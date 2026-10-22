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    22 октября 2026, 13:17 • Новости дня

    Песков: Путин обратится к участникам Съезда Союза театральных деятелей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин планирует обратиться к участникам Х Съезда Союза театральных деятелей, который отмечает в этом году свое 150-летие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня президент планирует обратиться к участникам Х Съезда театральных деятелей России, который начал свою работу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В этом году Союз театральных деятелей России отмечает 150-летний юбилей. К этой дате приурочено около 2 тыс. мероприятий по всей стране.

    В их числе – запуск двух театральных поездов, следующих по маршрутам Севастополь – Москва и Владивосток – Москва, а также различные спектакли, мастер-классы и творческие встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Владимир Путин наградил Союз театральных деятелей России орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Председатель союза Владимир Машков рассказал главе государства о готовящейся выставке «Наследие. Театр. Великие».

    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге

    Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным о мирном соглашении

    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге носили конструктивный характер.

    «В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье», – приводит РИА «Новости» сообщение Уиткоффа в соцсетях.

    Спецпосланник американского президента добавил, что состоявшиеся дискуссии носили конструктивный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Представитель Кремля уточнил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Сам Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером станут шагом к урегулированию.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия в принципе готова возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил Ушаков, говорится на сайте Кремля. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп встретит решение о готовности возобновить переговоры с большим удовлетворением.

    Ушаков напомнил, что переговоры планировалось возобновить сразу после выборов в Госдуму. По его утверждению, эти планы сорвала украинская сторона, нанеся в основной день голосования удары по Москве, другим городам, избирательным участкам и сотрудникам избирательных комиссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков назвал украинский кризис центральной темой беседы политиков. Сам спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча станет шагом к урегулированию. Он также заявил об ожиданиях возобновления трехстороннего формата контактов.

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    22 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Путин наградил Малышеву и Андрееву орденами «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Малышеву и Андрееву орденами «За заслуги перед Отечеством»
    @ Михаил Фомичев, Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин удостоил ведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Владимир Путин подписал указ о награждении телеведущих Первого канала Елены Малышевой и Екатерины Андреевой орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Григоренко и Виталия Савельева орденами «За заслуги перед Отечеством».

    В понедельник глава государства поддержал представление Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к госнаградам.

    На прошлой неделе российский лидер подписал указ о награждении государственными наградами.

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    21 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении встречи главы государства Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

    О завершении переговоров Песков сообщил агентству ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер дистанционно подключился к переговорам Путина и Уиткоффа.

    В Кремле заявили о намерении президента изучить предложения американской стороны.

    Сам Уиткофф сообщил о благодарности Мелании Трамп за гуманитарные проекты в России.

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    21 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главной темой переговоров президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа стала ситуация на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России и специального посланника американского лидера, передает Кремль. «Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что на этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. «Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – сказал Ушаков.

    По его словам, президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений. Он добавил, что российский лидер представил собеседнику объективную картину на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооруженным силам России.

    «Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины», – подчеркнул Ушаков.

    Стороны также обстоятельно обсудили реализацию масштабных совместных экономических проектов, открывающих большие перспективы сотрудничества России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков анонсировал обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Уиткоффа.

    Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Путин также оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарный аспект решения кризиса.

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    21 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передать признательность первой леди Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Меланье Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности, по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки Херсонской области», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин оценил вклад Меланьи Трамп в гуманитарное урегулирование. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о ее благодарности за проекты в России.

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал центральной темой беседы Путина и Уиткоффа украинский кризис.

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    21 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге
    Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в Константиновском дворце в Петербурге провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

    С российской стороны во встрече участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков, посол России в Китае Игорь Моргулов, замглавы МИД Андрей Руденко и замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА «Новости».

    Китайскую делегацию представляли член Госсовета У Чжэнлун, председатель Госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе, министр образования Хуай Цзиньпэн, министр коммерции Ван Вэньтао, руководитель исследовательского управления Госсовета Шэнь Даньян, замглавы МИД Ма Чжаосюй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Ли Цян прибыл в Петербург для переговоров с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В среду в Президентской библиотеке прошла 31-я регулярная встреча глав правительств двух стран, на которой обсуждалось сотрудничество в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров.

