В Бундестаге предупредили о новом уровне киберугроз из-за уязвимости в PHP

Бундестаг предупредил о новом уровне киберугроз из-за уязвимости языка PHP

Tекст: Мария Иванова

В интервью газете Handelsblatt политик пояснил, что технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам быстро использовать бреши в системах. Он указал на незащищенность государственных институтов в ситуациях, когда ключевое программное обеспечение годами содержит скрытые дефекты, передает ТАСС.

Ранее Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) выпустило предупреждение из-за масштабной уязвимости в PHP. Под угрозой оказалась стабильность множества ресурсов, включая новостные порталы, онлайн-магазины и системы управления контентом, в частности WordPress. Хенрихман поддержал увеличение финансирования BSI на 2027 год, отметив, что профильным службам нужны дополнительные кадры и полномочия, «чтобы оставаться впереди в этой гонке».

По данным телеканала N-TV, в среду в Германии многие сайты были отключены из-за угрозы взлома, включая ресурсы больниц, университетов и административных органов. Эксперты отмечают, что только на базе системы WordPress работают 400-500 млн сайтов в мире, а уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Австралия и Новая Зеландия предупредили об уязвимости языка программирования PHP.

В среду 13 стран приостановили работу государственных интернет-ресурсов из-за уязвимости PHP.

Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома.