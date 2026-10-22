Синоптики пообещали Москве последние теплые выходные в году

В Москве спрогнозировали аномальное потепление на выходных

Температура в субботу и воскресенье превысит климатическую норму на 6–8 градусов. Москва сейчас находится в центре крупного малоподвижного антициклона, который накрыл западную часть России, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В субботу ожидается преимущественно облачная и сухая погода, воздух прогреется до 13 градусов тепла. В воскресенье прогнозируется до плюс 12 градусов на фоне ясной погоды.

По данным специалистов, это будут последние теплые выходные в текущем календарном году. С середины следующей недели погода начнет стремительно портиться, начиная с северо-западных регионов, куда придет холодная осень.

Уже в понедельник в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 13–14 метров в секунду. После этого температура начнет постепенно снижаться, а к концу октября начнутся дожди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве.

Во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.