых проблемах семьи бывшей невесты музыканта. В июне районный суд в Москве отклонил первоначальный иск блогера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд также отклонил иск Бони к экс-невесте Лепса Кибе из-за оскорбительного поста.

    В апреле производитель БАДов подал иски к Виктории Боне и Маше Малиновской.

    В феврале Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    19 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в центре Москвы

    МЧС: Пожарные спасли четырех человек при пожаре на Новинском бульваре в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в квартире на Новинском бульваре в Москве спасены четыре человека, в том числе один ребенок, возгорание ликвидировано, сообщил столичный главк МЧС.

    Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в одной из квартир в центре столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка министерства.

    «В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новинский бульвар, дом 28/35, строение 1… Спасены четыре человека, в том числе один ребенок… Пожар ликвидирован», – сообщили в ведомстве.

    Уточняется, что в квартире на первом этаже жилого дома загорелись личные вещи, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посетителей Пушкинского музея эвакуировали из-за пожарной тревоги.

    В августе самолет МЧС доставил в Москву девять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе.

    В феврале пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме столицы.

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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