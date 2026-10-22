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    22 октября 2026, 11:02 • Новости дня

    Китай возглавил создание мировых стандартов интерфейсов «мозг – компьютер»

    SCMP: Китай начал формировать мировые стандарты интерфейса «мозг – компьютер»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай взял на себя руководство процессом стандартизации технологий интерфейса «мозг – компьютер» (BCI), возглавив секретариат подкомитета при Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC).

    Китай сделал важный шаг в стандартизации технологий BCI, став председателем подкомитета ISO/IEC JTC 1/SC 43, пишет South China Morning Post.

    Подкомитет под руководством Юй Юньтао из Китайского института стандартизации электроники занимается разработкой глобальных стандартов взаимодействия мозга и компьютера. Уже опубликованы стандарты словаря BCI, формата данных для неинвазивного сбора информации о мозге, эталонной архитектуры и вариантов использования.

    Пекин включил применение этих технологий в список национальных приоритетов развития. Эксперты отмечают, что китайское правительство делает ставку на эту отрасль, считая ее потенциально такой же значимой, как сектор электромобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ.

    Также Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.

    Кроме того, китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг.

    21 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США обсуждают реализацию энергетических проектов и создание центров в сфере искусственного интеллекта.

    По его словам, Россия и Соединенные Штаты ведут активный диалог по совместным энергетическим проектам и созданию дата-центров искусственного интеллекта, передает РИА «Новости».

    «И стороны пришли к четкому пониманию, что это сотрудничество будет только расширяться. И мы все знаем про дизельную сделку, она начнет исполняться буквально уже завтра, но также, в том числе в создании совместных дата-центров искусственного интеллекта», – отметил Дмитриев.

    Он добавил, что взаимодействие двух стран продолжит поступательно развиваться, несмотря на сопротивление со стороны ряда европейских государств, которые сами активно закупают российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев назвал продуктивной встречу с американским спецпосланником. Уиткофф похвалил российского чиновника за совместную работу.

    Перед этим кортеж политиков прибыл в Константиновский дворец в Петербурге для проведения переговоров.

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    21 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай

    Китаист Маслов предложил знакомить российских школьников с творчеством Конфуция

    Эксперт назвал книги, которые откроют российским школьникам Китай
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Познакомить российских школьников с Китаем помогут изречения Конфуция, притчи Чжуан-цзы, роман «Путешествие на Запад» о царе обезьян Сунь Укуне, классическая поэзия Ли Бо и Ду Фу, а также современная фантастика Лю Цысиня, сказал газете ВЗГЛЯД китаист, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, комментируя идею взаимно расширить перечень российских и китайских книг в программах общего образования двух стран.

    Вице-премьер Татьяна Голикова предложила рассмотреть возможность взаимного расширения списка российских и китайских произведений, которые включаются в государственные программы общего образования. По ее словам, этот шаг направлен на дальнейшее укрепление двусторонних связей.

    «Вопрос о том, какие произведения китайских авторов стоит включить в школьную программу для российских школьников, не так прост. Дело в том, что многие, даже блестящие произведения китайских писателей глубоко интегрированы в китайскую культуру. Но есть произведения, которые понятны на любом языке и в любом контексте. Прежде всего имеет смысл включить выдержки из классического произведения «Лунь юй», или «Беседы и суждения», в котором собраны изречения Конфуция. Достаточно, например, 20–30 коротких высказываний, чтобы понять глубинные мысли, на которых держится весь Китай», – говорит Маслов.

    По словам эксперта, Китай оставил колоссально интересное наследие из коротких философских произведений и мифологии, которое будет интересно ученикам 5–8-х классов. В их числе отрывки из книги «Горы и моря», древние рассказы о чудесных существах, необычных землях и устройстве мира. Школьникам могут понравиться и короткие притчи одного из классиков даосизма Чжуан-цзы, в том числе знаменитая притча о сне и бабочке. Для 9–11-х классов собеседник советует поэму Цюй Юаня «Ли Сао» («Скорбь отверженного»), которую можно изучать через темы верности своим убеждениям, конфликта личности и власти, нравственной ответственности и одиночества человека, не принятого обществом.

