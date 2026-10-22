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    22 октября 2026, 14:23 • Новости дня

    Главком армии Ирана анонсировал появление нового секретного беспилотника

    Иранские военные подготовили к презентации новый секретный беспилотник

    Tекст: Мария Иванова

    Главнокомандующий армией Ирана генерал Амир Хатами заявил, что в ближайшее время вооруженные силы исламской республики представят новый секретный беспилотный летательный аппарат.

    Технические характеристики аппарата пока держатся в секрете, пишет ТАСС.

    «На сегодня наше преимущество в сфере БПЛА достигло беспрецедентного уровня. Ярким примером служит этот дрон, название и тактико-технические характеристики которого будут официально представлены в ближайшее время», – сказал Хатами в ходе репортажа иранского гостелевидения из подземного центра по производству беспилотников.

    По его словам, сейчас вооруженные силы Ирана располагают более широким арсеналом эффективных дронов по сравнению с периодом до 40-дневной войны. Генерал добавил, что это стало прямым результатом динамичного развития отрасли и расширения ее предприятий по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца официальный представитель министерства обороны Ирана Реза Талаиник заявил об увеличении производственных мощностей по выпуску вооружений и оборонной техники в 2,5 раза.

    Летом иранские вооруженные силы воспользовались паузой в боевых действиях для восстановления арсенала и приобретения современного военного оборудования.

    В июле официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о передаче новых комплексов ПВО военным.

    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Казахстан решил сформировать беспилотные силы

    Власти Казахстана одобрили план военной реформы по созданию беспилотных сил

    Казахстан решил сформировать беспилотные силы
    @ Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил план военной реформы, который предусматривает формирование беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы.

    В рамках плана планируется пересмотр структуры Вооруженных сил республики, совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Важнейшим аспектом станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут обучаться в учебных центрах, а затем служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку. Также планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих.

    «Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата», – заявил Токаев.

    Организационные мероприятия планируется реализовать до конца 2026 года, а основные концептуальные меры – в 2027 году. Координировать эту работу будут правительство и Совет безопасности Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана.

    Ранее Минобороны республики анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.

    До этого армию страны решили привести в боевую готовность.

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    21 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Райян в городе Эль-Мукалла провинции Хадрамаут.

    Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.

    Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.

    В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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    21 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Юльевки

    Минобороны: Белоусов поздравил 328-й полк с освобождением Юльевки

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 328-го гвардейского десантно-штурмового полка, освободившим населенный пункт Юльевка в Запорожской области.

    «В упорных боях с противником на ореховском тактическом направлении воины-десантники, проявляя храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев и бойцов прошлых лет», – приводятся слова Белоусова в канале Минобороны в «Макс».

    Глава военного ведомства подчеркнул, что победа полка продолжает славные традиции Воздушно-десантных войск. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность долгу, выразив уверенность, что подразделение продолжит надежно обеспечивать безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку. Российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ.

    Во вторник линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    22 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Госдеп распорядился эвакуировать часть дипломатов из Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

    Пиготт сообщил в X, что поддерживаемые Ираном хуситы все чаще вступают в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую важнейшую инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в поездках.

    «Безопасность сотрудников ведомства и их семей остается нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки», – заявил Пиготт.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    Хуситы нанесли серию ударов по стратегическим объектам королевства.

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    21 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Взрывы прогремели на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько взрывов были слышны в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщило агентство Fars.

    Источник и природа взрывов пока неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений Вашингтона.

    В среду сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в американский Конгресс.

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    21 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтяное месторождение Saudi Aramco в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    При атаке беспилотника на нефтяное месторождение Шайба компании Saudi Aramco погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии.

    «Силы ПВО перехватили беспилотник, пытавшийся атаковать один из производственных объектов на месторождении Шайба компании Saudi Aramco», – говорится в заявлении министерства энергетики.

    Жертвами атаки стали граждане Филиппин и Непала, пострадали граждане Пакистана и Индии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы из Йемена пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    В сентябре атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии. Позднее Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода.

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    21 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики

    Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что альтернативные логистические маршруты не смогут заменить Ормузский пролив по уровню значимости для региона и мира.

    Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.

    «Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.

    Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.

    В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.

    В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.

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    21 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    ВСУ потеряли в ДНР итальянский бронеавтомобиль Puma

    Минобороны: Российские войска уничтожили в ДНР итальянский бронеавтомобиль Puma

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие российской группировки войск «Юг» ликвидировали в Донецкой народной республике бронетранспортер Puma итальянского производства, находившийся на вооружении украинской армии.

    Информация об этом содержится в сводке Минобороны в «Макс». «Противник потерял до 160 военнослужащих, бронеавтомобиль Puma итальянского производства, бронеавтомобиль HMMWV производства США и 30 автомобилей», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник морские пехотинцы уничтожили 200 пунктов управления дронами ВСУ в Доброполье.

    В тот же день группировка «Запад» уничтожила 115 тяжелых дронов противника.

    В пятницу Вооруженные силы России поразили 15 сухогрузов, поставлявших вооружения украинской стороне.

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    22 октября 2026, 02:09 • Новости дня
    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    США постепенно выводят военный контингент с баз в странах Ближнего Востока, сообщил телеканал NBC.

    «В последние дни американские военные незаметно сокращают свое присутствие на базах по всему Ближнему Востоку, а Госдепартамент отдает распоряжения о дальнейшем уменьшении численности сотрудников во многих дипломатических миссиях в регионе», – передает NBC.

    Отмечается, что сокращение напоминает аналогичную ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале. По данным источников, эти меры предпринимаются в связи с продолжающимися угрозами в регионе, в том числе от Тегерана, передает РИА «Новости».

    Передислокация затронула американский контингент в Иордании, а также базы в Катаре и Кувейте.

    По данным канала, в среду главы многих дипломатических миссий США на Ближнем Востоке получили уведомления, что они начинают работать в сокращенном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

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    22 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, пишет New York Times.

    Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

    Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

    При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

    Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

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