Лукашенко: Белоруссия свято выполняет данные США обещания

Tекст: Дарья Григоренко

В переговорном процессе Белоруссии и США наметились подвижки по многим вопросам. «Мы со своей стороны свято выполняем то, что обещали американцам. Очень хотелось бы, чтобы американцы в этом отношении на сто процентов выполняли договоренности», – приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства отметил, что американская администрация уделяет внимание контактам с Минском, несмотря на высокую загруженность, пишет БелТА. В четверг президент принимает доклад о результатах работы на переговорном направлении.

В обсуждении участвуют премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, генеральный прокурор Дмитрий Гора, председатель КГБ Иван Тертель, министр иностранных дел Максим Рыженков и постоянный представитель республики при ООН Валентин Рыбаков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Александр Лукашенко решил встретиться с посланником Дональда Трампа по Белоруссии.

Глава государства потребовал от США вернуть 44 млн долларов.