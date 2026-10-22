  • Новость часаНазваны цели массированного удара по Киеву
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия готова помочь Америке не только с дизелем
    В Киеве возник транспортный коллапс из-за повреждения Южного моста
    Дмитриев: Россия и США обсуждают создание совместных дата-центров ИИ
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Лондон осмыслил отказ США защищать Европу в Арктике
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    В Польше собрались криминализировать бандеризм
    Минюст пообещал открыть реестр скрывающихся за рубежом россиян
    22 октября 2026, 09:46 • Новости дня

    «Новатэк» решил перенаправить предназначенный для Европы СПГ по всему миру

    Глава «Новатэка» Михельсон пообещал найти новые рынки сбыта СПГ вместо Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что производимый сжиженный природный газ будет перенаправлен из Европы по всему миру после вступления в силу запрета на его импорт.

    «Новатэк» перенаправит свой сжиженный природный газ из Европы на другие рынки после того, как в Евросоюзе начнет действовать запрет на его импорт из России, передает РИА «Новости».

    «По всему миру», – ответил Михельсон в кулуарах Веронского евразийского экономического форума на вопрос журналистов о том, куда компания направит свой СПГ после 2027 года.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского трубопроводного газа и СПГ. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, а ограничения по долгосрочным договорам вступят в силу 1 января 2027 года. Запрет на поставки трубопроводного газа применяется с 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и с 1 ноября 2027 года для долгосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям.

    Также страны ЕС утвердили урезанный пакет ограничений против Москвы без газового эмбарго.

    Кроме того, Словакия подала жалобу в суд на запрет закупки российского топлива.

    21 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии

    Экономист Юшков: Бурение в Северном море не приведет к «газовой революции» в Британии

    Эксперт объяснил бурение в Северном море отчаянием Британии
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничение поставок углеводородов с внешних рынков толкает Лондон на отчаянные меры. Одна из них – реализация проекта добычи газа на месторождении Jackdaw в Северном море. Экономист Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что такой шаг не приведет к «газовой революции»: на пике месторождение обеспечит лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в регионе.

    «Еще недавно суды Британии нередко принимали сторону экологов, выступавших против разработки углеводородных месторождений. Однако в последнее время приоритеты государственной политики сместились: для Лондона важно избежать увеличения зависимости от импортных энергоресурсов», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его мнению, именно поэтому британские власти одобрили разработку газового месторождения Jackdaw. «Однако запасы месторождения сравнительно невелики – порядка 15 млрд кубометров. Как признают сами инвесторы, на пике добычи оно сможет обеспечить лишь около 6,5% объема газодобычи Британии в Северном море», – рассказал собеседник.

    При этом разработка Jackdaw сопряжена с серьезными технологическими сложностями: на участке наблюдаются очень высокие температуры и давление. Объем необходимых инвестиций превышает 2 млрд фунтов стерлингов – это значительная сумма для проекта сравнительно небольших масштабов. «Решение о вводе месторождения в эксплуатацию принято фактически от безысходности», – подчеркнул Юшков.

    Он объясняет: в Северном море практически не осталось крупных месторождений – регион хорошо изучен, и все значимые залежи уже выявлены. Поэтому сейчас британские компании переходят к освоению средних и малых месторождений. Ключевым фактором целесообразности таких проектов выступает готовая инфраструктура и накопленный опыт работы в регионе. Дополнительным стимулом служит ограничение поставок углеводородов с внешних рынков.

    «Таким образом, не стоит переоценивать значение проекта Jackdaw: речи о какой-либо «газовой революции» или о возвращении Британии статуса экспортера не идет. На деле месторождение вряд ли даст существенный эффект для энергобаланса страны. Его роль скорее в том, чтобы сгладить темпы падения добычи. Это особенно важно на фоне общего снижения объемов: старые месторождения постепенно истощаются, и их необходимо чем-то замещать», – заключил Юшков.

    В среду правительство Британии выдало разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw в Северном море у восточного побережья Шотландии – в 240 км к востоку от Абердина, сообщает BBC. Первые поставки ожидаются «уже в конце этого месяца». В качестве одного из оснований его ввода в эксплуатацию называются «недавние события на Ближнем Востоке, которые спровоцировали глобальные потрясения в сфере энергетики и привели к росту счетов в стране».

    «Решение укрепит энергетическую безопасность страны за счет использования отечественного газа зимой. Проект поможет минимизировать использование Британией импортного топлива с более высоким уровнем выбросов по мере нашего перехода к возобновляемым источникам и атомной энергетике», – заявила Миатта Фанбулле, министр энергетики и углеродной нейтральности. Однако это не снизит счета британцев за газ, уточнила она.

    В свою очередь британский премьер Энди Бернем отметил, что правительство по-прежнему привержено планам по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Поэтому параллельно Лондон объявил о создании «Фонда энергетического капитала», объемом 2,7 млрд долларов. Проект будет «использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для инвестиций в проекты возобновляемой и низкоуглеродной энергетики».

