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    22 октября 2026, 11:33 • Новости дня

    В США усомнились в работоспособности военного ИИ стран Европы

    Rapporteur: В компании Palantir усомнились в военном ИИ Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель американской компании Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли заявил, что работоспособность европейских военных разработок на базе искусственного интеллекта пока не доказана в реальных боевых условиях.

    Американская технологическая компания Palantir выразила сомнения в качестве европейских военных технологий на основе искусственного интеллекта из-за отсутствия проверок в бою, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Что касается так называемых европейских конкурентов, то сейчас никто не имеет ни малейшего представления, работают ли их разработки вообще», – заявил Мосли.

    По его словам, главное преимущество Palantir заключается в практическом применении создаваемых технологий. Топ-менеджер также раскритиковал подход Брюсселя к технологическому суверенитету. Он подчеркнул, что определяющим критерием должна быть возможность заказчика контролировать системы, а не место регистрации предприятия.

    В компании подтвердили отсутствие прямых контрактов с институтами Евросоюза. При этом Palantir сотрудничает с НАТО и правительствами Франции, Великобритании, Нидерландов и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом аналитики спрогнозировали трехкратное отставание Евросоюза от США по темпам инвестиций в искусственный интеллект.

    Весной в НАТО объяснили зависимость украинской армии от подобных систем.

    В апреле министерство обороны Германии решило укрепить армию ИИ-психологами.

    21 октября 2026, 20:01 • Новости дня
    Раскрыт объем потерь ВСУ из-за ограничений работы Starshield

    NYT: ВСУ потеряли дроны на 1 млн долларов из-за ограничений работы Starshield

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после того, как на территории страны была ограничена работа спутниковой системы связи военного назначения Starshield, пишет газета The New York Times (NYT).

    Из-за сбоев в работе системы связи и масштабных потерь вооружений украинское командование вынужденно приостановило почти все операции на три дня, пишет ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Первые сообщения о проблемах со спутниковой связью появились 14 октября. Украинские чиновники опасаются, что за решением об ограничении систем связи может стоять администрация президента США Дональда Трампа, которая пыталась таким образом наказать Киев за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду газета The Wall Street Journal назвала ограничение скорости военной версии Starlink для ВСУ решением Маска.

    Ранее журнал The Atlantic написал, что перебои в работе Starshield сделали украинскую армию уязвимой.

    В пятницу Трамп отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам связи.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

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    22 октября 2026, 10:24 • Новости дня
    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони

    Politico: Партия генерала Ванначчи в Италии набрала около 8% в опросах

    Итальянский генерал сделал ставку на голоса мужчин и бросил вызов Мелони
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший десантник генерал Роберто Ванначчи, возглавляющий партию «Национальное будущее», строит кампанию на концепции «средиземноморского патриархата» и обращении к недовольным молодым мужчинам, став проблемой для премьера Италии Джорджи Мелони перед выборами весной.

    Бывший командир-десантник Роберто Ванначчи, который в соцсетях позирует в образе римского легионера и колесничего, превратился из интернет-провокатора в заметную фигуру итальянской политики, опираясь на агрессивную маскулинность. По данным Politico, его партия «Национальное будущее» набирает около 8% в опросах и может стать ключевым партнером правого коалиционного большинства.

    Ванначчи открыто обращается к так называемой «маносфере» – сообществам мужчин, разочарованных феминизмом и прогрессивной культурой, и продвигает идею «средиземноморского патриархата». Программа партии обещает «формировать сильных мужчин», выступает против недавнего введения отдельного состава преступления фемицида, осуждает феминизм и называет защиту жизни «от зачатия до естественной смерти» и «естественной семьи» не подлежащими пересмотру ценностями.

    Центристский младший министр в правительстве Джорджи Мелони Матильде Сиракузано резко осудила использование ее сгенерированного нейросетью снимка с гипертрофированным декольте, который Ванначчи опубликовал в соцсетях. «Отвратительно думать, что можно манипулировать образом женщины для столь отвратительной пропаганды», – заявила Сиракузано, добавив, что Италия «еще никогда так низко не падала, особенно с учетом того, что это делает человек, претендующий на национальное лидерство».

    Идеологом концепции «средиземноморского патриархата» Politico называет преподавателя философии Лоренцо Гасперини, консервативного католика, выступавшего в соцсетях против вакцинации и абортов и обвинявшего феминизм в росте насилия над женщинами. Бывший соратник Ванначчи Лука Сфорцини считает само определение «средиземноморский» маркетинговым трюком, который за идиллическими ассоциациями с «моцареллой и оливковым маслом» скрывает модель, где мужчины стоят над женщинами, и называет ее «чудовищной».

    Соратник Ванначчи по партии Эмануэле Позцоло, ранее перешедший к нему из «Братьев Италии» Мелони, отрицает, что программа проповедует мужское превосходство, и говорит о стремлении вернуть мужчинам «обязанности в семье и обществе». Он оправдал фразу Ванначчи о любви к женщинам «без юбок» как «очень смешную» и сравнил его умение говорить с избирателями с Сильвио Берлускони. Политологи, опрошенные Politico, считают, что, эксплуатируя обиды молодых мужчин и образ «альфа-самца», Ванначчи заполняет свободную нишу на правом фланге и заставляет Джорджу Мелони выбирать между дистанцированием от него и риском потерять важные голоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики правительства Джорджи Мелони. В прошлом месяце итальянский генерал Ванначчи иронично отреагировал на обвинения в связях с Москвой снимком в ушанке. Летом издание Politico сообщило о конфликте Рима с Еврокомиссией из-за реформы правил охоты, инициированной правительством Мелони.

