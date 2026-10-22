Река вышла из берегов из-за дождей на южном берегу Крыма

Река вышла из берегов в районе Севастопольского шоссе. Произошло подтопление части улиц, вода заходит в дома, сообщает МЧС в «Макс».
Для жителей пострадавших домов развернут пункт временного размещения.
«Чтобы отвести основной поток и защитить жилые кварталы, силы МЧС России совместно с представителями местной администрации экстренно сооружают временную дамбу», – заявили спасатели.
Сотрудники МЧС укрепляют береговую линию мешками с песком и прочищают ливневки. Работы ведутся на пяти участках, группировка спасателей наращивается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.
Во вторник в южной части полуострова проводилась эвакуация жителей.
В этот же день в Ялте ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за сильных подтоплений.