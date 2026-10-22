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    22 октября 2026, 14:37 • Новости дня

    Газпром заявил о повышенной нагрузке на газовые хранилища Европы

    Газпром: Отказ от российского газа повысил нагрузку на ПХГ Европы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ от поставок российского газа привел к повышенной нагрузке на подземные хранилища (ПХГ) в Европе, заявил глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога.

    Политика ЕС, обязывающая заполнять ПХГ к зиме, привела к искусственному летнему спросу на газ, усложнив ситуацию на европейском газовом рынке, передает ТАСС со ссылкой на выступление Хандоги на XIX Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

    Ранее хранилища использовались в первую очередь для балансирования пикового зимнего спроса, однако теперь они вынуждены сглаживать общую волатильность рынка, особенно в условиях конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) со странами Азии.

    Хандога добавил, что долгосрочные контракты на поставку российского трубопроводного газа с гибкими условиями ранее помогали избегать резких колебаний спроса и предложения, а также позволяли создавать необходимые запасы летом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вице-премьер Александр Новак заявил о невозможности компенсировать нехватку газа в случае отказа Европы от поставок из России.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил о сохранении тенденции к высоким ценам на газ в Европе в долгосрочной перспективе.

    В тот же день Миллер сообщил о падении уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа до антирекордной отметки для середины октября.

    20 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    В ЕАЭС спрогнозировали рост цен на газ для Армении

    В ЕАЭС оценили газовые расходы Армении вне союза в 657,5 млн долларов в год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год.

    Стоимость импорта газа в Армению в случае выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится на 69%, достигнув 657,5 млн долларов в год, передает РИА «Новости».

    В докладе, подготовленном членами Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, отмечается, что импорт газа Арменией в стоимостном выражении возрастет на 268,5 млн долларов, с 389 до 657,5 млн долларов.

    Сценарная оценка импорта исходит из цены на уровне 300 долларов за тысячу кубометров при сохранении физического объема поставок. В документе уточняется, что по сравнению с действующей базовой ценой в 177,5 доллара за тысячу кубометров рост цены составит порядка 69%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доклад ЕАЭС поставил под вопрос статус Армении из-за планов вступить в Евросоюз.

    Ранее МИД России оценил долю республики в общем бюджете ЕАЭС.

    Также в Минэкономразвития предрекли Еревану потерю дешевого газа вне союза.

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    21 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

    Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничение поставок углеводородов с внешних рынков толкает Лондон на отчаянные меры. Одна из них – реализация проекта добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море. Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такой шаг не приведет к «газовой революции»: на пике месторождение обеспечит лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в регионе.

    «Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

    При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

    Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

    «Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

    В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

    «Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

    В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

    Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

    По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

    Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

    Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

    В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Газодобывающая инфраструктура получила повреждения в Харьковской области

    Газовая установка Нафтогаза получила повреждения в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской области на востоке Украины получила повреждения одна из установок на производственной площадке компании «Нафтогаз».

    Газодобывающая инфраструктура на востоке Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз».

    Представители компании уточнили, что повреждения получила одна из установок, расположенная на производственной площадке. В настоящее время специалисты не могут оценить точную степень нанесенного ущерба.

    В пресс-службе добавили, что с начала текущего года различные объекты энергетической компании получали повреждения уже более 400 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник произошел пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. В тот же день объект критической инфраструктуры получил повреждения в Кировоградской области Украины. А в Житомирской области были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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    19 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

    Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки газа несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

    «Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

    По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

    Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

    С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

    Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

    В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.

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    20 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост

    Биржевые цены на газ в Европе выросли почти до 1043 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF увеличилась почти до 1043 долларов за тысячу кубометров.

    Торги открылись у отметки в 1030 долларов за тысячу кубометров, что на 0,9% выше расчетной цены предыдущего дня. К 14:20 мск рост котировок ускорился до 2,1%, достигнув 1042,9 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    По итогам сентября средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 20%, составив 897 долларов. При этом эксперты не исключали, что зимой стоимость топлива может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе в первый месяц осени составила 71,5%, что стало минимальным показателем за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше этой отметки.

