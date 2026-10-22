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    22 октября 2026, 12:14 • Новости дня

    Лукашенко: Белоруссия свято выполняет данные США обещания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о подвижках в переговорном процессе Минска с Вашингтоном и подчеркнул, что республика строго выполняет все данные США обещания.

    В переговорном процессе Белоруссии и США наметились подвижки по многим вопросам. «Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Очень хотелось бы, чтобы американцы в этом отношении на сто процентов выполняли договоренности», – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

    Глава государства отметил, что американская администрация уделяет внимание контактам с Минском, несмотря на высокую загруженность, пишет БелТА. В четверг президент принимает доклад о результатах работы на переговорном направлении.

    В обсуждении участвуют премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков и постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Александр Лукашенко решил встретиться с посланником Дональда Трампа по Белоруссии.

    Глава государства потребовал от США вернуть 44 млн долларов.

    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    20 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на ЧМ по каратэ

    TVP World: В Польше задержали приехавших на ЧМ по каратэ россиян и белорусов

    Tекст: Мария Иванова

    Польша обязала 15 граждан России и Белоруссии покинуть страну после попытки спортсменов принять участие в чемпионате мира по каратэ в Бельско-Бяле.

    Группа из 11 белорусов и четырех россиян въехала в Польшу по туристическим визам и была задержана пограничниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По словам представителя пограничной службы, всем 15 лицам дали восемь дней на выезд из страны – это кратчайший срок по процедуре.

    Чемпионат мира по каратэ среди кадетов, юниоров и спортсменов до 21 года прошел в Бельско-Бяле с 14 по 18 октября. В 2022 году Всемирная федерация каратэ отстранила россиян и белорусов от соревнований.

    Ранее российские СМИ сообщали о возможном участии спортсменов в чемпионате под нейтральным флагом, однако Польский союз каратэ заявлял, что они не были включены в официальный список участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литву лишили этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян.

    В пятницу генсек World Gymnastics назвал печальной невыдачу виз россиянкам в Нидерландах.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    Россия и Украина обменялись телами погибших военных на территории Белоруссии
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очередной обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

    Российская сторона передала Киеву 252 тела погибших военнослужащих, Украина вернула 25 тел, передает БелТА.

    Отмечается, что Минск продолжает оказывать содействие в организации гуманитарных маршрутов, вопросах воссоединения семей и обмене военнопленными. Всего на белорусской территории прошло уже свыше 70 подобных миссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о передаче Украине более 20 тыс. тел погибших.

    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    В феврале Владимир Мединский опубликовал фото обмена телами военных.

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    20 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Криптовалютная биржа MEXC прекратила обслуживание россиян и белорусов

    Криптобиржа MEXC прекратила обслуживание пользователей из России и Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Криптовалютная биржа MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям из России и Белоруссии, сообщили в компании.

    Торговая площадка MEXC прекращает обслуживание российских и белорусских пользователей, передает ТАСС. «В рамках постоянной работы по совершенствованию системы соблюдения регуляторных требований на глобальном уровне MEXC приняла решение прекратить предоставление услуг пользователям в России или Белоруссии», – заявили представители биржи.

    В компании отметили, что активы пользователей находятся в безопасности. Те, кого коснутся ограничения, получат индивидуальные уведомления с информацией о сроках закрытия позиций и вывода средств. Пользователи, не получившие уведомлений, смогут продолжить работу с площадкой в обычном режиме при соблюдении условий обслуживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу криптовалютная биржа Bitget закрыла доступ для россиян и белорусов.

    В июне Евросоюз анонсировал запрет транзакций на 11 криптоплатформах в рамках новых санкций.

    В феврале в Европе предложили запретить все криптовалютные операции с Россией.

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    19 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Белорусский фермер вырастил гигантскую картофелину весом почти 1,3 кг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Белоруссии местный фермер выкопал картофелину массой почти 1,3 кг, фотографию гигантского клубня опубликовала в соцсетях его жена.

    Жительница Белоруссии Алена Лошкевич поделилась фотографией картофелины на весах, показывающих 1281 грамм, передает РИА «Новости». «Посмотрите, какая огромная бульба в Беларуси! Середина октября, муж-фермер начал копать картошку. Принес трофей», – написала она в соцсетях.

    Лошкевич добавила, что, несмотря на внешний дефект в виде закрученности внизу, внутри картофелина хорошая.

    В среднем крупная картофелина весит около 200 граммов. Мировой рекорд принадлежит фермеру из Британии, который в сентябре 2011 года представил клубень массой 4,98 кг, что было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал организовать хранение картофеля «по-военному». Он признался в любви к картофелю.