    «В школьную программу для 5–9-х классов имеет смысл включить и некоторые отрывки из классических китайских романов, например «Путешествие на Запад» У Чэнъэня. Многие сюжеты этого произведения российские школьники знают по различным фильмам и мультфильмам о Сунь Укуне, царе обезьян. Это, пожалуй, наиболее естественная точка входа в классическую китайскую прозу для младших школьников. Интересно также «Троецарствие» Ло Гуанчжуна. Эпизоды о героях позволяют обсуждать верность, политический расчет, легитимность власти и цену идеализма», – рассказывает китаист.

    По мнению Маслова, внимания заслуживает и роман Ши Найаня «Речные заводи» – история людей, вступивших в конфликт с несправедливым порядком. Произведение ставит вопрос о границах между сопротивлением несправедливости, верностью товарищам и насилием. К лучшим китайским произведениям относится и «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня. Через жизнь большой семьи в нем раскрываются устройство традиционного общества, семейные обязанности, положение женщин, значение образования и постепенный распад старого мира.

    «Нельзя обойтись без классической китайской поэзии – это Ли Бо, Ду Фу, Ван Вэй, Су Ши. Перед российским школьником откроется целый мир стихов о луне, одиночестве, дружбе, странствиях и свободе. Китай XX века, то есть период человека и общества в эпоху перемен, может быть представлен произведениями Лу Синя «Истинная история А-Кью», «Записки сумасшедшего», «Родное село», Лао Шэ «Рикша», Ба Цзиня «Семья», Шэнь Цунвэня «Пограничный город», Юй Хуа «Жить!». Последнее показывает судьбу одной семьи на фоне потрясений китайской истории XX века. Этот роман помогает обсудить историческую память, выживание, семейную солидарность и цену политических перемен», – отмечает собеседник.

    Эксперт обращает внимание, что Лу Синя можно сопоставить с Гоголем и Салтыковым-Щедриным в изображении общественных пороков, Лао Шэ – с русской прозой о маленьком человеке, а поэзию Ду Фу – с поэзией о войне и народных страданиях. Китай XXI века лучше всего раскрывается через современных писателей.

    «Самый известный для российских читателей наверняка Лю Цысинь. Его знаменитая «Задача трех тел» представляет собой научную фантастику, в которой встречаются физика, история Китая, проблемы контакта с неземным разумом и вопросы выживания цивилизации. Безусловно, имеет смысл порекомендовать произведения лауреата Нобелевской премии Мо Яня. Если говорить о современной детской литературе для средней школы (5–9-х классов), то это произведения китайской писательницы Бин Синь, одной из основоположниц детской литературы», – добавляет эксперт.

    Также, по словам китаиста, стоит обратить внимание на современных авторов, пишущих о проблемах школьников, чьи книги стали бестселлерами с миллионными тиражами. Это Цинь Вэньцзюнь, Хуан Бэйцзя и Ян Хунъин.

    «Роман Хао Цзиньфана «Складывающийся Пекин» описывает фантастический Пекин, пространство которого разделено между социальными группами. Это произведение особенно удобно для разговора о городском развитии, социальном неравенстве, доступе к образованию и технологиям. Интересны и национальные авторы – например, фрагменты романа «Красные маки» тибетца Алая», – заключил Маслов.

    В понедельник в Москве прошло 30-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, в котором с российской стороны участвовал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил, что практическое сотрудничество двух стран демонстрирует хорошую динамику: двусторонняя торговля продолжает расти, ключевые проекты последовательно реализуются, а промышленное взаимодействие непрерывно углубляется. Он также отметил, что Москва и Пекин сохраняют тесные контакты и обмены визитами.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    Россия и Китай договорились о совместной защите панд и амурских тигров
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян по итогам встречи в Петербурге договорились о сотрудничестве в защите больших панд, амурских тигров и дальневосточных леопардов.

