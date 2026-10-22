  • Новость часаКремль обвинил Европу в провоцировании развития конфликта на Украине
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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи
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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня

    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    20 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на ЧМ по каратэ

    TVP World: В Польше задержали приехавших на ЧМ по каратэ россиян и белорусов

    Tекст: Мария Иванова

    Польша обязала 15 граждан России и Белоруссии покинуть страну после попытки спортсменов принять участие в чемпионате мира по каратэ в Бельско-Бяле.

    Группа из 11 белорусов и четырех россиян въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам дали восемь дней на выезд из страны – это кратчайший срок по процедуре.

    Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года прошел в Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В 2022 году Всемирная федерация каратэ отстранила россиян и белорусов от соревнований.

    Ранее российские СМИ сообщали о возможном участии спортсменов в чемпионате под нейтральным флагом, однако Польский союз каратэ заявлял, что они не были включены в официальный список участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян.

    В пятницу генсек World Gymnastics назвал печальной невыдачу виз россиянкам в Нидерландах.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике

    Парламент Британии: Европа больше не может рассчитывать на защиту США в Арктике

    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    @ Zoonar.com/Al Carrera/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет по обороне палаты общин Британии пришел к выводу, что Европа больше не может рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов в европейской части Арктики.

    Европа лишилась возможности полагаться на возвращение США в Европейскую Арктику в качестве партнера в сфере безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет комитета.

    «Несмотря на текущую заинтересованность администрации на Крайнем Севере, Европа не может рассчитывать на возвращение США в Европейскую Арктику как партнера в сфере безопасности и союзника, на которого ранее рассчитывали Европа и Великобритания», – говорится в отчете.

    Авторы документа подчеркнули, что американская стратегия национальной обороны выделяет четыре стратегических военных приоритета. В их число входят обеспечение безопасности внутри страны, сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, разделение бремени расходов с партнерами и стимулирование промышленной базы.

    По мнению британских парламентариев, эти приоритеты не предвещают более активного вовлечения Вашингтона в защиту Европы в среднесрочной перспективе, в том числе на Крайнем Севере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Евросоюз решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. В прошлом месяце МИД России заявил о резком росте военной активности альянса в регионе. Весной Москва предупредила о скором ответе на вызовы Североатлантического блока на Крайнем Севере.

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    21 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда

    The Guardian: НАТО направило допконтингент в Черное море после ударов по судам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс направил дополнительные силы наблюдения и разведки в Черное море на фоне серии смертельных атак, которые Россия наносит по торговым судам с украинскими грузами.

    НАТО решила направить дополнительные военные силы в Черное море после новой серии смертельных ударов России по торговому флоту, когда во вторник были атакованы еще пять судов – три в порту Рени и два по пути к Одессе, пишет The Guardian.

    По данным издания, российские удары по судам с зерном и другими сельхозгрузами, идущим из портов на Украине, привели к тому, что почти вся акватория Черного моря, кроме территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции, получила статус зоны повышенного риска на лондонском страховом рынке. НАТО заявило, что добавит в регион средства разведки и наблюдения, в том числе морские патрульные самолеты, радарные системы, дроны и подразделения военной разведки.

    «Сегодня послы НАТО встретились в Североатлантическом совете, чтобы обсудить безопасность в Черном море. НАТО уже усилило нашу позицию на восточном фланге, включая возможности борьбы с дронами. НАТО направит в регион дополнительные силы, включая поддержку в сфере наблюдения, разведки и криминалистики», – заявила Эллисон Харт. На фоне ударов, которые все чаще затрагивают территориальные воды и исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии, Бухарест на выходных поднял истребители для перехвата и уничтожения двух подозреваемых российских дронов.

    Министр обороны Румынии Раду Мируца сообщил, что эти аппараты, предположительно новейшие российские дроны, летели со скоростью около 450 км/ч, и отметил, что это первый случай их успешного сбития. Румыния зафиксировала 35 несанкционированных залетов дронов с начала года против девяти в 2025 году, румынские военные уничтожили шесть аппаратов, тогда как год назад не сбили ни одного.

