Пентагон не стал комментировать сообщения об эвакуации войск с Ближнего Востока

Пентагон отказался комментировать эвакуацию войск США с Ближнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На данный момент нам нечего сообщить», – заявили РИА «Новости» в американском военном ведомстве.

Ранее канал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США постепенно эвакуируют свой военный и дипломатический персонал из стран Ближнего Востока. Отмечалось, что это напоминает ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Тимоти Хокинс ранее заявлял, что такие маневры проводятся регулярно для оптимизации готовности миссий.

Официальный представитель Госдепартамента США Томми Пиготт также сообщал об эвакуации части персонала из посольства в Саудовской Аравии. При этом он назвал неточными сообщения СМИ о подготовке аналогичного приказа относительно других американских дипмиссий в странах Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Ранее в США показали атакованные Ираном базы в этом регионе.

Также Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке.