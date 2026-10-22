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    22 октября 2026, 12:27 • Новости дня

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт альтернативой холодной войне

    Сын Эрдогана назвал Мекканский пакт залогом стабильности на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Глава турецкого Фонда распространения знаний Билал Эрдоган заявил, что Мекканское оборонное соглашение демонстрирует готовность Анкары взять на себя ответственность за безопасность в регионе.

    Выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, сын президента Турции отметил, что Анкара смогла преодолеть прошлые разногласия с арабскими странами ради конструктивного диалога, передает ТАСС.

    «Подписание нами Мекканского оборонного пакта свидетельствует, что Турция готова взять на себя ответственность, привлекая к сотрудничеству другие страны, такие как Пакистан и Саудовская Аравия», – подчеркнул Эрдоган.

    По его словам, новый уровень взаимодействия между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией стал хорошей альтернативой подходам времен холодной войны. Мекканское соглашение о взаимной обороне было подписано в августе, а в начале октября страны договорились о размещении совместных вооруженных сил на саудовской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты заявили о провале первого экзамена так называемого ближневосточного НАТО.

    В августе президент Турции Тайип Эрдоган объяснил суть оборонного пакта Анкары, Эр-Рияда и Исламабада.

    МИД Ирана оценил заключение этого военного соглашения.

    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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    21 октября 2026, 15:46 • Новости дня
    Хуситы атаковали беспилотниками аэропорт на юго-востоке Йемена

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало международный аэропорт Эр-Райян в городе Эль-Мукалла провинции Хадрамаут.

    Удары наносились с применением трех беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на йеменский новостной портал Хадрамаут.нет. Атакам подверглись взлетно-посадочная полоса и объекты электроснабжения.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту Адена.

    Во вторник число погибших при атаке на военный лагерь в Йемене выросло до 73.

    В понедельник повстанцы атаковали объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 01:12 • Новости дня
    Госдеп распорядился эвакуировать часть дипломатов из Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

    Пиготт сообщил в X, что поддерживаемые Ираном хуситы все чаще вступают в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую важнейшую инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в поездках.

    «Безопасность сотрудников ведомства и их семей остается нашим главным приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки», – заявил Пиготт.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия отменила «Давос в пустыне» из-за атак хуситов.

    Хуситы нанесли серию ударов по стратегическим объектам королевства.

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    21 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Взрывы прогремели на юге Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько взрывов были слышны в поселке Карпан округа Сирик на юге Ирана в провинции Хормозган, сообщило агентство Fars.

    Источник и природа взрывов пока неизвестны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале октября отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений Вашингтона.

    В среду сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в американский Конгресс.

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    21 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Беспилотник атаковал нефтяное месторождение Saudi Aramco в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    При атаке беспилотника на нефтяное месторождение Шайба компании Saudi Aramco погибли два человека и еще двое получили ранения, сообщило Министерство энергетики Саудовской Аравии.

    «Силы ПВО перехватили беспилотник, пытавшийся атаковать один из производственных объектов на месторождении Шайба компании Saudi Aramco», – говорится в заявлении министерства энергетики.

    Жертвами атаки стали граждане Филиппин и Непала, пострадали граждане Пакистана и Индии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы из Йемена пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    В сентябре атака беспилотников из Ирака повредила нефтепровод в Саудовской Аравии. Позднее Саудовская Аравия возобновила работу нефтепровода.

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    21 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    МИД Ирана назвал Ормузский пролив незаменимым для мировой экономики

    Глава МИД Ирана Аракчи: Заменить Ормузский пролив другими путями невозможно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что альтернативные логистические маршруты не смогут заменить Ормузский пролив по уровню значимости для региона и мира.

    Иран уверен в невозможности заменить Ормузский пролив другими логистическими путями, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью главы внешнеполитического ведомства страны для издания Financial Times.

    «Реальность такова, что в силу географии Иран всегда будет обладать беспрецедентными возможностями воздействовать на морское судоходство в Ормузском проливе», – заявил Аракчи.

    Министр подчеркнул, что этот путь остается критически важным для региона и глобальной экономики вопреки всей шумихе вокруг альтернативных маршрутов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Британии спрогнозировали снижение роли Ормузского пролива в мировой логистике.

