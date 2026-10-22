  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Названы цели массированного удара по Киеву
    Глава РФПИ допустил продажу дизельного топлива Европе
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро
    22 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    В Бундестаге предупредили о новом уровне киберугроз из-за уязвимости в PHP

    Бундестаг предупредил о новом уровне киберугроз из-за уязвимости языка PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В интервью газете Handelsblatt политик пояснил, что технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам быстро использовать бреши в системах. Он указал на незащищенность государственных институтов в ситуациях, когда ключевое программное обеспечение годами содержит скрытые дефекты, передает ТАСС.

    Ранее Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) выпустило предупреждение из-за масштабной уязвимости в PHP. Под угрозой оказалась стабильность множества ресурсов, включая новостные порталы, онлайн-магазины и системы управления контентом, в частности WordPress. Хенрихман поддержал увеличение финансирования BSI на 2027 год, отметив, что профильным службам нужны дополнительные кадры и полномочия, «чтобы оставаться впереди в этой гонке».

    По данным телеканала N-TV, в среду в Германии многие сайты были отключены из-за угрозы взлома, включая ресурсы больниц, университетов и административных органов. Эксперты отмечают, что только на базе системы WordPress работают 400-500 млн сайтов в мире, а уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Австралия и Новая Зеландия предупредили об уязвимости языка программирования PHP.

    В среду 13 стран приостановили работу государственных интернет-ресурсов из-за уязвимости PHP.

    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома.

    21 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    Медведев сыронизировал над опасениями Мерца из-за влияния России в Германии
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что влияние России на немецкое общество вызывает у него наибольшее беспокойство.

    Медведев привел высказывание Мерца, согласно которому его главные опасения связаны не с экономикой ФРГ, Евросоюзом, США или Китаем, а с влиянием России на немецкое общество, передает ТАСС.

    «Отличный канцлер! Как же вам, немцам, повезло», – написал он в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества.

    В тот же день Бундесвер предупредил о риске российских диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе канцлер отверг идею передать активы России под контроль США.

    Комментарии (6)
    21 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества

    Nius: Канцлер Германии Мерц назвал своей главной заботой влияние России

    Мерц назвал «влияние России» главной проблемой для немецкого общества
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его больше всего тревожит влияние России на немецкое общество, а не внутренние проблемы страны, сообщает издание Nius.

    Мерц считает своей самой большой заботой воздействие Москвы на немцев, а не состояние экономики, Европейский союз, США или Китай, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Nius.

    «Моя самая большая забота сейчас – это не наша экономика, не Европейский союз, не Америка и не Китай. Моя самая большая забота – это влияние России на наше общество», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мерц заявил о привлечении 230 млрд евро инвестиций в экономику Германии.

    Канцлер назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В прошлом месяце он отказался менять антироссийский курс Берлина.

    Комментарии (12)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам

    В Германии запланировали протесты Gen Z в 21 городе 31 октября

    Немецкие власти насторожились из-за призыва Gen Z к массовым протестам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил, что на фоне недавних беспорядков во Франции инициатива «Gen Z regelt» готовит на 31 октября масштабные протесты молодежи в 21 городе Германии.

    После недавних массовых беспорядков во Франции с горящими баррикадами и разгромленными магазинами в Германии пока не зафиксировано аналогичной волны насилия, однако политики, спецслужбы и социологи внимательно следят за развитием ситуации, отмечает Sueddeutsche Zeitung.

    Инициатива школьников и студентов «Gen Z regelt» призвала на 31 октября к общенациональным уличным протестам в 21 городе, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Магдебург, тема акций – недовольство состоянием школ, сокращениями в сфере образования и социальной поддержки, ростом стоимости жизни и дискуссией о возвращении всеобщей воинской обязанности, пишет Tagesspiegel.

    Организаторы ввели добровольную регистрацию через систему билетов, чтобы оценить численность участников, подчеркивая, что демонстрации должны оставаться мирными, однако, по словам экстремизмоведа Ахмада Мансура и политика по внутренним делам Кристофа Трома, под брендом «Gen Z» к акциям могут попытаться примкнуть леворадикальные и иные готовые к насилию группы, предупреждает издание Die Rheinpfalz.

    Социологи, в том числе Оливер Нахтвай, указывают, что в Германии протестная культура менее конфронтационная, чем во Франции, а молодежная безработица ниже, кроме того, из-за федерализма недовольство системой образования реже обращается против всего государства, отмечает портал ZDF, тогда как полиция и прокуратуры, например в Мюнхене, готовят сценарии деэскалации и силового вмешательства, но сообщают о преимущественно мирном характере первых региональных митингов, передает tz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции отправили за решетку почти 150 человек после массовых протестов и беспорядков во всей стране. В тот же день во Франции подали в суд на министра внутренних дел из-за оторванной во время разгона демонстрации руки протестующего, которому полиция выстрелила гранатой в толпу. В понедельник во Франции во время уличных волнений были разграблены около 2 тыс. магазинов в разных городах.

