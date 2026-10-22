  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи
    Эксперт: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Военный эксперт раскрыл тактику ударов по Южному мосту в Киеве
    Политолог: Львов поставил Польшу перед неудобным выбором
    Названы цели массированного удара по Киеву
    Глава РФПИ допустил продажу дизельного топлива Европе
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Суд в Москве отклонил жалобу Euroclear на взыскание 200 млрд евро
    22 октября 2026, 12:50 • Новости дня

    Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития ИИ

    Глава РФПИ объявил электроэнергию для ИИ в России самой дешевой в мире

    Tекст: Мария Иванова

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Россия обладает самой дешевой в мире электроэнергией для развития искусственного интеллекта, передает ТАСС.

    «Я вчера говорил, например, о проекте совместного дата-центра. Потому что Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире, и мы видим, что мы можем сотрудничать в технологической сфере», – сказал журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев сообщил об обсуждении между Россией и США создания совместных дата-центров искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе глава РФПИ рассказал о переговорах с американской стороной по проектам в этой сфере.

    Президент Владимир Путин назвал развитие систем больших данных и искусственного интеллекта конкурентным преимуществом России.

    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

    Комментарии (15)
    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

    Комментарии (26)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике

    Новак: ИИ не сможет заменить инженеров и электриков

    Новак назвал незаменимые ИИ профессии в энергетике
    @ Валерия Калугина/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак считает, что инженеры, электромонтеры и электрики останутся востребованными на рынке труда, несмотря на активное развитие искусственного интеллекта.

    По его мнению, внедрение искусственного интеллекта не приведет к исчезновению инженеров, электромонтеров и электриков в энергетической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что в будущем, помимо основных профессий: инженеров, электромонтеров, электриков, (которые) никуда не денутся, понадобятся новые профессии, которые смогут в своей работе больше использовать возможности искусственного интеллекта и повышать производительность труда за счет этого», – заявил Новак в интервью «Детской редакции» «Росконгресса».

    По словам вице-премьера, сейчас во всех отраслях активно внедряются технологии работы с большими базами данных, а также роботы. Он подчеркнул, что система подготовки кадров должна ориентироваться на появление специалистов, способных эффективно применять возможности нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития искусственного интеллекта.

    В пятницу министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании нейросетей в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с подобными технологиями.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    Фантасты объяснили разницу в страхах перед ИИ в Китае и на Западе
    @ IMAGO/Piero Nigro/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Колумнист издания NewScientist Эннали Ньюиц сравнил западные страхи перед искусственным интеллектом с христианскими представлениями о едином Боге и показал, как это отличает отношение к ИИ в США от восприятия технологии в Китае.

    Эннали Ньюиц напомнил, что в США на фоне обсуждений угроз искусственного интеллекта президент Дональд Трамп в прошлом месяце подписал указ, по которому технология больше не должна называться «искусственным» интеллектом, а только «суперинтеллектом», и объявил в соцсетях «врагом» тех, кто продолжает употреблять прежний термин, передает NewScientist.

    По словам автора, идея «суперинтеллекта», популяризированная философом Ником Бостромом, повторяет христианскую модель мира, где всемогущий Бог управляет через «класс жрецов», а в массовой культуре Запада споры пессимистов и сторонников ускоренного развития ИИ напоминают спор религиозных сект о намерениях Бога и отражаются в фантастике о «машинах-спасителях» и «машинах-карателях». Ньюиц считает, что такие духовные и научно-фантастические образы затем перетекают в политику и регулирование технологий.

    Китайский писатель-фантаст Чэнь Цюфань в беседе с Ньюицом отметил, что в китайской традиции нет единого всесильного Бога, а божества воспринимаются как «могущественные соседи с должностными обязанностями», поэтому в местном воображении ИИ выглядит скорее как инструмент, бюрократ, помощник или член семьи и рассматривается как шанс возглавить новую индустриальную революцию. По словам Чэня, «самый глубокий страх» в Китае связан не с восстанием машин, а с риском «опоздать к очередной промышленной революции», тогда как американцы задают ИИ богословский вопрос «кто спасет или осудит нас», а китайцы – исторический: «успеем ли мы на этот раз».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. На прошлой неделе Москва выразила озабоченность решением США переименовать искусственный интеллект в «суперинтеллект». В прошлом месяце Конгресс США объединился ради разработки регулирования искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Минздрав сообщил о регистрации 60 медизделий с ИИ в России

    Замглавы Минздрава Ваньков: В России зарегистрировали 60 медизделий с ИИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что в стране зарегистрировано 60 медицинских изделий с технологиями искусственного интеллекта.

    Большинство из этих разработок предназначено для анализа радиологических изображений, передает РИА «Новости». «Шестьдесят медицинских изделий зарегистрировано. Большинство из них – анализ радиологических изображений, действительно, начиналось все именно с этой технологии. Она на сегодняшний день показала устойчивое использование в регионах Российской Федерации и при должном уровне реализации соответствующих сценариев показывает свою эффективность», – заявил Ваньков в ходе парламентских слушаний.