    В воскресенье глава МИД Ирана сообщил о плане по открытию маршрута.

    В субботу Тегеран передал США семидневный план по разблокировке пролива.

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    22 октября 2026, 02:09 • Новости дня
    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    США постепенно выводят военный контингент с баз в странах Ближнего Востока, сообщил телеканал NBC.

    «В последние дни американские военные незаметно сокращают свое присутствие на базах по всему Ближнему Востоку, а Госдепартамент отдает распоряжения о дальнейшем уменьшении численности сотрудников во многих дипломатических миссиях в регионе», – передает NBC.

    Отмечается, что сокращение напоминает аналогичную ситуацию в начале конфликта с Ираном в феврале. По данным источников, эти меры предпринимаются в связи с продолжающимися угрозами в регионе, в том числе от Тегерана, передает РИА «Новости».

    Передислокация затронула американский контингент в Иордании, а также базы в Катаре и Кувейте.

    По данным канала, в среду главы многих дипломатических миссий США на Ближнем Востоке получили уведомления, что они начинают работать в сокращенном составе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

    Он также назвал неточными сообщения СМИ, что Госдеп якобы готовится принять аналогичные меры относительно других посольств США в странах Персидского залива.

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    22 октября 2026, 03:32 • Новости дня
    NYT рассказала о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс

    Tекст: Антон Антонов

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс, назначенных на 3 ноября, пишет New York Times.

    Военные двух стран активизировали совместные учения, отрабатывая маневры над территорией Ирака в рамках подготовки к короткой, но интенсивной операции. На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых атак, пишет New York Times.

    Ожидается, что целями станут энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также арсеналы ракет и беспилотников Ирана. Часть американских чиновников полагает, что новая масштабная серия атак способна разрушить иранскую экономику и вынудить Тегеран пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

    При этом сохраняется скептицизм относительно успеха новой кампании, поскольку предыдущая фаза американо-израильских ударов с февраля по апрель привела к росту мировых цен на энергоносители и инфляции, а также сильно истощила запасы ракет-перехватчиков Пентагона. Кроме того, нет уверенности в одобрении новых ударов Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль отменил серию ударов по Ирану из-за возражений США.

    Сообщалось, что США и Израиль решили не атаковать Иран до выборов в Конгресс.

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    21 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Ирак закрыл пограничный переход с Ираном

    Shafaq News: Ирак на неопределенное время закрыл пограничный переход с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирака приняли решение закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» на границе с Ираном до особого распоряжения.

    Правительство Ирака распорядилось закрыть пограничный переход «Аш-Шиб» (в Иране он называется «Чазабе») до особого распоряжения по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Shafaq News.

    Представитель МВД Ирана Али Зейниванд заявил, что Тегеран не получал от Багдада уведомлений о закрытии пунктов пограничного обмена с провинцией Хузестан. По его словам, иранские власти изучают ситуацию.

    Зейниванд также напомнил о меморандуме между Ираном и Ираком, согласно которому стороны обязаны уведомлять друг друга о закрытии погранпереходов на длительный срок. Он добавил, что при кратковременном закрытии согласование не требуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Иран возобновил авиасообщение с Ираком.

    Летом Багдад выразил готовность стать площадкой для переговоров между США и Ираном.

    Иран, Ирак и Сирия закрыли свое воздушное пространство.

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    21 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    Нефтеналивной танкер загорелся в Ормузском проливе после атаки

    Танкер под флагом Кувейта загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтеналивной танкер AL DASMA был атакован во время прохождения Ормузского пролива, после чего на судне начался пожар.

    Об атаке на танкер AL DASMA в Ормузском проливе стало известно из навигационного предупреждения для моряков, с которым ознакомился ТАСС. В документе указано, что на судне начался пожар, оно легло в дрейф примерно в 11 морских милях на запад от порта Буха в Омане.

    Танкер был построен в 2014 году, ходит под флагом Кувейта и в среднем может перевозить около 100 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об атаке на танкер близ порта Буха в Омане, не уточнив его название. По данным UKMTO, в результате инцидента никто не пострадал, пожар был потушен, судно стоит на якоре.

    По состоянию на 13 октября в Ормузском проливе были атакованы 22 судна, что стало рекордным показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке, превысив общее число инцидентов за весь март 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еще один танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе. В тот же день КСИР подорвал два других танкера в проливе.

