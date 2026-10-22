Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

Tекст: Мария Иванова

Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

«На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.