    На прошлой неделе два химических танкера были поражены дронами у румынского побережья Черного моря возле входа в судоходный канал Сулина, по которому вывозятся грузы с Украины. За последние две недели не менее пяти других торговых судов были атакованы у берегов Румынии и Болгарии, при этом 23 моряка числятся погибшими или пропавшими без вести, большинство инцидентов произошло за пределами территориальных вод НАТО. Болгария на этом фоне запросила у НАТО боевые самолеты и системы борьбы с дронами, а Франция направила в Румынию один морской разведывательный самолет.

    Страховая и аналитическая компания Ambrey указала, что угрозы для торговых перевозок, включая зерно и нефть в Черном море, не демонстрируют признаков снижения, а стоимость страхования на проход через этот район резко выросла. Старший аналитик компании Томаш Алекса сообщил, что с июля зафиксировано заметное увеличение числа атак, около 80% из которых, по оценкам, приходится на российские силы, при этом утраты судов усугубляются тактикой «двойных ударов» с применением воздушных и надводных дронов с крупным зарядом, особенно опасных для небольших судов, использующих днепровско-дунайскую систему каналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские эксперты скептически оценили инициативу морского перемирия в Черном море. В понедельник сенатор США Марко Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки украинских сил на суда в Черном море. Анкара заявила о координации с Россией по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    20 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Криптовалютная биржа MEXC прекратила обслуживание россиян и белорусов

    Криптобиржа MEXC прекратила обслуживание пользователей из России и Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Криптовалютная биржа MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, сообщили в компании.

    Торговая площадка MEXC прекращает обслуживание российских и белорусских пользователей, передает ТАСС. «В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Белоруссии», – заявили представители биржи.

    В компании отметили, что активы пользователей находятся в безопасности. Те, кого коснутся ограничения, получат индивидуальные уведомления с информацией о сроках закрытия позиций и вывода средств. Пользователи, не получившие уведомлений, смогут продолжить работу с площадкой в обычном режиме при соблюдении условий обслуживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу криптовалютная биржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов.

    В июне Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    В феврале в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

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    19 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Белорусский фермер вырастил гигантскую картофелину весом почти 1,3 кг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии местный фермер выкопал картофелину массой почти 1,3 кг, фотографию гигантского клубня опубликовала в соцсетях его жена.

    Жительница Белоруссии Алена Лошкевич поделилась фотографией картофелины на весах, показывающих 1281 грамм, передает РИА «Новости». «Посмотрите, какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж-фермер начал копать картошку. Принес трофей», – написала она в соцсетях.

    Лошкевич добавила, что, несмотря на внешний дефект в виде закрученности внизу, внутри картофелина хорошая.

    В среднем крупная картофелина весит около 200 граммов. Мировой рекорд принадлежит фермеру из Британии, который в сентябре 2011 года представил клубень массой 4,98 кг, что было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал организовать хранение картофеля «по-военному». Он признался в любви к картофелю.

    Глава государства предупредил о «последствиях для торгашей» в случае его дефицита.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    19 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко утвердил масштабную реформу Академии наук Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о масштабном преобразовании Национальной академии наук и ликвидации части научных учреждений страны.

    Документ направлен на совершенствование научной сферы и организационной структуры Национальной академии наук (НАН), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    «Указом ликвидируется, реорганизуется и преобразуется ряд государственных научных учреждений и научно-практических центров НАН», – сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оптимизация позволит исключить дублирующие функции и сконцентрировать потенциал на решении приоритетных прикладных задач в области технологий.

    Документ утверждает новую редакцию устава НАН. Руководство аппарата, включая председателя президиума, наделяется статусом государственных гражданских служащих. При этом председатель получил полномочия самостоятельно назначать и увольнять руководителей подчиненных организаций.