    Глава государства предупредил о «последствиях для торгашей» в случае его дефицита.

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    19 октября 2026, 18:59 • Новости дня
    Лукашенко утвердил масштабную реформу Академии наук Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о масштабном преобразовании Национальной академии наук и ликвидации части научных учреждений страны.

    Документ направлен на совершенствование научной сферы и организационной структуры Национальной академии наук (НАН), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    «Указом ликвидируется, реорганизуется и преобразуется ряд государственных научных учреждений и научно-практических центров НАН», – сообщили в пресс-службе. Там пояснили, что оптимизация позволит исключить дублирующие функции и сконцентрировать потенциал на решении приоритетных прикладных задач в области технологий.

    Документ утверждает новую редакцию устава НАН. Руководство аппарата, включая председателя президиума, наделяется статусом государственных гражданских служащих. При этом председатель получил полномочия самостоятельно назначать и увольнять руководителей подчиненных организаций.

    Также изменяются правила выборов академиков и членов-корреспондентов: установлен предельный возраст выдвижения – 70 и 60 лет соответственно, введено требование о наличии степени доктора наук и звания профессора. Кроме того, президент Белоруссии получил право лично присваивать академические звания лицам, внесшим значительный вклад в развитие экономики и науки.

    Ранее Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

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    20 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лукашенко пошутил о принадлежности Брянской области

    Лукашенко в шутку предложил разобраться с принадлежностью Брянской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в шутку заявил, что еще предстоит разобраться, кому принадлежит этот регион.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Брянской области Егором Ковальчуком в Минске в шутку отметил, что еще надо разобраться, кому принадлежит регион, передает ТАСС.

    «Мы всегда жили нормально, жили вместе. Как я часто шучу в этом плане, еще надо разобраться, чья эта Брянская область», – сказал он.

    Лукашенко пояснил, что говорит это «в хорошем смысле», поскольку все самое лучшее в Брянской, Смоленской и Псковской областях – из Белоруссии, и наоборот. Глава государства подчеркнул, что государственной границы между странами нет, а административная не является проблемой. Он также предложил содействие в реализации программы газификации Брянской области и выразил готовность принять детей для оздоровления и отдыха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Путин и Лукашенко созвонились в день рождения президента России.

    В прошлом месяце белорусский лидер опроверг информацию об отдалении республики от России.

    Летом завершился рабочий визит Лукашенко в Россию.

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    19 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Минск заявил о желающих вбить клин в отношения Белоруссии и Китая

    Премьер Белоруссии Турчин: В мире хотят вбить клин в отношения Минска и Пекина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В мире есть немало желающих вбить клин в партнерство Минска и Пекина, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    «Рассчитываем, что китайские друзья также видят наше искреннее отношение в условиях, когда сегодня в мире есть немало желающих вбить клин в белорусско-китайское партнерство», – заявил Турчин во время встречи в Душанбе, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Белоруссии.

    Турчин подчеркнул, что в Белоруссии Китай воспринимается как истинный друг и пример в сфере государственного строительства и ответственного поведения на международной арене.

    Он напомнил, что через три месяца страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за это время между ними сформировано стратегическое партнерство, установлен доверительный политический диалог и развиваются экономические связи.

    Турчин также выразил надежду, что визит председателя КНР в Белоруссию в юбилейный год станет ярким маркером высокого уровня взаимоотношений, добавив, что белорусский президент готов оказать наивысший уровень гостеприимства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе военные республики отправились на учения в Китай.

    В июле Белоруссия и Китай начали экспорт топлива в Киргизию.

    В июне председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии.

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    21 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва

    Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.

    Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

    Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.

    Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.

    В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.

    В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.

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    21 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    США сняли санкции с гендиректора «Беларуськалия» Рыбакова

    Минфин США исключил главу «Беларуськалия» Рыбакова из санкционных списков

    Tекст: Ольга Иванова

    Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из санкционного списка генерального директора ОАО «Беларуськалий» Андрея Рыбакова.

    Американское финансовое ведомство вывело из-под ограничительных мер руководителя белорусского предприятия. Имя Андрея Рыбакова убрали из перечня лиц, находящихся под санкциями, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

    В официальном документе об обновлении санкционных списков указывается, что снятие ограничений касается Рыбакова Андрея Алексеевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для страны.

    В сентябре США сняли санкции с нескольких белорусских компаний.

    Спецпосланник США Коул назвал условие отмены ограничений против Белоруссии.