    Россия и Китай продолжат реализацию мер по охране трансграничных природных территорий и защите биоразнообразия. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам прошедшей в Петербурге 31-й регулярной встречи глав правительств двух стран, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что государства будут поддерживать взаимодействие по вопросам охраны перелетных птиц, амурского тигра, дальневосточного леопарда и снежного барса. Кроме того, Москва и Пекин намерены сотрудничать в защите больших панд и золотистых курносых обезьян.

    Усилия по сохранению редких животных принимаются с учетом приверженности стран дальнейшему углублению партнерства в области охраны окружающей среды. Ранее президент России Владимир Путин называл амурских тигров и дальневосточных леопардов уникальным природным богатством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая назвал условия содержания панд в Москве лучшими.

    Ранее Союз зоопарков раскрыл стоимость содержания панд в России.

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    21 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Баканов: Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии

    Россия и Китай приступили к совместной марсианской миссии
    @ nasa.gov

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия и Китай начинают изготовление приборов и техники в рамках совместной миссии по изучению Марса.

    Москва и Пекин приступают к производству аппаратуры для исследования Красной планеты. О старте проекта было объявлено в ходе встречи глав правительств двух стран, пишет ТАСС.

    «Мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса», – сообщил глава Роскосмоса Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    Во вторник космонавт Лазуткин заявил о неготовности человечества к полетам на Марс.

    Ранее Москва и Пекин выступили против размещения оружия в космосе.

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    21 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном сообщил о возможности провести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    «Хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания моему другу, председателю КНР Си Цзиньпину. В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч российского лидера на саммите АТЭС.

    На прошлой неделе Пекин поприветствовал будущие переговоры Путина и Си Цзиньпина на предстоящем мероприятии.

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    21 октября 2026, 19:14 • Новости дня
    К проекту российско-китайской лунной станции присоединилась еще одна страна

    Tекст: Ольга Иванова

    В проект по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС), помимо России и Китая, вошли 14 стран и две международные организации, следует из сообщения Роскосмоса.

    К проекту Международной научной лунной станции (МНЛС) присоединилась 14-я страна, передает РИА «Новости». «Россия и КНР совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации», – говорится в сообщении госкорпорации.

    Отмечается, что России отведена одна из ключевых ролей в реализации проекта – создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции. Работы по созданию лунной АЭС ведутся в рамках национального проекта «Космос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Китай обсудили совместные лунную и марсианскую миссии.

    В августе Китай отложил запуск зонда «Чанъэ-7» с российским детектором лунной пыли.

    В феврале посол сообщил о продвижении работ по лунной станции России и Китая.

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    21 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    В России впервые показали оснащенный ИИ беспилотник «Кащей»

    В Москве впервые представили дрон-перехватчик с ИИ «Кащей»

    Tекст: Мария Иванова

    Учредитель компании «Защита от дронов» Ильдар Алмазов заявил, что на выставке в Москве впервые представили дрон-перехватчик «Кащей», который работает на основе искусственного интеллекта.

    Новый беспилотник существует в дневной и ночной модификациях, передает ТАСС.

    «Тут у нас показан дрон-перехватчик «Кащей». Это абсолютно новый продукт. Он существует в нескольких модификациях – пяти- и семидюймовые. Максимальная скорость обеих модификаций составляет 320 км/ч. Они могут быть как ночные, так и дневные. В «Кащее» применяются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют перехватчику находиться в полностью автономном полете даже в условиях работы вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Он эффективно сбивает цели, летящие на скоростях до 220 км/ч. Семидюймовая модификация может оснащаться боевой частью массой 400 граммов», – рассказал Алмазов.

    По его словам, аппарат способен находиться в воздухе до восьми минут на максимальной скорости, а предельная высота его полета достигает четырех километров.

    Кроме того, «Кащей» уже применяется частными охранными предприятиями и несколькими крупными компаниями в нефтеперерабатывающей отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в зоне проведения спецоперации начались боевые испытания дрона-перехватчика с искусственным интеллектом «Сварог про».

    Эксперты оценили способы повышения эффективности борьбы с украинскими беспилотниками.

