Посол России назвал сроки вступления Черногории в Евросоюз

Черногорские власти последовательно проводят курс на разрыв связей с Москвой ради солидарности с европейской политикой, передает ТАСС.
«Введение визового режима свидетельствует о продолжении курса черногорского руководства на разрыв связей с нашей страной, которые и без того в настоящее время приближаются к нулевым показателям. Свою линию оно объясняет стремлением солидаризироваться с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, к которому Черногория планирует присоединиться в 2028 году», – отметил Лукашик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России заявил о беспрецедентном кризисе в отношениях с Черногорией.
Посольство в Подгорице уточнило действие визового режима.
В среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.