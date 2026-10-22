Неизвестные сожгли в Лейпциге машины связанного с Rheinmetall предприятия

Bild: В Лейпциге сожгли десять грузовиков связанного с Rheinmetall предприятия

Tекст: Мария Иванова

Возгорание как минимум десяти автомобилей произошло в ночь на четверг на охраняемой стоянке завода. Злоумышленники осуществили поджог одновременно в трех разных точках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

Полиция Лейпцига ведет расследование по факту умышленного поджога и выясняет наличие политических мотивов в действиях преступников.

Филиал в Лейпциге не производит военную технику, однако материнская компания участвует в создании военных транспортных средств через оборонный концерн Rheinmetall.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бундесвер предупредил о риске диверсий против армии Германии.

На прошлой неделе правоохранительные органы задержали третью подозреваемую в поджоге польской станции Starlink.

В прошлом месяце в Германии поймали подозреваемого в поджоге синагоги.