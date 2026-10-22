Наплыв мигрантов в Сеуту поставил под угрозу права человека в Евросоюзе

Politico: Кризис в Сеуте выявил угрозу правам человека на границах ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

Агентство заявило, что резкий наплыв людей «подверг испытанию баланс между защитой основных прав и охраной внешних границ ЕС», пишет Politico. В конце июля более 70 тыс. мигрантов перешли из Марокко в Сеуту за 48 часов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала до конца года разработать систему экстренного реагирования на подобные кризисы. «Мы всегда будем отстаивать наши ценности и фундаментальные права, но мы никогда не пойдем на компромисс в вопросе защиты наших границ», – заявила она.

Греция ранее призывала приостанавливать прием заявлений об убежище в чрезвычайных ситуациях, что может привести к выдворению, запрещенному международным правом. В отчете агентства подчеркивается, что любые экстренные меры должны гарантировать соблюдение прав беженцев.

Кроме того, в документе отмечаются проблемы с расследованием правонарушений. По данным агентства, с 2020 по 2025 год в 12 странах Евросоюза возбудили 322 предварительных уголовных дела о нарушениях прав на границах, однако лишь девять из них завершились обвинительными приговорами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов. Полиция применила силу против людей в анклаве. Мадрид установил причастность властей Марокко к вторжению нелегалов.