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    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    21 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Казахстан решил сформировать беспилотные силы

    Власти Казахстана одобрили план военной реформы по созданию беспилотных сил

    Казахстан решил сформировать беспилотные силы
    @ Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил план военной реформы, который предусматривает формирование беспилотных сил и переход к двухэтапной модели срочной службы.

    В рамках плана планируется пересмотр структуры Вооруженных сил республики, совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Важнейшим аспектом станет переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут обучаться в учебных центрах, а затем служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку. Также планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих.

    «Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата», – заявил Токаев.

    Организационные мероприятия планируется реализовать до конца 2026 года, а основные концептуальные меры – в 2027 году. Координировать эту работу будут правительство и Совет безопасности Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана.

    Ранее Минобороны республики анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.

    До этого армию страны решили привести в боевую готовность.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Россия заявила протест Латвии из-за требования уволить соцработников посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за требований Риги уволить сотрудников соцобеспечения российского посольства.

    Латвийские власти потребовали уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, сообщает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение почти 6000 проживающих в республике российских военных пенсионеров и членов их семей. Из-за этого временному поверенному Латвии Рамоне Красовске был заявлен решительный протест.

    Требования Риги противоречат обязательствам по российско-латвийскому межправительственному соглашению 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров. В министерстве указали, что Москва полностью выполняет свои обязательства, поэтому ответственность за искусственно созданный кризис с выплатами ложится на латвийские власти. Дипломату вручили соответствующую ноту.

    Летом премьер Латвии призвал продемонстрировать силу перед Россией.

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    21 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Штрафы за отказ заполнять анкеты воинского учета ввели в Германии

    DPA: В ФРГ ввели штрафы до 250 евро за отказ заполнять анкеты воинского учета

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Германии начало привлекать к административной ответственности молодых людей, не заполнивших своевременно анкеты воинского учета, установив денежные взыскания, пишет агентство DPA.

    Оборонное ведомство Германии инициировало административные дела в отношении граждан, уклоняющихся от своевременного заполнения анкет воинского учета. Размер штрафа может достигать 250 евро, однако наложение взыскания не освобождает военнообязанных от необходимости предоставить требуемые сведения, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

    К концу сентября ведомство разослало более 492 тыс. писем, из которых 253 тыс. предназначались мужчинам. Около 96% получивших уведомление предоставили ответы в установленные сроки. В Минобороны отметили, что в случае нехватки добровольцев правящая коалиция рассмотрит возможность введения целевого призыва.

    По данным на конец сентября, численность Бундесвера составила 186,2 тыс. действующих военнослужащих, что превышает прошлогодний показатель на 4,5 тыс. человек. Закон о новой модели военной службы, обязывающий совершеннолетних мужчин заполнять анкеты, вступил в силу в стране 1 января 2026 года. Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу немецкие политики заявили о неизбежности возвращения Германии к воинской повинности.

    Ранее бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду.

    До этого СМИ сообщили о нехватке личного состава и ПВО у немецких военных в Литве.

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    21 октября 2026, 18:47 • Новости дня
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    Численность бундесвера впервые превысила 190 тыс. человек
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале октября количество военнослужащих Вооруженных сил Германии впервые пробило верхнюю границу установленного законом целевого показателя, превысив 190 тыс. человек.

    «В начале октября численность бундесвера превысила 190 тыс. военнослужащих, впервые выйдя за верхнюю границу установленного законом целевого показателя в 186-190 тыс. человек», – передает РИА «Новости» сообщение министерства обороны Германии.

    К концу сентября заявления о поступлении на службу подали 58,7 тыс. человек, а в ряды бундесвера приняли 18,7 тыс. человек.

    Эти показатели на 29% и 15% соответственно превышают аналогичные результаты 2025 года. Оборонное ведомство назвало октябрь месяцем наиболее активного набора на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию.

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере.

    Летом газета Bild сообщила о подготовке Германией альтернативной службы.

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    21 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением Юльевки

    Минобороны: Белоусов поздравил 328-й полк с освобождением Юльевки

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 328-го гвардейского десантно-штурмового полка, освободившим населенный пункт Юльевка в Запорожской области.

    «В упорных боях с противником на ореховском тактическом направлении воины-десантники, проявляя храбрость и мужество, продолжают приумножать славные традиции героев и бойцов прошлых лет», – приводятся слова Белоусова в канале Минобороны в «Макс».

    Глава военного ведомства подчеркнул, что победа полка продолжает славные традиции Воздушно-десантных войск. Он поблагодарил бойцов за успешное выполнение задач и верность долгу, выразив уверенность, что подразделение продолжит надежно обеспечивать безопасность России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска освободили запорожские Червоный Яр и Юльевку. Российские военные заняли ключевые рубежи ВСУ.

    Во вторник линия фронта ВСУ посыпалась после освобождения запорожского Омельника.

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