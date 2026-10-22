  • Новость часаМишустин: Путин ждет от кабмина повышения качества жизни россиян
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Группа российских альпинистов заразилась неизвестным вирусом на Эвересте
    Путин призвал создать благоприятные условия для российского бизнеса
    Путин поручил внедрить искусственный интеллект в работу ФТС
    Путин призвал упрощать таможенные процедуры
    Кремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
    Союз театральных деятелей получил новое название
    22 октября 2026, 14:40 • Новости дня

    Венгрия приостановила работу госсайтов из-за уязвимости PHP

    Правительство Венгрии временно отключило государственные сайты из-за угрозы

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил, что власти страны приостановили работу некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей языка программирования PHP.

    «Мы в качестве меры предосторожности ночью временно отключили сайт magyarorszag.hu и доступ к ряду других правительственных сайтов из-за критической угрозы информационной безопасности (уязвимости PHP2Shell), затронувшей некоторые страны», – написал Танач, передает РИА «Новости».

    По его словам, признаков кибератак не обнаружено, однако для устранения уязвимости работу государственных сервисов приостановили на 48 часов. Министр отметил, что отключения произведены по рекомендации национального института кибербезопасности.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях и призвали пользователей как можно скорее обновить системы, а в противном случае – приостановить работу сайтов. Язык программирования PHP широко используется для создания интернет-сервисов разного масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    Власти Австралии и Новой Зеландии выпустили предупреждения о возможности утечки конфиденциальной информации.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной угрозы.

    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Власти Индии решили усилить контроль над трафиком Starlink

    The Economic Times: Индия решила обязать Starlink контролировать трафик

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Индии планирует ввести дополнительные меры контроля за услугами спутниковой связи Starlink, обязав компанию Илона Маска устанавливать устройства для мониторинга трафика.

    Власти Индии хотят обязать американского оператора связи Starlink устанавливать на станциях оборудование для мониторинга трафика, пишет The Economic Times. По информации издания, эта аппаратура предназначена для выявления одностороннего ограничения скорости передачи данных и позволяет полностью контролировать услуги спутниковой связи в стране, передает ТАСС.

    Новые требования могут осложнить полномасштабную деятельность Starlink в Индии. Компания SpaceX уже построила 20 наземных станций в республике, которые, по ее заявлениям, оснащены средствами контроля для защиты данных пользователей.

    В 2021 году SpaceX открыла филиал в Индии для предоставления услуг высокоскоростного широкополосного интернета. В июле 2025 года компания получила предварительную лицензию, однако в начале 2026 года Нью-Дели отклонил заявку на развертывание сети второго поколения из-за несоответствия требованиям безопасности и планов использовать запрещенные частотные диапазоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу индийская Reliance ответила на критику Илона Маска.

    В сентябре президент Финляндии Александр Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России.

    В феврале Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 02:58 • Новости дня
    Партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке

    В сеть выложили более 400 тыс. электронных писем немецкой партии АдГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Германская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подверглась масштабной хакерской атаке, в результате которой в открытом доступе в интернете оказались сотни тысяч партийных электронных писем и личных документов, сообщила газета Bild.

    Как подтвердил представитель партии «Альтернатива для Германии» в комментарии журналистам издания Bild, факт несанкционированного доступа к данным действительно имел место, однако точные масштабы утечки в партийном руководстве раскрывать не стали, передает ТАСС.

    По предварительным сведениям немецких обозревателей, неизвестные злоумышленники взломали почтовые ящики политического объединения и выложили в Сеть массив данных, насчитывающий 421 179 писем общим объемом 281 гигабайт.

    Предполагается, что среди скомпрометированных адресатов значатся ведущие политики АдГ, включая сопредседателя партии Алис Вайдель и почетного председателя Александра Гауланда.

    «В сентябре 2026 года произошла хакерская атака на хостинг-провайдера нашей партии, в ходе которой, судя по всему, были незаконно скопированы фрагменты содержимого нескольких почтовых ящиков, большинство из которых не использовались уже много лет», – констатировал официальный представитель АдГ.