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    22 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    В НОК подтвердили переговоры о переходе Плющенко в сборную Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Виктор Лукашенко подтвердил, что велись переговоры о переходе фигуриста Александра Плющенко в сборную Белоруссии.

    По его словам, несмотря на выбор Плющенко в пользу Азербайджана, Белоруссия будет поддерживать его на международной арене, передает РИА «Новости».

    «Слышал, что такие переговоры велись, но в итоге он выбрал другую страну», – заявил глава НОК.

    Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия будет поддерживать Плющенко так же, как до этого «поддерживала всех россиян».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ученица Евгения Плющенко Злата Сапрыкина решила выступать за команду Киргизии.

    В июне Евгений Плющенко сообщил о решении тренировать своего сына в России.

    В мае фигуристка Софья Муравьева решила покинуть сборную России и сменить спортивное гражданство.

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    22 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии

    Белоусов: НАТО планирует развернуть восемь бригад у границ России к 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс, Евросоюз и Украина идут по пути эскалации, наращивание сил НАТО у границ Союзного государства представляет особую опасность, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, отрабатывая наступательные сценарии, наращивается коалиционное военное присутствие, цитирует Белоусова РИА «Новости».

    Министр отметил, что к 2027 году Североатлантический альянс планирует довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп на восточном фланге блока. Военно-политическая обстановка остается сложной из-за стремительного роста агрессивной деятельности Запада в отношении Москвы и Минска.

    Ускоренная милитаризация Европы представляет особую опасность, поскольку переводит промышленность региона на военные рельсы и готовит инфраструктуру для быстрого развертывания вооруженных сил, добавил глава оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    В прошлом месяце у российских границ были замечены четыре самолета-разведчика НАТО.

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    22 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Минобороны России и Белоруссии решили обсудить развитие единой системы ПВО

    Россия Белоруссия решили обсудить совершенствование единой системы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные ведомства России и Белоруссии обсудят в Минске совершенствование объединенной военной инфраструктуры и единой системы ПВО.

    Заседание совместной коллегии министерств обороны двух стран состоится в четверг в Минске, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.

    В заседании примут участие министр обороны России Андрей Белоусов и глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

    На повестке дня стоят вопросы, имеющие принципиальное значение для укрепления обороноспособности Союзного государства. В частности, речь пойдет о функционировании региональной группировки войск, а также о совершенствовании объединенной военной инфраструктуры и единой системы ПВО, сообщили в Минобороны Белоруссии.

    Кроме того, стороны планируют обсудить углубление взаимодействия органов военного управления в сфере совместной оперативной и боевой подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму протокол об упрощении военно-технического сотрудничества с Белоруссией.

    Также в Белоруссии заявили о возможности направить миротворцев на Украину.

    Тем временем Андрей Белоусов сообщил об усилении обороны Союзного государства.

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    22 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия и Белоруссия утвердили план военных учений «Щит Союза – 2027»

    Минобороны Белоруссии: Москва и Минск одобрили замысел учений «Щит Союза – 2027»

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе заседания совместной коллегии в Минске руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.

    «В Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации – одобрен замысел совместного оперативного учения «Щит Союза – 2027»», – говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

    Отмечается, что по завершении коллегии министры обороны двух государств подписали итоговые документы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии.

    Оборонные ведомства двух стран решили обсудить развитие единой системы ПВО.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

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    22 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Лукашенко: Минск и Москва не хотят войны, но должны быть к ней готовы

    Лукашенко на встрече с Белоусовым заявил о необходимости готовиться к войне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил, что обе страны не хотят войны, но должны быть к ней готовы.

    «Мы готовимся к войне, но пытаемся ее всячески избежать, ни нам, ни вам она не нужна. Но чтобы она не случилась, надо быть готовыми всегда. Поэтому наша совместная группировка на западном направлении всегда будет нужна, и она сегодня в порядке», – заявил Лукашенко. Его слова приводит близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул первого».

    Белорусский лидер подчеркнул, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства. «Наши противники, врагов пока, наверное, у нас тут особо нет, об этом знают, они-то видят. Поэтому вы можете не переживать по поводу наших обязательств по охране наших рубежей Союзного государства», – передает слова Лукашенко агентство БелТА.

    Президент Белоруссии также отметил хорошее сотрудничество двух стран по другим ведомствам и направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании сил НАТО у границ Союзного государства. В понедельник Североатлантический альянс начал пересмотр военных планов против России без опоры на США.

    Ранее Москва и Минск провели консультации по вопросам ядерной и биологической защиты Союзного государства.

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