  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Названы цели массированного удара по Киеву
    Глава РФПИ допустил продажу дизельного топлива Европе
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро
    22 октября 2026, 14:31 • Новости дня

    Словом 2026 года Ямпольская назвала «родной»

    Ямпольская назвала «родной» главным словом 2026 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главным словом 2026 года можно назвать слово «родной», заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    «Первое слово, которое мне приходит в голову, и которое стало наиболее актуальным для меня и для моих коллег. Я думаю, по итогам работы в нынешнем году, это, наверное, слово «родной»», – приводит ТАСС слова Ямпольской.

    Советник президента отметила, что при работе над учебниками по русской словесности акцент делается на теплоту, душевность и любовь к родному языку. По ее словам, создатели учебников стараются, чтобы каждый ребенок ощущал русский язык как «неотъемлемо родной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила о недопустимости закрепления орфоэпических ошибок из разговорной речи как норм русского языка.

    Советник президента исключила усложнение единого государственного экзамена в 2027 году.

    До этого Елена Ямпольская сообщила о разработке в России «Словаря школьника».

    22 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией до отмены санкций

    Посол Лукашик: Авиасообщение с Черногорией возможно только после отмены санкций

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вернуться к обсуждению возобновления прямого авиасообщения с Черногорией можно будет только после того, как Подгорица снимет санкции в отношении Москвы, заявил посол России в республике Александр Лукашик.

    Условием для возвращения прямых рейсов является отказ черногорской стороны от антироссийских рестрикций, сообщает

    «Запрос на возобновление прямого авиасообщения высок, но к данной теме можно будет вернуться только после отказа Черногории от санкционных ограничений», – сказал Лукашик в интервью ТАСС.

    Черногория присоединилась к санкциям Евросоюза против России в 2022 году. В рамках этих ограничений республика закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян. В прошлом году МИД республики вызвал российского посла. Весной 2025 года президент Владимир Путин назначил Александра Лукашика послом в Черногории.

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    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 09:50 • Новости дня
    Названы цели массированного удара по Киеву

    ВС России поразили Южный мост, заводы дронов и ракет в Киеве

    Названы цели массированного удара по Киеву
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям в украинской столице, где производились беспилотники и ракеты для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В Киеве было поражено сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), производившее беспилотники, крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» и оперативно-тактические ракеты FP-9, указало ведомство в Max.

    Также под удар попали складской комплекс, переоборудованный для выпуска дронов и барражирующих боеприпасов Hornet, промышленное предприятие по производству беспилотников и компонентов для робототехнических комплексов, а также склад дронов и реактивных ускорителей.

    Кроме того, в Киеве был поражен автожелезнодорожный Южный мост, по которому перевозились военные грузы. В Одесской области целями стали объекты инфраструктуры порта Килия, где разгружали и хранили военное имущество, поставляемое из-за рубежа. На переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Черноморск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВС России поразили на Украине заводы по производству ракет и дронов. Во вторник в Кировоградской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. В тот же день в Житомирской области пострадали объекты железнодорожной инфраструктуры.

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    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

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    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    21 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области

    Минобороны: В Калининградской области разбился самолет Су-30

    Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области
    @ Денис Тырин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининградской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию истребитель Су-30, сообщило Минобороны.

    Экипаж самолета успешно катапультировался, угрозы жизни летчиков нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны. Отмечается, что летчики уже эвакуированы наземной поисково-спасательной командой.

    «Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта», – добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту.

    В августе пассажирский самолет потерпел крушение у военного аэродрома на Аляске.

    В том же месяце военные испытания США привели к крушению санитарного самолета.

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    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    21 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге

    Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным о мирном соглашении

    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге носили конструктивный характер.

    «В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье», – приводит РИА «Новости» сообщение Уиткоффа в соцсетях.

    Спецпосланник американского президента добавил, что состоявшиеся дискуссии носили конструктивный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Представитель Кремля уточнил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Сам Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    @ Christophe Gateau/dpa/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные автомобильные пробки парализовали украинскую столицу в результате ограничения движения по поврежденному Южному мосту через Днепр, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве образовались серьезные заторы на дорогах из-за ограничения проезда транспорта по Южному мосту через реку Днепр, передает ТАСС.

    Сообщение средств массовой информации сопровождается видеокадрами с масштабными автомобильными пробками.