    Комментарии (8)
    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Из-за уязвимости PHP 13 стран отключили государственные сайты

    Tекст: Антон Антонов

    Государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в языке программирования PHP, следует из сообщений правительственных пресс-служб и СМИ.

    Первыми об отключении официальных сайтов сообщили Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Позже работу ряда правительственных порталов приостановили в Австрии, Великобритании, Дании, Латвии, Словакии, США, Франции, Германии, Чехии и Японии, передает ТАСС.

    Кроме того, власти Великобритании и США выпустили предупреждение с требованием проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности.

    Проблема затронула не только правительственные ресурсы, но и сайты ряда СМИ. Отключения также коснулись интернет-платформ некоторых немецких и австрийских университетов, образовательных программ и футбольных клубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду из-за угрозы взлома отключили сайты немецких ведомств.

    Массовое отключение сайтов произошло в Нидерландах.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца

    Politico: АдГ нацелилась провести премьера Саксонии-Анхальт при помощи ХДС

    «Капитуляция» ХДС обострила кризис вокруг Мерца
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым кризисом в ХДС из-за планов фракции партии в ландтаге Саксонии-Анхальт покинуть зал при голосовании в декабре, чтобы не допустить тайной поддержки кандидата от АдГ.

    В земле Саксония-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» рассчитывает добиться избрания своего представителя Ульриха Зигмунда первым после Второй мировой войны премьером федеральной земли, используя тайное голосование и возможную поддержку части депутатов ХДС, пишет Politico.

    После подозрений, что некоторые консерваторы уже поддержали кандидата АдГ при выборе председателя ландтага, руководство ХДС в Берлине потребовало от региональной фракции жёстких гарантий. Лидер земельного отделения ХДС Свен Шульце предложил, чтобы депутаты партии покидали зал на первых двух тайных турах декабрьского голосования, чтобы исключить обвинения в сотрудничестве с АдГ.

    Глава комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп назвал поведение фракции ХДС в земле «совершенно неприемлемым» и обвинил АдГ в попытке «уничтожить ХДС в Германии», спровоцировав внутренний раскол. В самой земельной фракции ХДС, напротив, считают тактику оправданной и утверждают, что проводят чёткую линию разграничения с АдГ, не выступая за её изоляцию, так как партия легально представлена в парламенте.

    Руководство АдГ открыто заявляет, что добивается перехода на свою сторону отдельных консервативных депутатов, а сопредседатель партии Тино Крупалла назвал уход ХДС из зала «капитуляцией» и заявил, что консерваторы «боятся выборов». Мерц предупредил, что для парламентариев, которые тайно поддержат ультраправых, «не найдётся места в ХДС», и подчеркнул: «ХДС никогда не будет избирать экстремистов на государственные должности где-либо в Германии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сыронизировал над опасениями Фридриха Мерца по поводу влияния России на политику Германии и тем самым усугубил давление на канцлера. В воскресенье однопартиец Мерца на заседании президиума ХДС публично заявил о необходимости его отставки после провала партии на востоке страны. В субботу Мерц призвал сочувствующих АдГ членов ХДС покинуть партию, пытаясь пресечь сотрудничество с ультраправыми.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    МИД Бельгии отключил свои сайты из-за угрозы кибератак

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Бельгии временно отключило свои сайты в качестве меры предосторожности из-за угрозы кибератак.

    МИД Бельгии сообщил об отключении сайтов из-за сообщений о кибератаках, использующих уязвимость в языке программирования PHP, передает РИА «Новости».

    Центр кибербезопасности Бельгии не зафиксировал атак на бельгийские сайты. МИД пообещал дополнительно информировать о развитии ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду угроза взлома привела к массовому отключению сайтов в Нидерландах.

    Во вторник эксперты нашли в сканерах штрихкодов уязвимость для кибератак на склады.

    На прошлой неделе посла Бельгии вызвали в МИД из-за заявлений о российской угрозе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:52 • Новости дня
    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Steam

    Игроки из десятков стран пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Steam

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam, на неполадки массово жалуются пользователи из государств Северной Америки, Европы и Азии.

    Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись с проблемами в работе площадки, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Downdetector. Сбой начался около 16:57 мск. Больше всего жалоб поступает из США – почти 4 тыс. обращений.

    О неполадках также сообщают игроки из Канады, Бразилии, Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Индии, Японии и других стран.