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    21 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Владеющего кунг-фу гуманоидного робота-телохранителя презентовали в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайская компания Unitree Robotics презентовала человекоподобного робота-телохранителя H2-X Kung Fu Legend Guardian, способного защищать людей в опасных ситуациях и владеющего боевыми искусствами.

    Промо-ролик с демонстрацией возможностей новой модели разработчики опубликовали в своих соцсетях, сообщает РИА «Новости». На кадрах презентации гуманоидный робот демонстрирует навыки кунг-фу, наносит серии ударов, ставит блоки и выполняет сложные акробатические трюки, включая сальто и прыжки с высоты до четырех метров.

    В рамках постановочных сценариев H2-X защищает человека от вооруженного нападения, отталкивает манекен с траектории движения машины, принимает удар на себя, а также приподнимает кузов автомобиля для спасения заблокированного под колесами человека.

    Ключевым улучшением новинки стало время автономной работы, которое увеличилось до восьми часов в режиме ожидания. Стоимость и точные сроки начала продаж H2-X компания пока не раскрывает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оборонный концерн Rheinmetall начал разработку боевых андроидов для армии.

    В августе Росстандарт сообщил о разработке ГОСТов для роботов-доставщиков.

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    21 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Армия Китая анонсировала военные учения в Бохайском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения в акватории Бохайского залива в Желтом море с 22 по 25 октября.

    Маневры будут проходить с 6:00 до 18:00 (1:00–13:00 мск) 22–24 октября и с 6:00 до 12:00 (1:00–7:00 мск) 25 октября в акватории городского округа Яньтай провинции Шаньдун, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление КНР по обеспечению безопасности на море.

    Китайское ведомство указало точные координаты районов проведения учений, вход в которые на период маневров строго запрещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник китайская армия получила новейшую боевую машину пехоты ZBL-19.

    В прошлом месяце военные Китая провели патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

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    21 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Премьер Госсовета КНР поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Ли Цян поздравил Россию с успешными выборами в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом Владимиром Путиным поздравил российскую сторону с успешным проведением выборов в Госдуму.

    «В прошлом месяце в России успешно состоялись выборы в Госдуму, и итоги выборов в полной мере отражают волю российского народа. Китайская сторона поздравляет российскую сторону», – цитирует Ли Цяна РИА «Новости».

    По его словам, под руководством Путина Россия уверенно движется по пути государственного развития и национального возрождения.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений России и Китая.

    Глава государства анонсировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Премьер Госсовета КНР назвал отношения двух стран образцом сотрудничества.

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    21 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае

    Путин заявил о намерении обсудить с Уиткоффом встречу с Трампом в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге сообщил американскому спецпосланнику Стиву Уиткоффу о готовности обсудить возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Китае.

    Беседа российского лидера со спецпосланником президента США проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «И эти, и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания, в том числе возможная встреча в Китайской Народной Республике. Здесь тоже есть некоторые соображения, которыми я хотел бы с вами поделиться», – заявил Путин.

    Он также попросил Уиткоффа передать Трампу самые искренние слова благодарности за принимаемые им усилия по урегулированию украинского кризиса.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к трехсторонней встрече с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отметил во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко, все три страны заинтересованы во встрече на высшем уровне, однако окончательных договоренностей пока нет. Американский госсекретарь Марко Рубио подтверждал, что возможность встречи лидеров обсуждается.

    Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент поблагодарил американского коллегу за внимание к урегулированию на Украине.

    В прошлом месяце в Кремле допустили подготовку Китаем встречи лидеров трех стран на саммите АТЭС.

    Летом помощник президента Юрий Ушаков отмечал возможность проведения двусторонних переговоров в КНР.

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    21 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Песков счел неуместным сравнение встречи Путина, Трампа и Си с Ялтой

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным сравнение возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая с Ялтинской конференцией 1945 года.

    Песков прокомментировал сравнение возможных переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской конференцией.

    «Нет. Такое сравнение совсем неуместно», – заявил Песков телеканалу «Звезда».

    Ранее газета The Wall Street Journal провела историческую параллель между возможной встречей трех лидеров и событиями 1945 года, когда руководители СССР, США и Великобритании согласовывали основы послевоенного устройства мира.