    Специалисты, получившие частичный доступ к опубликованным материалам, обнаружили в утекшей базе финансовые счета, выписки по банковским транзакциям, заявления на вступление, а также личные документы членов партии, включая фотографии удостоверения личности заместителя главы фракции АдГ в Бундестаге Маркуса Фронмайера.

    В руководстве оппозиционной силы подчеркнули, что саму атаку удалось оперативно остановить, а действующие почтовые ящики федерального аппарата АдГ не пострадали. Подлинность обнародованных документов и их прямая связь с сентябрьским инцидентом сейчас проверяются.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, неизвестные хакеры смогли похитить личные адреса электронной почты и телефонные номера примерно 13 тыс. сотрудников полиции японской префектуры Сайтама.

    Сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке, злоумышленники призвали французов присоединиться к субботним демонстрациям.

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интернете появились объявления о продаже товаров, украденных во время недавних беспорядков во Франции.

    Французские пользователи соцсетей массово жалуются на появление предложений о продаже похищенной косметики, одежды и обуви, передает РИА «Новости». В основном такие объявления размещаются на местной версии платформы Vinted.

    В некоторых из них открыто указывается, что товар был добыт в ходе манифестаций 17 октября. Интернет-пользователи делятся скриншотами, на которых предлагаются пакеты, полные косметики из магазинов Sephora.

    Министр торговли Франции Серж Папен осудил продажу краденого на онлайн-платформах. Он заявил, что намерен провести встречу с представителями этих сервисов для урегулирования проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Франции допустил введение режима чрезвычайного положения из-за массовых беспорядков в стране.

    Глава правительства объявил о начале масштабного расследования произошедших событий.

    В воскресенье число мародеров только в Марселе достигло 30 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    WSJ назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск, что вызвало панику в Киеве, пишет Wall Street Journal.

    «Илон Маск распорядился ограничить скорость работы военной версии Starlink, используемой Украиной, и это решение вызвало панику в Киеве и замешательство в администрации Трампа», – пишет Wall Street Journal.

    Поводом для такого решения названо недовольство Маска и Белого дома атаками украинских войск на российские дизельные нефтеперерабатывающие заводы, передает РИА «Новости».

    Источники издания заявили, что Маск и Белый дом обсуждали решение по спутниковой сети по телефону сразу после того, как информация о сбоях стала публичной. По утверждению одного из собеседников, они говорили об этом еще до введения ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских войск к спутникам Starshield.

    Киев призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    КСИР назвал интернет-кабели под Ормузским проливом возможной целью Ирана

    КСИР: Кабели передачи данных под Ормузским проливом могут стать целями Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что подводные кабели передачи данных, проходящие через Ормузский пролив, могут стать следующими целями Ирана.

    «Через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных: напоминаем об этом противнику», – заявил представитель элитных частей ВС Ирана, имя и должность которого не приводятся, агентству Fars.

    По его словам, Иран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ страны будет гораздо более жестким. Америку ждут серьезные неприятности, а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом, отметил представитель КСИР.

    Он добавил, что на новом этапе конфликта будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

    В воскресенье глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил о плане по открытию Ормузского пролива.

    В прошлом месяце кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс предупредил о грядущем переходе конфликта США и Ирана в новую стадию.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 19:02 • Новости дня
    «Яндекс» частично восстановил работу сервиса «Яндекс 360»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря.

    «Основные возможности почты, диска, документов, календаря, трекера и телемоста работают, постепенно возвращаются и остальные функции», – рассказали ТАСС в пресс-службе.

    В почтовом сервисе пользователям вновь доступна отправка вложений к письмам размером более 1 МБ. В «Яндекс Трекере» полностью возобновлены уведомления и интеграция с почтой, а сервис «Яндекс Телемост» восстановил облачную запись встреч. Кроме того, вернулся предварительный просмотр документов в почте, на диске и в телемосте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Директ» возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центры.