    В основном пользователи испытывают трудности при соединении с сервером и входе в учетную запись, а также жалуются на проблемы с загрузкой и обновлением игр. Онлайн-сервис Steam предлагает около 30 тыс. игр, а его аудитория превышает 100 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Steam.

    В конце прошлого года игроки в России и других странах пожаловались на неполадки на площадке.

    Летом прошлого года российские пользователи также столкнулись с техническими проблемами в работе сервиса.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома

    RBB: Ряд государственных сайтов в Германии отключили из-за угрозы кибератак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP, которая может привести к кибератакам, сообщает телерадиокомпания RBB.

    Отмечается, что уязвимость в PHP, используемом для работы многих интернет-ресурсов, позволяет злоумышленникам удаленно запускать вредоносные программы на серверах. Эта брешь в безопасности дает хакерам возможность проводить масштабные атаки и получать несанкционированный доступ к IT-системам, передает РИА «Новости» со ссылкой на RBB.

    «Многие организации, в том числе немецкие ведомства и местные администрации, в качестве меры предосторожности отключили свои сайты… В их числе сайты федеральной полиции, таможни и министерства внутренних дел Германии», – говорится в сообщении.

    Помимо государственных структур, доступ к своим порталам ограничили Институт Роберта Коха, благотворительная организация Berliner Tafel, Потсдамский университет, клиника «Шарите» и партия «Зеленые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство иностранных дел Бельгии отключило свои сайты из-за риска хакерских атак.

    В тот же день массовые отключения интернет-ресурсов по аналогичной причине произошли в Нидерландах.

    Во вторник партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной кибератаке.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    В работе «Википедии» по всему миру произошел массовый сбой

    Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе «Википедии»

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в работе приложения и веб-сайта популярной интернет-энциклопедии «Википедия».

    Сбой в работе сервисов «Википедии» начался в районе 18:00 мск. Пользователи испытывают трудности при открытии веб-сайта и приложения, а также жалуются на проблемы со входом в учетную запись, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы Downdetector.

    Наибольшее количество жалоб поступает из США, откуда пришло почти 2 тыс. обращений. О неполадках также сообщают пользователи из Британии, Германии, Франции, Испании, Индии, Японии и других стран.

    Интернет-энциклопедия «Википедия» функционирует с 2001 года. На сегодня она включает более 68 млн статей на разных языках, а количество ежемесячных посетителей ресурса превышает 1 млрд человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в российском сегменте интернета зафиксировали массовый сбой.

    В сентябре глобальный сбой затронул работу сервиса Discord.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Разработчик видеоигр Electronic Arts запланировал уволить часть штата

    Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и закроет серию Mass Effect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американская компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников, включая часть штата студии BioWare, и отказаться от дальнейшего развития франшизы Mass Effect, пишет Bloomberg.

    Разработчик видеоигр Electronic Arts уволит около 400 человек, что составляет порядка 3% от общего числа сотрудников компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Под сокращение также попали около 50 работников дочерней студии BioWare. Согласно опубликованному корпоративному письму, из-за этих увольнений Electronic Arts прекратит разработку серии игр Mass Effect.

    При этом руководство компании намерено продолжить работу над другими проектами. Издатель собирается выпустить следующую часть игровой серии «Звездные войны», разрабатывает новую игру про Железного человека по франшизе Marvel, а также планирует создать новую часть шутера Battlefield.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минцифры представило меры поддержки российской индустрии видеоигр.

    Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность производства в России игровых приставок и создания собственной операционной и облачной системы доставки игр.

    До этого стало известно о покупке частными инвесторами Electronic Arts за 55 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

    Комментарии (0)
    22 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Неизвестные сожгли в Лейпциге машины связанного с Rheinmetall предприятия

    Bild: В Лейпциге сожгли десять грузовиков связанного с Rheinmetall предприятия

    Tекст: Мария Иванова

    Неизвестные злоумышленники подожгли десять грузовиков и фургонов на территории филиала немецкой машиностроительной компании MAN в Лейпциге.

    Возгорание как минимум десяти автомобилей произошло в ночь на четверг на охраняемой стоянке завода. Злоумышленники осуществили поджог одновременно в трех разных точках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Полиция Лейпцига ведет расследование по факту умышленного поджога и выясняет наличие политических мотивов в действиях преступников.

    Филиал в Лейпциге не производит военную технику, однако материнская компания участвует в создании военных транспортных средств через оборонный концерн Rheinmetall.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бундесвер предупредил о риске диверсий против армии Германии.

    На прошлой неделе правоохранительные органы задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

    В прошлом месяце в Германии поймали подозреваемого в поджоге синагоги.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Власти Германии испугались массовых протестов молодежи
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией
    Уязвимость в PHP привела к массовому отключению сайтов по всему миру
    Метро Москвы решили продлить в Красногорск и Балашиху