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    22 октября 2026, 11:46 • Новости дня

    Синоптики пообещали Москве последние теплые выходные в году

    В Москве спрогнозировали аномальное потепление на выходных

    Аномально теплая погода с температурой до плюс 13 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Температура в субботу и воскресенье превысит климатическую норму на 6–8 градусов. Москва сейчас находится в центре крупного малоподвижного антициклона, который накрыл западную часть России, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В субботу ожидается преимущественно облачная и сухая погода, воздух прогреется до 13 градусов тепла. В воскресенье прогнозируется до плюс 12 градусов на фоне ясной погоды.

    По данным специалистов, это будут последние теплые выходные в текущем календарном году. С середины следующей недели погода начнет стремительно портиться, начиная с северо-западных регионов, куда придет холодная осень.

    Уже в понедельник в столичном регионе ожидаются порывы ветра до 13–14 метров в секунду. После этого температура начнет постепенно снижаться, а к концу октября начнутся дожди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве.

    Во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Задержанная за убийство знакомого в Москве оказалась вебкам-моделью

    Tекст: Дарья Григоренко

    Девушка, задержанная по подозрению в убийстве молодого человека в центре Москвы, работала вебкам-моделью, сообщили СМИ.

    Задержанная по подозрению в убийстве своего знакомого в центре Москвы оказалась вебкам-моделью, передает «Московский комсомолец».

    В социальных сетях девушки обнаружено множество роликов откровенного содержания, а также приглашения на закрытые вечеринки для других девушек. Отмечается, что и подозреваемая, и 22-летний погибший приехали из Ямало-Ненецкого автономного округа.

    Девушка постоянно проживала в столице, а молодой человек работал в газовой компании и бывал в Москве наездами. У него остались непогашенные микрокредиты.

    Убийство произошло ночью после ссоры в квартире на Нижегородской улице, после чего подозреваемая сама вызвала правоохранительные органы. Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правоохранительные органы задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня в Москве.

    В начале месяца стал известен возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери.

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    В ООН спрогнозировали мощнейшее за 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    ООН предрекла мощнейшее за последние 40 лет климатическое явление Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло заявила, что климатическое явление Эль-Ниньо в этом году может стать сильнейшим за последние четыре десятилетия.

    Аномальный нагрев поверхностных вод в тропической части Тихого океана вызовет масштабные изменения погодных условий во всем мире. «Нынешнее явление Эль-Ниньо может оказаться беспрецедентным по своей силе – буквально выйти за пределы тех показателей, которые фиксировались в течение последних четырех десятилетий. Пик Эль-Ниньо придется на конец 2026 года», – заявила Сауло, передает РИА «Новости».

    По данным метеорологов, в период с ноября по январь температура воды в эпицентре Эль-Ниньо способна превысить средние значения на 3,8 градуса. Глава организации подчеркнула, что это невиданная ранее величина, а последствия климатического сдвига могут сохраняться длительное время после прохождения пика.

    Специалисты призвали страны заранее подготовиться к экстремальным условиям. В частности, в Восточной Африке и на северо-западе США ожидается повышенный риск наводнений из-за обильных осадков. Одновременно в Южной Африке, Юго-Восточной Азии и центральных районах Америки значительно возрастет вероятность засухи и масштабных лесных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В понедельник организация предупредила об угрозе глобальных засух и наводнений из-за явления Эль-Ниньо.

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    21 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Московского подростка отдали под суд за поджог квартиры по указке мошенников

    СК: В Москве подросток предстанет перед судом за поджог квартиры и кражу ружья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога», – сообщили РИА «Новости» в СК России.

    Следствие установило, что 28 января 2026 года подросток по указанию мошенников пришел в квартиру на проезде Шокальского. Дверь открыла несовершеннолетняя дочь хозяина, которую обманули звонившие, представившиеся сотрудниками госорганов.

    В квартире юноша вскрыл сейф, забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Часть патронов он положил в микроволновку и включил ее, что привело к пожару. Ущерб составил более 7,1 млн рублей, никто не пострадал.

    Подростка задержали на выходе из дома, похищенное изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обманутый мошенниками подросток попытался сжечь отдел полиции в Ростове-на-Дону.

    Летом школьник по указке аферистов поджег АЗС в Московской области.

    В июне студент объяснил поджог офисов банков инструкциями мошенников.

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    21 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Завершен капитальный ремонт фасадов исторических зданий МГУ

    Хуснуллин: В центре Москвы завершили капремонт фасадов нескольких зданий МГУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о полном завершении капитального ремонта фасадов нескольких исторических зданий Московского государственного университета в центре столицы.

    «Капитальный ремонт внешнего контура полностью завершен», – заявил Хуснуллин. По его словам, специалисты отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Об этом сообщается на сайте правительства России.

    Общая площадь отремонтированных фасадов на Моховой и Большой Никитской улицах превысила 15 тыс. квадратных метров. В расположенном по соседству здании факультета журналистики МГУ приступили к отделке внутренних помещений.

    Кроме того, продолжается капремонт главного здания МГУ на Воробьевых горах. Специалисты уже завершили работы на седьмом, 12-м и 22-м этажах, где расположены геологический, географический и механико-математический факультеты. В настоящее время активно ремонтируются девятый, десятый, 21-й и 23-й этажи.

    Ранее сообщалось, что проектная стоимость масштабной реконструкции и реставрации Шуховской башни в Москве составляет 700 млн рублей.

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    22 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    В Москве задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня

    В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    В четверг в квартире жилого дома на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавили там.

    В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления.

    В июне следствие задержало новых фигурантов дела об убийстве в Москве. В апреле суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

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    22 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли, в регионе объявлена ракетная опасность, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославской области объявлена ракетная опасность», – сообщил губернатор в «Максе».

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

    Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать маршруты в объезд этого участка. Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал ждать отбоя сигнала «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

    В результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина, повреждено здание поликлиники.

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    21 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    ООН потребовала вдвое снизить выбросы парниковых газов за десять лет

    ООН призвала сократить выбросы парниковых газов почти на 50% за десять лет

    Tекст: Вера Басилая

    Программа ООН по окружающей среде призвала страны мира сократить выбросы парниковых газов почти вдвое за десять лет для сдерживания глобального потепления.

    В докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) указано, что принятая в рамках Парижского соглашения задача удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса до 2050 года уже утрачена. Теперь цель состоит в том, чтобы свести к минимуму масштаб этих изменений и вернуться к показателю 1,5 градуса к 2100 году, передает РИА «Новости».

    «Чтобы выйти на этот путь, необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнями 2025 года», – указывают авторы доклада.

    При сохранении нынешнего уровня выбросов глобальное потепление может достичь 2,8 градуса в течение текущего столетия. Каждые пять лет выбросов на текущем уровне повышают пиковый показатель потепления примерно на 0,1 градуса.

    Для сдерживания потепления необходимо удалить из атмосферы около 320 гигатонн углекислого газа, что эквивалентно примерно восьми годам глобальных выбросов на уровне 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ООН спрогнозировала рост глобальной температуры до 2,8 градуса к концу века.

    В ООН предупредили об угрозе глобальных засух и наводнений из-за климатического явления Эль-Ниньо.

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    22 октября 2026, 07:37 • Новости дня
    Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

    Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.

    Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

    В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.

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