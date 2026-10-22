Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

МЧС: Из-за подтоплений в Ялте эвакуированы пять человек

Tекст: Валерия Городецкая

Пункт временного размещения (ПВР) в Ялте открыли в превентивных целях из-за непогоды, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. ПВР развернули в гостинице «Авангард».

«Всего эвакуировано пять граждан, из них два человека – в ПВР», – сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что среди эвакуированных была 11-летняя девочка, которую переправили с помощью веревок.

Как сообщило ГУ МЧС по Республике Крым, в ликвидации последствий непогоды участвуют более 160 человек и 20 единиц техники. Спасатели ликвидируют подтопления на трех участках, перенаправляя русло реки и возводя дамбу.

Работу спасателей осложняют дождь и ветер до 21 м/с. Координирует ликвидацию последствий непогоды начальник регионального МЧС Аркадий Ожигин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ялте произошло аварийное отключение электричества.

В июле грязевой поток заблокировал трассу между Ялтой и Севастополем.

В феврале 2025 года в Крыму более 18 тыс. человек остались без света из-за непогоды.