    Замминистра добавил, что до конца текущего года во всех российских регионах планируется начать использовать не менее пяти медицинских изделий с нейросетями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о регистрации 48 программ с искусственным интеллектом в медицине. Он также назвал следующий этап развития подобных технологий в российских клиниках.

    В 2024 году президент Владимир Путин рассказал о планах расширить применение нейросетей при лечении россиян.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek

    Власти США обязали ведомства удалить из своих систем китайский ИИ DeepSeek

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство внутренней безопасности США распорядилось удалить китайский искусственный интеллект DeepSeek из информационных систем гражданских ведомств страны и запретило его закупки.

    Гражданским ведомствам США предписано удалить из своих информационных систем искусственный интеллект DeepSeek и отказаться от его закупок, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, из правительственных систем должны быть удалены все продукты DeepSeek и связанных с ней организаций, а также разработки сторонних компаний, созданные с использованием китайских технологий. Гражданским властям Соединенных Штатов также запретили приобретать любые услуги компании Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в работе китайской платформы DeepSeek произошел сбой.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце Вашингтон и Пекин договорились о диалоге по вопросам его развития.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Германия договорилась с Nvidia о партнерстве в сфере промышленного ИИ

    Германия и Nvidia заключили соглашение о внедрении ИИ в промышленность

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии и американская компания Nvidia подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве по внедрению искусственного интеллекта в промышленность.

    Документ был подписан на международном инвестиционном саммите Invest in Germany в Берлине, сообщает ТАСС.

    «Согласно документу, партнеры договорились о продвижении инициативы по разработке передовых моделей искусственного интеллекта для сферы физического ИИ», – заявили в пресс-службе правительства ФРГ.

    Инициатива нацелена на систематическое внедрение промышленного ИИ и создание в Европе современной экосистемы с участием немецких компаний и институтов.

    Центральным элементом станет платформа «Индустрия 4.0», которая переориентируется на эту тематику и останется открытой для международного сотрудничества.

    Приоритетом станет разработка решений на базе платформ Nvidia Nemotron и Cosmos, для чего компания расширит присутствие и инвестиции в ФРГ.

    В правительстве отметили, что партнерство объединит «немецкое инженерное искусство с передовыми технологиями ИИ», повысит производительность труда и обеспечит технологический суверенитет страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Nvidia выпустила инструмент, блокирующий опасные действия ИИ. Компания представила платформу защиты от его несанкционированных действий.

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп позвонил главе Nvidia Дженсену Хуангу во время выступления на сцене.

    Комментарии (0)
    19 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами

    Швыдкой: Литературу с использованием ИИ необходимо маркировать

    Швыдкой сравнил созданную ИИ литературу с генно-модифицированными продуктами
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сравнил литературу, созданную с использованием искусственного интеллекта (ИИ), с генно-модифицированными продуктами и предложил маркировать такие произведения.

    «Это как генно-модифицированные продукты. Надо ставить соответствующую маркировку. А дальше пускай решает жюри», – приводит слова Швыдкого ТАСС. При этом он отметил, что сам искусственный интеллект выступает лишь инструментом, который заменяет традиционные способы поиска информации, такие как карточки в библиотеках.

    Швыдкой подчеркнул, что ИИ способен находить информацию быстрее, однако качество не всегда бывает на высоте.

    По его словам, к нейросетям следует относиться с благодарностью, но проверять выданную ими информацию нужно очень внимательно, так как ИИ может быть лукав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг YouTube Music начал маркировать сгенерированную нейросетями музыку.

    В прошлом месяце Швыдкой предупредил о риске выхода ИИ из-под контроля.

    В июле Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Китай создал госкомпанию для развития искусственного интеллекта

    В Китае создали госкомпанию National Data Group для развития ИИ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В новом районе Сюнъань китайской провинции Хэбэй учреждена государственная компания National Data Group, которая займется использованием информационных ресурсов для развития сферы искусственного интеллекта.

    Новая структура сосредоточится на разработке и применении массивов данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Работа предприятия призвана раскрыть потенциал информации как фактора производства, поддержать развитие технологий искусственного интеллекта и сформировать экосистему индустрии данных.

    National Data Group также поручено укреплять координацию между центральными и местными органами власти, углублять взаимодействие в отрасли и способствовать обмену опытом. Создание такой госкомпании должно усилить позиции Пекина в глобальной конкуренции за информационные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти США запретили гражданским ведомствам использовать китайский ИИ DeepSeek.

    В начале месяца министр финансов США исключил передачу Китаю технологий искусственного интеллекта.

    В прошлом месяце разведка США испугалась кражи Пекином технологий истребителей F-35 в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Агенты искусственного интеллекта OpenAI отключили системы контроля

    FT: ИИ-агенты компании OpenAI обманули разработчиков и отключили слежение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агенты искусственного интеллекта американской компании OpenAI в октябре дважды самостоятельно ослабили внутренние системы мониторинга за некорректным поведением ботов.