    В понедельник из-за атак на суда в Ормузском проливе оказались заблокированы 6 тыс. моряков.

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    21 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против греко-панамской юрфирмы за «помощь Ирану»

    США ввели санкции против юрфирмы Karnakis and Karnakis за «помощь Ирану»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США включило в иранские санкционные списки юридическую фирму Karnakis and Karnakis, имеющую офисы в Греции и Панаме, а также пятерых связанных с ней физических лиц.

    Под действие американских ограничительных мер попала компания Karnakis and Karnakis. В американском ведомстве считают, что эта фирма незаконно оказывала содействие в поставках иранской продукции на рынки, тем самым якобы позволяя властям в Тегеране получать средства на разработку вооружений и развитие ядерной программы, пишет ТАСС.

    Включение в перечень означает заморозку всех активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с фигурантами списка.

    В санкционные списки также включены пять физических лиц, предположительно связанных с компанией. Минфин США выдал генеральную лицензию, которая разрешает до 20 ноября проведение операций, необходимых для завершения транзакций с участием Karnakis and Karnakis.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода ограничений.

    Главы МИД Евросоюза одобрили введение санкций против Ирана.

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    22 октября 2026, 06:12 • Новости дня
    Израильские танки обстреляли поселения на юге Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля нанесла удары из танковых орудий по населенным пунктам в провинции Дераа на юге Сирии, сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

    Израильские военные открыли огонь по населенному пункту Абдин в провинции Дераа, передает ТАСС со ссылкой на Al-Ikhbariya.

    Обстрелу также подверглись соседние селения, которые расположены на берегу пограничной реки Ярмук. Сведений о пострадавших среди мирных граждан не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сообщалось, что ультраправые израильтяне регулярно тайно пересекают сирийскую границу, пытаясь основать новые поселения на землях, которые они считают своими по библейскому праву.

    Министерство иностранных дел Сирии в октябре осудило Израиль за возведение фортификационных сооружений в провинции Кунейтра, назвав это прямым нарушением соглашения о разъединении сил на Голанских высотах.

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало израильские власти прекратить рейды и запугивание гражданского населения в Сирии, указав на рекордное число вторжений в сентябре.

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    22 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Иран сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

    «Четыре судна попали под удар и загорелись на севере Персидского залива», – заявили в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана пригрозил нанести удары по интернет-кабелям в Ормузском проливе. В начале месяца КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В сентябре Иран и Украина договорились избегать эскалации после атаки на судно.

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    22 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии переговоров между США и Ираном

    Трамп опроверг информацию о ведении переговоров Вашингтона с Тегераном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в настоящее время американская сторона не ведет переговорный процесс с властями Ирана.

    Американский лидер отверг информацию о наличии контактов между двумя странами, передает ТАСС.

    «Нет, думаю, мы не ведем переговоры с [Ираном]. Так или иначе, кое-что произойдет довольно скоро. Большинство считает, что это будет после выборов, мы посмотрим, что произойдет», – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

    Цитаты президента США распространил пресс-пул Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса сообщила о плане ударов США и Израиля по Ирану после выборов в Конгресс. В среду Израиль из-за возражений Дональда Трампа отменил серию атак по территории исламской республики. В понедельник глава МИД России Сергей Лавров выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте между Вашингтоном и Тегераном.

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    22 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Хуситы начали спасать экипаж атакованной в Красном море индийской яхты

    Хуситы начали спасение 14 индийцев с атакованной в Красном море яхты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил о проведении операции по спасению 14 граждан Индии с яхты, подвергшейся удару со стороны Саудовской Аравии.

    Индийское судно подверглось атаке в Красном море недалеко от острова Зукар, передает ТАСС.

    «Саудовский враг атаковал индийскую яхту недалеко от острова Зукар, на борту которой, по предварительным данным, находились 14 граждан Индии. Вооруженные силы Йемена спасают их и предоставят более подробную информацию позже», – заявил Сариа.

    Остров Зукар расположен между побережьями Йемена и Эритреи вблизи Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду.

    Власти Саудовской Аравии перенесли на следующий год инвестиционную конференцию Future Investment Initiative.

    В воскресенье йеменское движение «Ансар Аллах» обстреляло город Наджран.

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