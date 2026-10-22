  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Названы цели массированного удара по Киеву
    Глава РФПИ допустил продажу дизельного топлива Европе
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро
    22 октября 2026, 13:41 • Новости дня

    Роскосмос привлек искусственный интеллект к обработке спутниковых снимков

    Роскосмос внедрил нейросеть GigaChat для отчетов космонавтов на орбите

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что ракетно-космическая отрасль активно внедряет технологии искусственного интеллекта, в том числе для помощи экипажу на орбите.

    Ракетно-космическая сфера активно внедряет нейросети в свою деятельность, включая использование искусственного интеллекта при проведении научных работ в космосе, сообщил Дмитрий Баканов на встрече со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

    «Этот переломный момент нельзя упустить. ИИ – вещь дорогая, сейчас в это направление активно идут программисты, растут спрос и цены на чипы. И мы в этом направлении очень активно движемся. Я глубоко убежден, что с точки зрения математической школы мы справимся с этим вызовом», – отметил Баканов.

    С помощью искусственного интеллекта специалисты обрабатывают снимки со спутников дистанционного зондирования Земли, улучшая их качество и выделяя необходимые объекты. Кроме того, космонавты на Международной космической станции используют нейросеть GigaChat от Сбербанка для составления отчетности.

    Руководитель госкорпорации добавил, что крупные иностранные компании вкладывают значительные средства в ИИ-технологии. По его оценке, уже через три года человечество может получить техническое изделие, которое будет полностью спроектировано и произведено искусственным интеллектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о подготовке нейросетью GigaChat более 350 отчетов для космонавтов на Международной космической станции.

    В сентябре он заявил об интеграции технологий искусственного интеллекта в ключевые системы управления Российской орбитальной станции.

    Летом заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о тестовом использовании искусственного интеллекта на борту МКС.

    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

    Комментарии (26)
    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

    Комментарии (3)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    Баканов заявил о готовности ракет для отправки на Луну инфраструктуры будущей АЭС
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракеты-носители для отправки инфраструктуры будущей атомной электростанции на Луну уже готовы, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Глава корпорации подтвердил наличие соответствующих носителей, пишут «Вести». «Вопрос изготовления самого источника энергии – этим занимаемся совместно с Росатомом под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовский институт», – сказал Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Дмитрий Баканов сообщил о планах повысить точность системы ГЛОНАСС до 2,8 метра.

    Летом он отметил неизбежность освоения Луны и Марса человечеством.

    В апреле глава Роскосмоса подтвердил сохранение сотрудничества госкорпорации с НАСА.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Ученые РАН дали совет по наблюдению за звездопадом этой ночью

    РАН: Наблюдать за звездопадом Ориониды лучше невооруженным глазом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Наблюдать за метеорным потоком Ориониды лучше всего невооруженным взглядом, а в условиях городской засветки ожидание ярких звезд может составить до получаса, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии РАН.

    Звездопад, причиной которого станет максимум активности метеорного потока Ориониды, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии РАН.

    «Характерное время ожидания на хорошем темном небе составляет несколько минут, но при сильном световом загрязнении можно прождать и минут 20–30, хотя тут многое зависит от удачи», – отметили ученые. Они добавили, что для проверки качества неба достаточно найти Большую Медведицу: если она видна, то можно будет разглядеть и падающую звезду.

    Астрономы пояснили, что метеоры станут заметны примерно с 23:00 по местному времени на востоке, ориентиром может служить звезда Бетельгейзе. К середине ночи радиант потока сместится к юго-востоку, а ближе к рассвету окажется на юге.

    Специалисты также напомнили, что в небе будут видны сгорающие в атмосфере Земли фрагменты кометы Галлея. Ядро этой кометы в последний раз проходило мимо планеты в начале 1986 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу астрономы спрогнозировали пик метеорного потока Эпсилон-Геминиды.

    В начале месяца стало известно о звездопаде Южные Тауриды с огненными шарами.

    Летом астроном сообщил о возможности россиян увидеть метеорный поток Персеиды.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    В МИД заявили о планах США развернуть в космосе средства поражения

    Замглавы департамента МИД Воронцов: США хотят развернуть оружие в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    Проект США «Золотой купол» предусматривает развертывание орбитального оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Предусмотренное в рамках данной инициативы существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», – заявил дипломат.

