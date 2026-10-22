  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Названы цели массированного удара по Киеву
    Глава РФПИ допустил продажу дизельного топлива Европе
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро
    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня

    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    22 октября 2026, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве

    Эксперт Кнутов: Регулярное поражение Южного моста в Киеве нарушит снабжение ВСУ

    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    @ Олег Тоцкий (tov_tob)/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Полностью разрушить Южный мост в Киеве сложно, поэтому более реалистичный вариант – временно ограничивать движение по нему, повреждая дорожное полотно. Даже несколько дней перебоев могут осложнить переброску через Днепр военных грузов и комплектующих для производства вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    Российские удары по Южному мосту в Киеве могут быть направлены не на его полное разрушение, а на временное ограничение движения. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, повреждение дорожного полотна позволит осложнить переброску военных грузов через Днепр.

    «Южный мост – ключевая транспортная магистраль Киева: по нему проходит значительная часть транспортного потока. Он соединяет правый и левый берега города, а также связывает Киев с тремя ключевыми автомагистралями: М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск)», – отметил Кнутов.

    По словам эксперта, полностью разрушить мост можно с помощью мощных боеприпасов, однако их применение сопряжено с серьезными трудностями. «Например, фугасные авиационные бомбы (ФАБы) обладают достаточной мощностью, чтобы разрушить пролет моста. Однако для этого самолету необходимо долететь до Киева и сбросить бомбу непосредственно на объект. Выполнить такую задачу практически нереально из-за средств ПВО противника», – рассуждает собеседник.

    Ранее российские удары были сосредоточены на несущих элементах моста, в частности на вантах. Однако, по оценке Кнутова, такой способ также сопряжен с техническими сложностями. «Чтобы вывести из строя ванты, несколько БПЛА «Герань» должны попасть практически в одно и то же место. На сегодня добиться такой точности сложно», – пояснил он.

    Более реалистичным вариантом эксперт считает повреждение дорожного полотна, которое позволит временно ограничить движение. «Боевой заряд БПЛА «Герань» составляет 90 кг. Этого достаточно, чтобы пробить дорожное полотно и вывести из строя одну-две полосы. В результате возникнут пробки, а движение по мосту может быть ограничено на несколько дней – в зависимости от размера пробоины. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Киеве сейчас», – указал Кнутов.

    Даже кратковременное ограничение движения, по оценке эксперта, может осложнить переброску с правого берега Днепра на левый оружия и комплектующих для производства беспилотников и крылатых ракет. «Поэтому тактика временного выведения моста из эксплуатации на несколько дней, если применять ее несколько раз в неделю, может дать результат», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, в Киеве был поражен автожелезнодорожный мост «Южный», используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Мэр столицы Виталий Кличко заявил о повреждении части инфраструктуры метрополитена на мосту. На этом фоне Киевская городская военная администрация (КГВА) объявила об ограничении движения транспорта, что привело к очередному транспортному коллапсу и пробкам.

    Под удар в Киеве также попало сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов»), осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, крылатых ракет FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-9 и FP-9.

    Кроме того, поражен складской комплекс («Хладокомбинат №3»), на базе которого организовано производство беспилотников большой и средней дальности самолетного типа и барражирующих боеприпасов «Хорнет».

    Среди других целей атаки в Киеве – промышленное предприятие, осуществляющее производство БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, а также склад беспилотных летательных аппаратов и реактивных ускорителей к ним.

    В Одесской области удар нанесен по объектам инфраструктуры порта Килия, предназначенным для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого из-за рубежа. Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для ВСУ.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге

    Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным о мирном соглашении

    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге носили конструктивный характер.

    «В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье», – приводит РИА «Новости» сообщение Уиткоффа в соцсетях.

    Спецпосланник американского президента добавил, что состоявшиеся дискуссии носили конструктивный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Представитель Кремля уточнил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Сам Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером станут шагом к урегулированию.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

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    21 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    Жителя Петербурга арестовали за убийство и расчленение знакомого
    @ SPbGS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Петербурге суд заключил под стражу 53-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого и краже денег с его банковских карт.

    Мужчина пробудет под арестом до 15 декабря. О заключении под стражу попросила его сожительница, заявившая, что опасается за свою жизнь, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

    По данным следствия, в апреле во время распития спиртного на берегу Лиговского канала обвиняемый ударил 57-летнего знакомого, в результате чего тот упал, ударился головой о бетонный столб и умер. После этого злоумышленник расчленил тело, упаковал в полиэтиленовые пакеты и выбросил в канал.

    Также обвиняемый похитил банковские карты и мобильный телефон жертвы, сняв более 500 тыс. рублей. Мужчина частично признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Петербурге задержали подозреваемого в расчленении знакомого.

    В начале месяца в гараже жителя Тольятти нашли фрагменты тела задушенной женщины.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве.

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    21 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия в принципе готова возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил Ушаков, говорится на сайте Кремля. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп встретит решение о готовности возобновить переговоры с большим удовлетворением.

    Ушаков напомнил, что переговоры планировалось возобновить сразу после выборов в Госдуму. По его утверждению, эти планы сорвала украинская сторона, нанеся в основной день голосования удары по Москве, другим городам, избирательным участкам и сотрудникам избирательных комиссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков назвал украинский кризис центральной темой беседы политиков. Сам спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча станет шагом к урегулированию. Он также заявил об ожиданиях возобновления трехстороннего формата контактов.

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    21 октября 2026, 17:35 • Новости дня
    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине

    Ушаков: Дело идет к завершению украинского конфликта

    Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению.

    Ушаков оценил перспективы завершения конфликта на Украине в беседе с «Вестями». «Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил о планах возобновить в ноябре трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа стал украинский кризис.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров.

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    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    21 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Ушаков назвал возможное место проведения новых переговоров по Украине

    Ушаков: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине может состояться в ноябре в Абу-Даби, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы ориентируемся на Абу-Даби… Такая была договоренность, что где-то, наверное, в середине ноября, в десятых числах ноября», – сказал Ушаков в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Юрий Ушаков заявил о движении к завершению конфликта на Украине. Он сообщил, что трехсторонние переговоры планируется возобновить в ноябре.

    Помощник президента отметил, что украинский кризис стал центральной темой беседы Владимира Путина и Стивена Уиткоффа.

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    21 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла»

    США до 21 ноября продлили лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла»

    Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    Как уточнили в офисе по контролю за иностранными активами американского Минфина, разрешение на совершение определенных действий, связанных с переговорами и заключением сделки по продаже компании Lukoil International GmbH, продлено до 21 ноября, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил продление лицензии США на продажу активов «Лукойла».

    В феврале Midad подписала предсоглашение с «Лукойлом» о приобретении санкционных активов.

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    21 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передать признательность первой леди Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Меланье Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности, по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки Херсонской области», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин оценил вклад Меланьи Трамп в гуманитарное урегулирование. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о ее благодарности за проекты в России.

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал центральной темой беседы Путина и Уиткоффа украинский кризис.

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    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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