Из реабилитационного центра под Самарой сбежали четверо подростков

МВД: В Самарской области четверо подростков сбежали из реабилитационного центра

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Полицейскими разыскиваются мальчик 2010 года рождения, девочка 2011 года рождения, мальчик 2011 года рождения, мальчик 2010 года рождения, которые 21 октября текущего года ушли из государственного казенного учреждения Самарской области «Сергиевский комплексный центр социального обслуживания «Янтарь» и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

К поискам подростков привлечены сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные службы и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами передана правоохранителям и волонтерам.

Сообщается, что у двоих из пропавших есть особые приметы. На правом предплечье 16-летнего мальчика нанесена татуировка с сердцем и датой «12.08.2023», у 15-летнего подростка есть шрам на лбу, а у девочки на левом запястье татуировка в виде кошачьей лапы и звезды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в красноярском национальном парке «Ергаки» пропали двое детей. В марте пропавших в Твери детей нашли у матери в Ленинградской области. В том же месяце в Самарской области живыми нашли двоих пропавших детей.