    По его словам, недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании «орбитальным оружием» и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в окололунном пространстве стали первым публичным подтверждением наличия у США оружейного потенциала орбитального базирования, передает РИА «Новости».

    Воронцов подчеркнул, что с появлением такого оружия резко возрастает риск вооруженного столкновения на орбите и что государства НАТО все активнее задействуют заявленные как гражданские, в том числе коммерческие, космические системы для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил.

    Российский дипломат отметил, что «абсурдные домыслы» в адрес космической деятельности России являются частью пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космосе, при этом Россия строго соблюдает Договор о космосе 1967 года.

    Он напомнил, что именно Россия предлагает юридически обязывающие меры о неразмещении в космосе оружия любого вида и о неприменении силы против космических объектов, а также продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе и совместный с Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением планов по размещению оружия в космосе.

    В феврале США публично признали намерение развивать средства ведения боевых действий в космическом пространстве.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Россия и Китай договорились отправить на Марс новый спектрометр

    Tекст: Вера Басилая

    Новый инфракрасный спектрометр российской разработки войдет в научный комплекс китайской межпланетной станции «Тяньвэнь-3» в рамках соглашения между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией.

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН сообщил, что новый инфракрасный спектрометр ACAE (Atmospheric Climate And Escape) будет включен в научный комплекс автоматической межпланетной станции по исследованию Марса «Тяньвэнь-3», передает ТАСС.

    Прибор продолжает линейку инфракрасных спектрометров, которые создаются в ИКИ РАН. Аналогичный комплекс в настоящее время успешно работает на аппарате миссии «ЭкзоМарс-2016».

    В институте пояснили, что в случае успеха проекта ученые продолжат и дополнят многолетние исследования атмосферы и климата Марса. При этом сроки выполнения работ остаются очень сжатыми из-за близости запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии.

    Москва и Пекин обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Ранее Россия и Китай выступили против размещения оружия в космосе.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Раскрыта схема выманивания денег у родителей поддельными голосами учителей

    МВД: Мошенники с помощью ИИ подделывают голоса учителей для обмана родителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники стали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей и классных руководителей, чтобы выманивать деньги у родителей школьников.

    Злоумышленники начали активно применять возможности искусственного интеллекта для обмана родителей школьников. Аферисты подделывают голоса классных руководителей и под предлогом срочной проблемы выманивают у людей деньги и коды из СМС, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

    В ведомстве подчеркнули, что сгенерированный голос звонящего может быть практически неотличим от речи настоящего преподавателя, и в этом заключается главная опасность новой схемы.

    Полицейские советуют не выполнять требования мошенников сразу. При поступлении подозрительного звонка рекомендуется прервать разговор и перезвонить учителю самостоятельно, а также уточнить у других родителей, не обращались ли к ним с аналогичными просьбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг злоумышленники придумали способ кражи денег с «Пушкинской карты». Во вторник мошенники начали красть Telegram-аккаунты под предлогом детского голосования. В понедельник была раскрыта схема обмана с выигрышами в мессенджере.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Россия выделила 1,5 млн долларов на восстановление экосистемы Аральского моря

    Россия выделила 1,5 млн долларов на зондирование Аральского моря

    Россия направила более 1,5 млн долларов на реализацию проекта ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), который предполагает использование технологий дистанционного зондирования Земли для восстановления экосистемы Аральского моря.

    О выделении средств сообщил посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы посольства, официальная презентация нового проекта ЮНИДО состоится на международной конференции в Ташкенте.

    «На его реализацию из средств добровольного взноса России в Фонд промышленного развития ЮНИДО выделено более 1,5 млн долларов», – заявил Ерхов.

    Дипломат отметил, что использование геоинформационных технологий и методов анализа данных поможет выработать решения для восстановления Приаралья. Он подчеркнул важность сотрудничества России и Узбекистана в научно-технической сфере.

    В конференции участвуют эксперты из 12 стран, ее организаторами выступили Академии наук России и Узбекистана, ЮНИДО и Международный институт прикладного системного анализа.

    Аральское море, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана, до 1960 года было четвертым по площади озером в мире. Из-за чрезмерного водопотребления за последние 55 лет его площадь сократилась почти втрое, а уровень воды снизился на 29 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Росреестр сообщил о ежегодном обновлении карт данными из космоса.

