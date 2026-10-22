Астрономы предупредили о новых геомагнитных возмущениях на Земле

ИКИ РАН спрогнозировал новые геомагнитные возмущения на Земле в выходные

Tекст: Мария Иванова

Суббота и воскресенье могут принести очередное незначительное ухудшение геомагнитной обстановки на планете. Магнитные бури пока не прогнозируются, однако активность поля способна достичь желтого возмущенного уровня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной возможных возмущений стал зарегистрированный выброс небольшого протуберанца на Солнце. Расчеты специалистов показывают заметную вероятность того, что эти массы доберутся до Земли.

В настоящее время магнитосфера планеты находится под давлением плотного потока солнечного ветра из корональной дыры, однако текущие возмущения постепенно заканчиваются. Накануне вечером и ночью наблюдались слабые полярные сияния на широтах от 60 градусов. Кроме того, на восточном крае Солнца появилась новая активная область, динамика которой прояснится в ближайшие сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду геомагнитные возмущения на Земле достигли пика.

В понедельник ученые предупредили о краткосрочном росте геомагнитной активности.