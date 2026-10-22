Латвия выделила 12 млн евро на создание противотанковых рвов на границе

LSM: Латвия выделила 12 млн евро на милитаризацию восточных границ

Tекст: Мария Иванова

Правительство Латвии выделило средства на создание 27 км противотанковых рвов и размещение других препятствий. «Эти 12 млн дадут нам возможность вырыть противотанковые рвы протяженностью 27 км и разместить зубы дракона примерно на такой же дистанции», – заявил министр обороны, передает ТАСС со ссылкой на LSM.

В эту сумму также включены расходы на закупку сенсоров, установку мачт и площадок. Власти обсуждают с предприятиями приобретение новых радаров и перехватчиков беспилотников для размещения на восточных рубежах. Эти работы проходят в рамках создания Балтийской линии обороны, которую планируют завершить к концу 2027 года.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза 7 млрд евро на укрепление восточной границы. При этом местные фермеры жалуются на сокращение размеров их владений из-за строительства бетонных заграждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американский самолет-разведчик пролетел над Прибалтикой у границ России.

На прошлой неделе разведывательный беспилотник Латвии заметили у рубежей с Россией и Белоруссией.

В начале месяца латвийский премьер запросил у Европы деньги на защиту от России.