    Ранее городская администрация Киева объявляла об ограничении проезда по мосту с правого на левый берег Днепра по причине его повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти ограничили движение по Южному мосту в Киеве.

    СМИ сообщили, что в Киеве поражен Южный мост, остановлена работа некоторых станций метро, а также нанесен удар по авиационному предприятию «Антонов».

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    22 октября 2026, 06:05 • Новости дня
    Боевики ВСУ прятались в мешках для трупов для нападения в спину

    Солдаты ВСУ притворялись мертвыми при зачистке опорных пунктов в Червоном Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие ложились в мешки для трупов во время зачистки опорных пунктов в населенном пункте Червоный Яр Запорожской области, чтобы атаковать российских бойцов со спины.

    Бойцы группировки войск «Восток» при зачистке украинских позиций обнаруживали лежавших на земле людей в мешках, которые оказывались живыми солдатами противника, передает РИА «Новости».

    «Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того, как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но у них ничего не вышло», – рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Бальтазар.

    По словам военнослужащего, попытки застать российских бойцов врасплох подобным способом украинские солдаты предпринимали несколько раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экипажи танков Т-80БВМ группировки «Восток» сорвали наступление украинских подразделений в Запорожской области. Также Минобороны сообщило о создании условий для продвижения российских войск на этом направлении. Помимо этого, украинские подразделения начали хоронить погибших сослуживцев прямо на боевых позициях.

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    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    21 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    NYT: Уиткофф и Кушнер в Осло отчитали Зеленского за критику Трампа
    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время переговоров в Норвегии отчитали Владимира Зеленского за критику в адрес главы Соединенных Штатов, сообщает The New York Times (NYT).

    По данным NYT, во время переговоров в Осло американская делегация в лице Уиткоффа и Кушнера жестко раскритиковала Зеленского за его выпады в адрес президента США, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный источник газеты сообщил, что представители Вашингтона прямо указали Зеленскому, что его поведение «привело президента в ярость». В ответ он пытался возражать и отказываться от своих слов. Тем не менее собеседник издания подчеркнул, что Зеленский «уловил посыл», поэтому на итоговой пресс-конференции в норвежской столице он высказывался о действиях США значительно сдержаннее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти США назвали продуктивными переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским.

    На прошлой неделе The New York Times сообщила, что Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по российским НПЗ.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    21 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Суд в США оштрафовал Meta на рекордные 25 млрд долларов за обман пользователей

    Суд обязал корпорацию Meta выплатить 25 млрд долларов за обман потребителей

    Суд в США оштрафовал Meta на рекордные 25 млрд долларов за обман пользователей
    @ IMAGO/CFOTO/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Meta (признана экстремистской и запрещена в России) выплатить 25 млрд долларов за систематический обман аудитории и нарушение закона о защите прав потребителей.

    «Присудить в пользу штата и взыскать с Meta гражданский штраф в размере 219 498 600 000 долларов, при этом сумма штрафа снижается до 25 млрд долларов», – говорится в постановлении, которое приводит РИА «Новости». Судья Фрэнсис Мэтью также обязал компанию выплачивать 15% годовых до полного погашения долга.

    Присяжные признали корпорацию виновной почти в 43,9 млн умышленных нарушений законодательства штата о недобросовестной торговой практике в период с мая 2010 по август 2021 года. Изначальная сумма штрафа составляла почти 219,5 млрд долларов, исходя из ставки в 5 тыс. долларов за каждое нарушение.

    Речь идет о публичных заявлениях руководства компании, включая Марка Цукерберга и Шерил Сэндберг, о контроле пользователей над личными данными и расследовании утечек. Суд пришел к выводу, что топ-менеджеры намеренно вводили аудиторию в заблуждение ради коммерческой выгоды, зная о невозможности выполнить обещания.

    Так, согласно выводам суда, руководители Meta, в том числе Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг, 26 раз публично заверяли пользователей, что те полностью распоряжаются своими данными. При этом руководство знало, что компания не в состоянии обеспечить обещанный контроль. Суд признал, что такие заверения были сознательным обманом, направленным на получение коммерческой выгоды.

    Также за период с мая 2010 года по август 2021 года присяжные установили почти 43,9 млн случаев умышленного нарушения закона штата, запрещающего недобросовестную торговую практику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд в США счел Meta и Google ответственными за вред детям из-за дизайна платформ.

    Американка отсудила у Meta и YouTube 3 млн долларов за вред психическому здоровью.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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