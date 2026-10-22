Федерация падела захотела включить вид спорта в программу российских школ

Федерация падела предложила сделать дисциплину школьным уроком физкультуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация обсуждает с профильными ведомствами появление новой дисциплины в образовательных учреждениях. Об этом Сорокин рассказал в Красноярске на полях форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.

«Федерация падела России ведет диалог с министерством просвещения о включении падела в школьную программу в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры», – сказал Сорокин.

Он отметил, что все необходимые документы уже подготовлены, теперь ожидается их согласование. По словам главы федерации, на данный момент преждевременно говорить об окончательном решении, так как предстоит решить инфраструктурные вопросы и обеспечить наличие доступных кортов.

Руководитель организации подчеркнул, что работа со школами стала для них важным направлением развития, поскольку интерес детей к паделу может перерасти в устойчивую привычку к физической активности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев сообщил о планах ведомства добавить в школьную программу дополнительный образовательный модуль по фиджитал-спорту.

До того президент Владимир Путин назвал вовлечение школьников в спортивные секции одним из приоритетов государственных программ.

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил за обновление программы по физкультуре.