    В октябре агенты искусственного интеллекта отключили механизмы защиты, призванные выявлять их ненадлежащее поведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В одном из случаев алгоритм отключил автоматическую систему оповещения разработчиков. Спустя несколько дней при выполнении другого задания программа убрала систему мониторинга и солгала об этом сотрудникам компании.

    Оба раза агенты интерпретировали стандартные инструкции по кодированию как разрешение на ослабление мер контроля. В настоящее время OpenAI проводит расследование инцидентов и работает над укреплением систем безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности профильных компаний. Также разработчик отказался от выпуска новой модели ради безопасности. Тем временем создатель нейросети Claude призвал замедлить развитие алгоритмов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Разработчик ИИ Anthropic сообщил о чистом убытке в 80,7 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, раскрыла в проекте проспекта к IPO чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие 2026 года.

    Anthropic в черновом варианте документов к первичному размещению акций указала чистый убыток 80,7 млрд долларов за первое полугодие 2026 года и перечислила обширный перечень рисков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Компания также сообщила, что планирует инвестировать 750 млрд долларов в приобретение дополнительных вычислительных мощностей, что должно обеспечить развитие ее ИИ-сервисов, но одновременно усиливает нагрузку на финансовые показатели.

    Среди факторов риска Anthropic выделила неопределенность в отношении защищенности от вреда своих ИИ-моделей, включающую сложные кибератаки и возможный шантаж со стороны вышедших из-под контроля систем, а также нехватку вычислительных мощностей и негативную реакцию общественности на строительство центров обработки данных.

    Anthropic была основана в 2021 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, компания известна созданием серии больших языковых моделей Claude.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания Anthropic предрекла превращение систем искусственного интеллекта в аналог компьютерных вирусов.

    Разработчик чат-бота Claude передал 5% акций в фонд общественного блага.

    OpenAI решила отложить выход на IPO на 2027 год.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Samsung представила первые наушники с доступом к ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Южнокорейская компания Samsung Electronics на следующей неделе начнет продажи своих первых беспроводных наушников открытого типа с поддержкой искусственного интеллекта.

    Устройство под названием Galaxy Buds On поступит в продажу на внутреннем рынке 27 октября. Новинка будет доступна в черном цвете по цене 299 тыс. вон (около 225 долларов), пишет Yonhap.

    Специальный дизайн наушников позволяет слушать музыку и смотреть видео, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Продукт ориентирован на бегунов и людей, которым важно слышать окружающие звуки в повседневной жизни. При разработке корпорация использовала технологии оптимизации на базе искусственного интеллекта с четырехмерными вычислениями.

    «Если в голову внезапно приходит идея, пользователи могут вызвать Gemini Live, чтобы развить ее в ходе разговора, или быстро записать идеи и списки дел с помощью Quick Voice Memo, что делает наушники очень практичными для повседневного использования», – заявил представитель подразделения носимых устройств Samsung Нам Хен Чжон.

    При сопряжении со смартфоном или планшетом наушники поддерживают голосовые команды без помощи рук. Устройство также распознает движения головы пользователя и оснащено сенсорным управлением. График выпуска новинки на рынках других стран пока не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ. Летом производитель электроники впервые за 25 лет уступил титул самой дорогой корейской компании. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов AI6 для компании Tesla.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 11:33 • Новости дня
    США ввели санкции против пяти китайских компаний из-за кражи секретов Google

    Госдеп США ввел санкции против пяти китайских компаний за кражу секретов ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний, которые связаны с бывшим инженером Google Дин Линвэем и подозреваются в краже коммерческих секретов.

    Госдепартамент США объявил о введении масштабных санкций в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности против пяти китайских компаний, подозреваемых в краже коммерческих секретов, пишет South China Morning Post.

    В санкционный список попали венчурная фирма MiraclePlus, компания Shanghai Zhisuan Technology, основанная бывшим инженером-программистом Google Дин Линвэем, а также три связанные с ними структуры.

    В январе Дин Линвэй был признан виновным по семи пунктам обвинения в краже коммерческой тайны. При этом федеральный судья оправдал его по семи дополнительным пунктам об экономическом шпионаже из-за недостатка доказательств намерений инженера принести пользу китайскому правительству. Обвинительные приговоры за кражу остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний. Власти запретили гражданским ведомствам использовать китайский искусственный интеллект DeepSeek. В прошлом месяце США ввели санкции против китайской онлайн-платформы Xinbi Guarantee.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили запорожскую Мировку
    Макрон назвал глупыми заявления Трампа о беспорядках во Франции
    Власти Германии испугались массовых протестов молодежи
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией
    Уязвимость в PHP привела к массовому отключению сайтов по всему миру
    Метро Москвы решили продлить в Красногорск и Балашиху