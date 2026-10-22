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    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    В Польше собрались криминализировать бандеризм
    Минюст пообещал открыть реестр скрывающихся за рубежом россиян
    22 октября 2026, 09:47 • Новости дня

    Президент Чехии назвал Европу слабой и разобщенной

    Bild: Президент Чехии Павел заявил о слабости и разобщенности Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Европу перестают воспринимать всерьез из-за ее слабости, разобщенности и медленного принятия решений, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Мир движется в сторону крупных глобальных игроков, к которым пока не относится Европа, заявил Петр Павел в интервью немецкой газете Bild.

    «Европу не воспринимают всерьез, так как видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени у нас занимает принятие решений. И если мы быстро это не изменим, то мы перестанем иметь значение», – сказал он, указав, в частности, на США и Россию, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз столкнулся с кризисом из-за отказа от российского газа.

    В апреле издание Politico отметило, что ЕС столкнулся с системным кризисом принятия решений.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе.

    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

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    21 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Польша приостановила военную помощь Украине из-за чествования УПА во Львове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти приостановили отправку крупного пакета военной помощи Киеву в ответ на решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация).

    Решение объявить 2027 год во Львовской области годом Украинской повстанческой армии было принято во время подготовки к отправке польского пакета поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА.

    Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования националистов.

    Летом Польша призвала отменить решение об увековечении этой организации.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Неопознанный летающий объект упал на востоке Польши

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши на незаселенную территорию рухнул неопознанный летающий объект.

    В городе Любачев на незаселенный участок упал неопознанный объект, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что на месте падения уже работают сотрудники правоохранительных органов.

    Специалисты выясняют, представляет ли найденный объект взрывную опасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду беспилотник упал на территории частного дома в Польше.

    Во вторник упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой.

    В воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника.

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    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

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    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Россия заявила протест Латвии из-за требования уволить соцработников посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за требований Риги уволить сотрудников соцобеспечения российского посольства.

    Латвийские власти потребовали уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, сообщает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение почти 6000 проживающих в республике российских военных пенсионеров и членов их семей. Из-за этого временному поверенному Латвии Рамоне Красовске был заявлен решительный протест.

    Требования Риги противоречат обязательствам по российско-латвийскому межправительственному соглашению 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров. В министерстве указали, что Москва полностью выполняет свои обязательства, поэтому ответственность за искусственно созданный кризис с выплатами ложится на латвийские власти. Дипломату вручили соответствующую ноту.

    Летом премьер Латвии призвал продемонстрировать силу перед Россией.

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    21 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

    Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

    «Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

    Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

    Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

    Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.

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    21 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС

    Правительство Болгарии отказалось оплачивать оружие для ВСУ через фонд ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины, отказавшись оплачивать поставки нового вооружения.

    Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для ВСУ, не блокируя при этом соответствующие решения стран Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    «Сосредоточение на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Болгария... отвергает логику бесконечного военного противостояния», – говорится в правительственном коммюнике.

    Согласно документу, София будет настаивать на приоритетном использовании выделенных средств в тех районах Украины, где проживает болгарское национальное меньшинство. В настоящее время возможности реализации этого подхода уточняются с Еврокомиссией. Европейский фонд мира пополняется за счет обязательных взносов государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь.

    Летом Польша не захотела отдавать Киеву деньги из Фонда мира ЕС.

    Весной Евросоюз впервые выделил средства на вооружение Прибалтики.

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    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

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    21 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Назначена дата первого за пять лет заседания межправкомиссии России и Словакии

    Reuters: Словакия возобновит замороженное сотрудничество с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией, пишет Reuters.

    Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 26 октября. Главными темами станут энергетика, сельское хозяйство, экология, спорт и культура, пишет Reuters.

    Во внешнеполитическом ведомстве Словакии пояснили, что Братислава заинтересована в обсуждении продолжения поставок газа и нефти, а также взаимодействия в сфере ядерной энергетики. При этом в министерстве подчеркнули, что страна развивает отношения с Москвой, опираясь на свои обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но стремится создать пространство для диалога.

    Возобновление консультаций произошло на фоне визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза, прекратил военную помощь Киеву и заявлял о предпочтительности нейтралитета для своей страны, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия и Словакия договорились возобновить работу межправительственной комиссии.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине.

    До этого он высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США.

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    21 октября 2026, 15:35 • Новости дня
    Президент Литвы счел опасным сбивать беспилотники без визуального подтверждения

    Президент Литвы Науседа счел опасным уничтожать дроны без визуального контакта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Литвы Гитанас Науседа предостерег от уничтожения оказавшихся в воздушном пространстве страны беспилотников без стопроцентного визуального подтверждения, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Литовский лидер с большой осторожностью относится к возможности сбивать нарушившие границу беспилотники, ориентируясь исключительно на показания радаров. Существует вероятность того, что на экранах отображается иной объект, и его ошибочное поражение может привести к трагическим последствиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

    «В случае, когда пилот истребителя не на 100% уверен в визуальном контакте с летающим объектом или предполагает, что это беспилотник, но из-за климатических и погодных условий не может идентифицировать его со 100-процентной точностью, но при этом у него остается возможность взять на себя ответственность и принять решение о его уничтожении – это очень опасно», – заявил Науседа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона.

    Вильнюс и Варшава создали группу для выяснения обстоятельств инцидента.

    В начале месяца в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.

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    21 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Белорусский посол в Словакии возобновил работу после длительного перерыва

    Посол Белоруссии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту Словакии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол Белоруссии в Словакии Игорь Фисенко вручил верительные грамоты президенту республики Петеру Пеллегрини, официально возобновив работу дипломатической миссии в Братиславе.

    Глава дипмиссии передал документы словацкому лидеру во время протокольной встречи, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Белоруссии. «В ходе протокольной беседы глава словацкого государства приветствовал решение президента Беларуси Александра Лукашенко о возобновлении работы посольства Беларуси в Братиславе и высказался за развитие двусторонних отношений», – сообщили в пресс-службе белорусского ведомства.

    Стороны также подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества в сферах экономики, культуры и спорта, отметив важность молодежных и гуманитарных связей.

    Белоруссия закрыла посольство в Словакии в конце 2023 года. В марте 2026 года Александр Лукашенко назначил Игоря Фисенко главой возобновляемой дипмиссии, назвав европейскую республику дружественной страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Белоруссия закрыла посольство в Финляндии.

    В марте президент Александр Лукашенко поручил открыть дипмиссию в КНДР.

    В феврале в Москве отреставрировали исторический особняк посольства Белоруссии.

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