    Во вторник глава МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке встреч президента на саммите АТЭС.

    В понедельник Трамп заявил о готовности к контактам с лидерами России и КНР.

    В среду Владимир Путин анонсировал обсуждение возможной встречи с Трампом в Китае.

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    21 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Axios: Треть руководителей в США доверяет ИИ больше собственных суждений

    Tекст: Мария Иванова

    Каждый третий руководитель компании в США доверяет искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям, тогда как среди рядовых сотрудников этот показатель оказался вдвое ниже.

    Около 32,8% американских руководителей признались, что доверяют искусственному интеллекту больше, чем собственным суждениям. Среди менеджеров среднего звена этот показатель достиг 34,8%, а среди рядовых сотрудников составил лишь 16,3%, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Axios.

    Аналитики компании Charter, проводившей опрос, связали такую разницу с «когнитивной разгрузкой» – использованием техники для сокращения умственных усилий. По их мнению, руководители испытывают сильное давление из-за необходимости быстро находить ответы на множество вопросов, и искусственный интеллект помогает им справляться с этой задачей.

    Опрос проводился в августе среди 5 тыс. офисных работников в США из компаний численностью не менее 100 человек. В целом 42,7% пользователей искусственного интеллекта заявили, что технология улучшила их работу и личную жизнь. При этом сотрудники выразили опасения по поводу возможной потери рабочих мест по мере освоения новых технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил об активном использовании искусственного интеллекта в правительстве.

    В начале месяца президент Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит учиться жить с новыми технологиями.

    В прошлом месяце в России решили обучать безопасному использованию искусственного интеллекта.

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    21 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков рассказал о планах США обсудить ядерное разоружение с Россией и Китаем

    Песков заявил об отказе Китая обсуждать с США вопросы ядерного разоружения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты хотят обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения на трехсторонней встрече с Москвой и Пекином, однако Китай выступает против этого.

    Соединенные Штаты планируют поднять вопросы стратегической стабильности на трехсторонней встрече с Россией и Китаем, однако Пекин не выражает желания обсуждать ядерное разоружение, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть еще много вопросов», – заявил Песков.

    «С трех сторон есть понимание, что было бы хорошо встретиться. С трех сторон есть такая гипотетическая готовность такую встречу провести. Четко определенной повестки дня сейчас нет, это еще предстоит доработать», – отметил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности.

    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая. МИД прокомментировал возможность встречи лидеров трех государств.

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    21 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали подходящие для школьников китайские книги

    В школьную программу предложили включить китайский роман «Путешествие на Запад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперт Минпросвещения, преподаватель китайского языка гимназии № 1 Оренбурга Надежда Иноземцева предложила включить в школьную программу отрывки из романа «Путешествие на Запад», а также стихотворения Ли Бо и Ван Вэя.

    По ее мнению, в российскую школьную программу целесообразно включать как классические, так и современные китайские произведения, сообщает РИА «Новости». «Включение произведений китайской литературы в школьную программу наиболее целесообразно осуществлять через сочетание классических и современных текстов, соответствующих возрастным особенностям обучающихся», – сказала Иноземцева.

    По ее словам, для учеников 5-9-х классов отлично подойдут адаптированные отрывки из романа У Чэнъэня «Путешествие на Запад». Эксперт пояснила, что эта книга знакомит с основами восточной философии и морали через увлекательный приключенческий сюжет. Кроме того, школьникам рекомендуется читать стихотворения Ли Бо и Ван Вэя, а также тексты о создании мира.

    Старшеклассникам будет полезно изучить классическую поэзию в качественных переводах, а также романы «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня и «Троецарствие» Ло Гуаньчжуна. Расширение литературного списка окажет положительный эффект на эстетическое развитие детей и поможет им понять культуру соседней страны, добавила Иноземцева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова предложила расширить список китайской литературы в школьной программе.

    В субботу Минпросвещения собралось включить фиджитал-спорт в расписание школ.

    На прошлой неделе ведомство пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

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