    В пятницу глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на газ в Евросоюзе.

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    20 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Цена газа в Европе превысила 1050 долларов впервые за четыре года

    Биржевые цены на газ в Европе побили рекорд декабря 2022 года в 1050 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спотовая стоимость газа на европейских биржах в ходе торгов превысила отметку в 1050 долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года.

    Спотовая цена газа на европейских биржах во время торгов во вторник впервые с декабря 2022 года превысила 1050 долларов за тысячу кубических метров, пишет ТАСС.

    На нидерландском хабе TTF цены с поставкой на день вперед достигли 1052 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость ноябрьского фьючерса поднялась примерно до 1042 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Рост котировок связан с рекордно низкими запасами топлива в европейских хранилищах перед предстоящей зимой, а также с продолжением конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов. Хотя еще в понедельник стоимость топлива закрепилась выше этой отметки.

    На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на энергоносители в европейском регионе.

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    20 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Додон призвал Молдавию заключить прямой контракт с Россией на поставку газа

    Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинев купить газ напрямую у России

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что властям Молдавии необходимо добиваться прямых договоренностей с Россией о долгосрочных поставках газа по выгодной стоимости в преддверии зимы.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал недавний визит делегации депутатов-социалистов в Москву, где обсуждались возможные поставки российского газа на более выгодных условиях, передает РИА «Новости».

    «Нужно добиваться прямых договоренностей и заключить долгосрочный контракт, который защитит наших потребителей от резких скачков биржевых цен. Мы должны исходить из наших национальных интересов. При соблюдении технических условий стоимость российских энергоресурсов может составить от 300 до 350 долларов за тысячу кубометров», – написал Додон.

    Политик подчеркнул, что из-за упущений действующего правительства жители Молдавии переплачивают за топливо в два-три раза по сравнению с другими странами. Он отметил, что на рынках Турции и Сербии кубометр газа стоит около 0,4 и 0,5 евро, тогда как в Молдавии этот показатель достигает 1,33 евро.

    С 1 сентября в Молдавии вступили в силу новые тарифы на природный газ, а с 1 октября они вновь выросли и составили 1,47 доллара за кубометр. На этом фоне 26 сентября парламент республики ввел режим чрезвычайного положения в энергетике из-за резкого роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти страны в газовом кризисе.

    В прошлом месяце глава «Молдовагаза» предрек новый скачок цен на электроэнергию.

    Власти Молдавии предупредили о росте тарифов на газ.

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    20 октября 2026, 09:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе сохранили стабильность на уровне тысячи долларов

    Стоимость фьючерсов на газ в Европе закрепилась выше 1020 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах показала символический рост, удерживаясь на отметке выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

    Торги на лондонской бирже ICE открылись у отметки в 1030 долларов, показав рост на 0,9%. По состоянию на 9:00 мск показатель составил 1027,6 доллара, передает РИА «Новости».

    Расчетная цена предыдущего торгового дня составляла 1021,1 доллара за тысячу кубометров. В целом котировки кардинально не меняются с начала недели после заметного роста в пятницу.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен в начале весны 2022 года на уровне 3892 долларов. В этом году к новому значительному удорожанию привел конфликт на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые цены выросли на 20%, до 897 долларов за тысячу кубометров.

    Согласно последним данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы могут сократиться до 11% к концу предстоящей зимы в случае сохранения ограничений в поставках СПГ и при полном прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе закрепились выше тысячи долларов.

    В пятницу Алексей Миллер предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен.

    Международный валютный фонд отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

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    21 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Новак объяснил переименование газопровода «Сила Сибири 2» в «Силу Байкала»

    Новак: Газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала» из-за маршрута

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала», чтобы подчеркнуть прохождение маршрута через южный берег озера.

    Смена названия призвана подчеркнуть географию поставок энергоносителей. «Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть «Сила Сибири» и «Сила Байкала». Важно подчеркнуть в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал», – сказал Новак, чьи слова передает РИА «Новости».