    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе двух стран.

    Ли Цян заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

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    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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    21 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил о возможности провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    «Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч российского лидера на саммите АТЭС.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

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    22 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Путин назначил Силуанова вице-премьером – министром финансов
    Путин назначил Силуанова вице-премьером – министром финансов
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на пост вице-премьера и министра финансов.

    Антон Силуанов утвержден в должности заместителя председателя правительства и министра финансов России. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник депутаты Госдумы поддержали кандидатуры новых членов правительства.

    В понедельник Кремль заявил о расширении полномочий Силуанова.

    Политолог назвал главные задачи перестановок в правительстве.

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    22 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Экс-госсекретаря США Клинтон призвали остановить из-за слов о Путине

    Историк Гавришко назвала Клинтон поджигателем войны после слов об угрозе Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Историк Марта Гавришко жестко раскритиковала высказывание бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о российском президенте Владимире Путине.

    Историк Марта Гавришко выразила резкое недовольство высказыванием бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о российском лидере Владимире Путине, сообщают «Вести».

    Поводом для возмущения послужило заявление американского политика, что страны Европы в будущем могут столкнуться с теми же событиями, которые в настоящее время переживает Украина.

    «Кто-нибудь, пожалуйста, может остановить этих западных безумцев-поджигателей войны, пока у них не закончились чужие дети, которыми они могут пожертвовать ради своих геополитических фантазий?» – написала Гавришко в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший госсекретарь США обвинила Дональда Трампа в желании угодить Владимиру Путину.

    Также Клинтон осудила отказ Белого дома от предложения России по ДСНВ.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова предложила семье американского политика следственный эксперимент по делу Эпштейна.

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    21 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что старается избегать неверных шагов на фоне активизации попыток Москвы и Вашингтона урегулировать украинский конфликт.

    «Последнее, что я хочу сделать, – это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны», – подчеркнул Трамп, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    Трамп отметил, что ранее уже обсуждал с президентом России перспективы завершения кризиса. По его словам, стороны приближаются к этой цели и, возможно, находятся к ней ближе, чем когда-либо, передает ТАСС.

    Кроме того, президент США выразил удовлетворение позицией Москвы на Ближнем Востоке. Он заявил, что очень рад тому факту, что Россия и Китай не вмешиваются в конфликт с Ираном или их участие оказалось значительно меньшим, чем могло бы быть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча Путина с Уиткоффом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об искреннем желании Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

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    21 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая

    Путин на встрече с Ли Цяном высоко оценил отношения России и КНР

    Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил об успешном и динамичном развитии связей между двумя странами.

    «Связи между Россией и Китаем развиваются весьма успешно и динамично, в их основе принципы равноправия, взаимного уважения, обоюдной выгоды и учета интересов друг друга. Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни было», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Российский лидер отметил, что развиваются торгово-экономические связи, стороны планируют расширять масштабы практической кооперации по всем основным направлениям. Страны работают и в сфере энергетики, информационных технологий, в космосе и мирном атоме, подчеркнул глава государства.

    «Хотел бы отметить серьезное движение по поставкам сельхозпродукции: за восемь месяцев текущего года её оборот вырос на 34%. Укрепляется сотрудничество в гуманитарной сфере. С успехом проходят мероприятия в рамках перекрестных Годов образования, официальный старт мы дали с Председателем Си Цзиньпином в Пекине в мае», – сказал президент России.

    В свою очередь Ли Цян отметил, что Пекин готов расширять взаимовыгодное сотрудничество с Москвой на благо народов двух стран. По его словам, китайская сторона намерена вместе с российской стороной на высшем уровне постоянно укреплять взаимное доверие и расширять многоплановое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с премьером Госсовета Китая в Петербурге.

    На встрече глав правительств двух стран Ли Цян назвал отношения с Россией образцом сотрудничества.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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