    В прошлом году в России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования Земли.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Самарские студенты создали систему управления роем пикоспутников

    В Самаре разработали технологию управления роем сверхмалых спутников

    Tекст: Мария Иванова

    Студенты и аспиранты Самарского университета имени Королева разработали и готовятся испытать в космосе новую технологию управления группировкой сверхмалых спутников.

    Аппараты размером 49 на 49 на 96 миллиметров доберутся до орбиты на борту наноспутника формата CubeSat 3U, который доставит их до нужного места и выпустит в свободное плавание, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Технология создана в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Главный конструктор спутниковой группировки, аспирант кафедры динамики полета и систем управления Самарского университета Сергей Ивлев пояснил, что пикоспутники будут запущены на низкую орбиту высотой около 400 км. Это позволит менять скорость и высоту орбиты аппарата путем изменения его ориентации в пространстве.

    Ориентироваться по команде с Земли спутники смогут с помощью уникальной бортовой системы весом всего 40 граммов, включающей четыре электродвигателя и блок с магнитными катушками. Группировку из восьми пикоспутников рассчитывают разместить на орбите за неделю.

    Ивлев добавил, что главная научная новизна проекта заключается в пассивном разведении роя спутников, что должно значительно удешевить миссии по дистанционному зондированию Земли. Сборку космических аппаратов планируется завершить до конца 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет».

    В начале месяца в России впервые подписали документ через низкоорбитальную спутниковую связь.

    В стране началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле

    ИКИ РАН спрогнозировал новые геомагнитные возмущения на Земле в выходные

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная активность на Земле может вновь достичь возмущенного уровня в предстоящие выходные из-за выброса протуберанца на Солнце.

    Суббота и воскресенье могут принести очередное незначительное ухудшение геомагнитной обстановки на планете. Магнитные бури пока не прогнозируются, однако активность поля способна достичь желтого возмущенного уровня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Причиной возможных возмущений стал зарегистрированный выброс небольшого протуберанца на Солнце. Расчеты специалистов показывают заметную вероятность того, что эти массы доберутся до Земли.

    В настоящее время магнитосфера планеты находится под давлением плотного потока солнечного ветра из корональной дыры, однако текущие возмущения постепенно заканчиваются. Накануне вечером и ночью наблюдались слабые полярные сияния на широтах от 60 градусов. Кроме того, на восточном крае Солнца появилась новая активная область, динамика которой прояснится в ближайшие сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду геомагнитные возмущения на Земле достигли пика.

    В понедельник ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

    SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай взял на себя руководство процессом стандартизации технологий интерфейса «мозг – компьютер» (BCI), возглавив секретариат подкомитета при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

    Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

    Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

    Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    В США усомнились в работоспособности военного ИИ стран Европы

    Rapporteur: В компании Palantir усомнились в военном ИИ Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель американской компании Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли заявил, что работоспособность европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта пока не доказана в реальных боевых условиях.

    Американская технологическая компания Palantir выразила сомнения в качестве европейских военных технологий на основе искусственного интеллекта из-за отсутствия проверок в бою, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Что касается так называемых европейских конкурентов, то сейчас никто не имеет ни малейшего представления, работают ли их разработки вообще», – заявил Мосли.

    По его словам, главное преимущество Palantir заключается в практическом применении создаваемых технологий. Топ-менеджер также раскритиковал подход Брюсселя к технологическому суверенитету. Он подчеркнул, что определяющим критерием должна быть возможность заказчика контролировать системы, а не место регистрации предприятия.

    В компании подтвердили отсутствие прямых контрактов с институтами Евросоюза. При этом Palantir сотрудничает с НАТО и правительствами Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики спрогнозировали трехкратное отставание Евросоюза от США по темпам инвестиций в искусственный интеллект.

    Весной в НАТО объяснили зависимость украинской армии от подобных систем.

    В апреле министерство обороны Германии решило укрепить армию ИИ-психологами.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Власти Германии испугались массовых протестов молодежи
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией
    Уязвимость в PHP привела к массовому отключению сайтов по всему миру
    Метро Москвы решили продлить в Красногорск и Балашиху