    В понедельник компания сообщила о полном восстановлении работы такси, самокатов и доставки.

    На прошлой неделе в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 00:08 • Новости дня
    Украина заявила о возможном восстановлении доступа к Starlink через 48 часов

    Tекст: Антон Антонов

    Работа системы спутникового интернета Starlink на Украине может возобновиться в течение ближайших сорока восьми часов, сообщили власти страны.

    Указывается, что данный вопрос обсуждался с госсекретарем США Марко Рубио. «Возможно, через 48 часов у нас снова будет связь», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил о неизменности подхода США к работе Starlink на Украине.

    Киевские власти во вторник заявили о подрыве обороноспособности из-за ограничения функционирования сети Starlink.

    В воскресенье Рубио отверг причастность Белого дома к сбоям в работе Starlink на Украине.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Сбой Google Cloud нарушил работу сайтов банков и правительства в Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сбой в облачной платформе Google Cloud американской корпорации Google привел к недоступности мобильных приложений и сайтов банков, компаний и правительственных организаций в Британии.

    Проблемы с облачной платформой Google Cloud нарушили работу десятков банков, компаний и правительственных структур в Британии, передает ТАСС. «Мы столкнулись с проблемами в работе нескольких сервисов в регионе europe-west2. Наша инженерная команда продолжает расследовать причины возникшей проблемы», – приводит заявление Google Би-би-си.

    Как сообщает Sky News со ссылкой на портал Downdetector, проблемы испытывают банки Revolut, Lloyds, HSBC, Bank of Scotland и Halifax, технологические компании Google и SiteGround, портал недвижимости Rightmove, почтовая служба Royal Mail и служба доставки DPD. Сбой также затронул сайты Национальной службы здравоохранения, правительства, сети супермаркетов Asda и сервисы компании Microsoft, включая Teams, Outlook и 365.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов.

    На прошлой неделе пользователи Mail.Ru жаловались на массовые сбои в работе сервиса.

    В начале месяца «Яндекс» предупредил о мошенниках, пользующихся сбоями.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Росатом опроверг расторжение контракта по АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Росатом не получил от Венгрии уведомлений о разрыве контракта по АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская госкорпорация «Росатом» не получала от венгерской стороны официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт по строительству атомной электростанции «Пакш-2».

    «Мы не получали от заказчика официальных уведомлений о намерении расторгнуть контракт», – передает РИА «Новости» заявление госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о продолжении строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии. В прошлом месяце он выразил готовность к диалогу с венгерскими властями по этому проекту.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Венгерская MOL опровергла сообщения о подписании договора по покупке NIS

    Венгерская MOL опровергла покупку сербской NIS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерская нефтегазовая компания MOL не подтвердила заявления о подписании договора по приобретению контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), заявив об отсутствии изменений в сделке.

    Компания MOL опровергла подписание соглашения о покупке контрольного пакета акций российско-сербской компании NIS, находящейся под санкциями США, передает РИА «Новости».

    «В рамках продолжающейся сделки по NIS не произошло никаких изменений, о которых MOL было бы необходимо информировать рынки капитала. В случае появления новых значимых обстоятельств MOL незамедлительно предоставит соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством», – говорится в заявлении компании на Будапештской бирже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS.

    В начале месяца США разрешили компании продолжить переговоры о покупке.

    Летом президент Сербии Александр Вучич заявил о скорой продаже российской доли.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

    RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP, которая может привести к кибератакам, сообщает телерадиокомпания RBB.

    Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

    «Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

    Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

    В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.

    Комментарии (0)
    Главное
    Воссоединение семей из России и с Украины прошло в Белоруссии
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии
    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России
    Хуситы заявили об атаке на министерство обороны Саудовской Аравии
    «Радиостанция Судного дня» передала сигнал «Неприятный»
    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»