    Впервые о возможном переименовании проекта в сентябре на Восточном экономическом форуме сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Экспортный газопровод должен пройти с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет.

    Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. Как отметил вице-премьер, власти рассчитывают на завершение коммерческих переговоров между Газпромом и китайской CNPC до конца 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о наличии прогресса по проекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем.

    В прошлом месяце поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» превысили прошлогодние показатели.

    Летом американские СМИ сообщили о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири 2».

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    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

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    21 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Европа практически остановила закачку газа в подземные хранилища

    Закачка газа в подземные хранилища Европы остановилась на уровне 74,6%

    Tекст: Мария Иванова

    Закачка газа в подземные хранилища Европы практически полностью прекратилась на фоне снижения температур и роста биржевых котировок.

    К настоящему времени европейские страны смогли заполнить мощности лишь на 75% от необходимых к предстоящей зиме объемов, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    По состоянию на 19 октября подземные хранилища заполнены на 74,62%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В них находится около 81,7 млрд кубометров газа, что на 9,7 млрд кубов меньше накоплений прошлого года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% к 1 декабря, однако в надежде на теплую зиму этот показатель готовы снизить до 80%. Ранее в Газпроме прогнозировали, что запасы могут не достичь даже 75%, а регион ждет тяжелый осенне-зимний сезон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы.

    Он предупредил о долгосрочном сохранении высоких цен на топливо.

    Международный валютный фонд отметил нехватку газа перед зимой.

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    21 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1018 долларам

    Стоимость газа на биржах в Европе увеличилась на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали рост на 3%, достигнув отметки почти в 1018 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3%, почти до 1018 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1005,9 доллара. К утру среды показатель составил 1017,7 доллара, что на 3,1% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность подземных хранилищ в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем прогнозирует, что запасы газа в хранилищах могут сократиться до 11% их вместимости к концу зимы в случае полного прекращения импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе ускорили рост.

    Стоимость газа впервые за четыре года превысила 1050 долларов.

    В понедельник котировки закрепились выше отметки в тысячу долларов.

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    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1030 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 1030 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,6%, превысив отметку в 1030 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на отметке 1015,3 доллара за тысячу кубометров. К 10:00 мск показатель вырос на 1,6% и достиг 1030,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. В сентябре котировки впервые с декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, а средняя биржевая цена топлива составила 897,1 доллара.

    Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров биржевые цены на газ достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе ускорили рост.

    Стоимость топлива впервые за четыре года превысила 1050 долларов.

    В понедельник газовые котировки закрепились выше тысячи долларов.

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    22 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Словакия решила повысить тарифы на газ из-за остановки транзита через Украину

    Pravda: ГТС Словакии запросила рост тарифов на 62% из-за остановки транзита

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Словацкий оператор газотранспортной системы Eustream планирует увеличить тарифы на транспортировку газа на 62% из-за прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

    Словацкий оператор газотранспортной системы Eustream добивается разрешения повысить тарифы на транспортировку на 62%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Pravda.

    В компании объясняют необходимость повышения тарифов тем, что после остановки транзита через Украину по трубопроводам проходит лишь малая часть от прежнего объема газа. С января 2025 года украинские власти полностью остановили транзит российского газа, который Словакия получала ранее. В мае регулятор разрешил увеличить тарифы лишь на 10%, что Eustream считает недостаточным для поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии.

    Против инициативы выступают словацкие заводы и крупные иностранные игроки, предупреждающие, что газ начнет обходить Словакию стороной. Для увеличения тарифов необходимо разрешение государственного регулятора, которое он должен дать до конца года.

    По итогам 2025 года оператор транспортировал 5,4 млрд кубометров газа по сравнению с 17,8 млрд кубометров в 2024 году. С 1 февраля 2025 года Словакия частично восстановила поставки российского газа по «Турецкому потоку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спотовая стоимость газа на европейских биржах впервые за четыре года превысила 1050 долларов за тысячу кубометров.

    В воскресенье Белый дом предложил включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине.

    До этого министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила об обеспеченности республики топливом на предстоящую зиму благодаря долгосрочному контракту с «Газпромом».

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