    Также изменяются правила выборов академиков и членов-корреспондентов: установлен предельный возраст выдвижения – 70 и 60 лет соответственно, введено требование о наличии степени доктора наук и звания профессора. Кроме того, президент Белоруссии получил право лично присваивать академические звания лицам, внесшим значительный вклад в развитие экономики и науки.

    Ранее Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

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    20 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области

    Лукашенко в шутку предложил разобраться с принадлежностью Брянской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в шутку заявил, что еще предстоит разобраться, кому принадлежит этот регион.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске в шутку отметил, что еще надо разобраться, кому принадлежит регион, передает ТАСС.

    «Мы всегда жили нормально, жили вместе. Как я часто шучу в этом плане, еще надо разобраться, чья эта Брянская область», – сказал он.

    Лукашенко пояснил, что говорит это «в хорошем смысле», поскольку все самое лучшее в Брянской, Смоленской и Псковской областях – из Белоруссии, и наоборот. Глава государства подчеркнул, что государственной границы между странами нет, а административная не является проблемой. Он также предложил содействие в реализации программы газификации Брянской области и выразил готовность принять детей для оздоровления и отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Путин и Лукашенко созвонились в день рождения президента России.

    В прошлом месяце белорусский лидер опроверг информацию об отдалении республики от России.

    Летом завершился рабочий визит Лукашенко в Россию.

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    20 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Вучич: Запад не поверил предупреждениям о ядерном ответе России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры посчитали блефом его предупреждения о готовности России применить ядерное оружие в случае нападения на ее территорию.

    «Я всем на Западе сказал – Путин вообще не блефует. Он, конечно, не хочет использовать его просто так, никто не сумасшедший. Но при прямом нападении Америки, Европы, Британии – кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием», – заявил Вучич в интервью Ксении Собчак.

    По словам Вучича, европейские лидеры не поверили в это. Бывший президент Сербии назвал огромной ошибкой в оценках позицию о том, что Россия не станет защищать себя ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не станет первой применять соответствующее оружие против Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

    В апреле российский лидер заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    21 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Захарова назвала дурковатым призыв Марин сбивать российские самолеты

    Захарова прокомментировала призыв экс-премьера Финляндии сбивать самолеты России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова назвала дурковато-агрессивным предложение бывшего премьера Финляндии Санны Марин сбивать российские военные самолеты.

    Бывшая глава финского правительства Санна Марин предложила сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушное пространство стран Европейского союза и НАТО, передает ТАСС.

    «Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», – заявила Захарова.

    Она посоветовала обратить внимание на то, что за подобные заявления бывший финский премьер получает зарплату в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра в качестве нанятого эксперта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты.

    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать авиацию России.

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    19 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

    Премьер Белоруссии Турчин: В мире хотят вбить клин в отношения Минска и Пекина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В мире есть немало желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    «Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.

    Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.

    Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.

    Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.

    В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.

    В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.

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    20 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс не намерен сбавлять интенсивность своих действий и военной разведки в Черноморском регионе, что демонстрирует стремление блока к дальнейшей эскалации и существенно повышает риски возникновения опасных инцидентов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Как рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью изданию «Известия», интерес НАТО к черноморской акватории стабильно растет, однако теперь акцент сместился с морского присутствия на развитие военной инфраструктуры в прибрежных государствах – членах альянса.

    «В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму», – отметил дипломат.

    Дипломат уточнил, что базирующиеся на румынском аэродроме в Констанце самолеты-разведчики осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства, а собранные сведения передаются киевскому режиму.

    По оценке главы департамента МИД РФ, подобные действия кратно увеличивают вероятность непреднамеренных столкновений, примеры которых уже фиксировались ранее, в частности при инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом в марте 2023 года.

    Владислав Масленников также обратил внимание на инициативу Бухареста по формированию единого военного командования прибрежных стран НАТО на Черном море, нацеленного на расширение коалиционных возможностей для защиты от низколетящих целей, что прямо подтверждает нежелание блока снижать градус региональной напряженности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    При этом заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома рассказал, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    19 октября американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

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