    Напомним, проект Jackdaw имеет массу критиков как среди политиков, так и в кругах защитников природы. Так, Зак Полански, лидер Партии зеленых в Англии и Уэльсе, назвал решение по освоению месторождения «климатическим вандализмом». «Это победа Shell над британским обществом», – считает он.

    По оценке Greenpeace, за 11 лет работы на месторождении приведут к выбросам 35,8 млн тонн углекислого газа. Организация Friends of the Earth Scotland обвинила британское правительство в «умышленном» создании угрозы для «сотен тысяч людей». Всемирный фонд дикой природы назвал решение по Jackdaw «разочаровывающим».

    Jackdaw разрабатывается компанией Adura – совместным предприятием Shell и норвежской Equinor. Месторождение было открыто в 2005 году, но считалось дорогостоящим и технически сложным в разработке. Освоение участка началось в 2022 году.

    Энергетический потенциал Jackdaw эквивалентен примерно 40 млн баррелей нефти, говорится в коммюнике британского правительства. Освоение месторождения обеспечит около 6% добычи газа в Британии, чего достаточно для снабжения 1,4 млн домов. В настоящее время королевство импортирует около 60% голубого топлива.

    В начале октября стало известно, что запасы газа в хранилищах Британии могут полностью закончиться при ограниченных поставках СПГ и суровой зиме. Об этом говорится в прогнозе Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), сообщает РИА «Новости». По состоянию на 1 октября 2026 года, подземные хранилища газа в Британии заполнены всего на 48% при том, что их максимальная емкость в энергетическом выражении составляет примерно 17,8 ТВт·ч.

    Комментарии (3)
    21 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Туск счел самоубийственным решение Львова объявить 2027 год годом УПА

    Туск заявил о вреде решения Львова о годе УПА для вступления Украины в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал решение властей Львова объявить 2027 год годом УПА (ОУН – УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации) неумным шагом, который нанесет вред процессу евроинтеграции страны.

    Решение львовских властей объявить 2027 год годом УПА является самоубийственным и противоречит интересам самой страны, заявил польский премьер перед визитом в Индию и Вьетнам, передает РИА «Новости».

    «Это неумно. Это вредит Украине. Для нас это, конечно, всегда очень раздражительно, и в Польше мы не понимаем такого рода действий, тем более что они в первую очередь противоречат интересам Украины», – сказал Туск.

    Политик добавил, что подобные демонстрации усложняют процесс вступления государства в Европейский союз. По его словам, противники членства Киева в объединении смогут использовать такие жесты, как подходящий предлог для отказа.

    Отношения между Варшавой и Киевом долгое время осложняются вопросом Волынской резни 1943–1945 годов. Польская сторона признала эти события геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Варшава потребовала от Киева дистанцироваться от чествования УПА (ОУН-УПА, запрещенные в РФ экстремистские организации).

    Ранее Минобороны Польши предупредило о невозможности вступления Украины в ЕС под бандеровским флагом.

    Польская сторона настояла на исторической ответственности соседнего государства.

    Комментарии (8)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Газодобывающая инфраструктура получила повреждения в Харьковской области

    Газовая установка Нафтогаза получила повреждения в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской области на востоке Украины получила повреждения одна из установок на производственной площадке компании «Нафтогаз».

    Газодобывающая инфраструктура на востоке Украины получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Нафтогаз».

    Представители компании уточнили, что повреждения получила одна из установок, расположенная на производственной площадке. В настоящее время специалисты не могут оценить точную степень нанесенного ущерба.

    В пресс-службе добавили, что с начала текущего года различные объекты энергетической компании получали повреждения уже более 400 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник произошел пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. В тот же день объект критической инфраструктуры получил повреждения в Кировоградской области Украины. А в Житомирской области были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 22:27 • Новости дня
    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза

    Лидер АдГ Вайдель заявила о необходимости перестройки ЕС

    Вайдель призвала к перестройке Евросоюза
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз больше не является объединением суверенных государств и нуждается в перестройке с возвращением полномочий национальным правительствам, заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

    «Для меня Европейский союз больше не является группой суверенных государств», – сказала Вайдель на пресс-конференции в Европарламенте.

    Вайдель раскритиковала ситуацию, при которой право законодательной инициативы в ЕС принадлежит только Еврокомиссии, члены которой не избираются гражданами напрямую. По ее мнению, это нарушает принципы демократии и систему сдержек и противовесов, передает РИА «Новости».

    «Поэтому мы и говорим, что нам необходимо перестроить ЕС и вернуть полномочия национальным парламентам и правительствам», – добавила она.

    Вайдель также подчеркнула, что страны Европы должны иметь право выхода из соглашений ЕС. В частности, если эффективность Шенгенского соглашения будет поставлена под сомнение, Германия должна выйти из Шенгенской зоны и сама охранять свои границы.

    Ранее Politico сообщало о подготовке АдГ масштабной программы реформирования Евросоюза, включающей отмену прямых выборов в Европарламент, замену евродепутатов делегатами от национальных парламентов и ограничение полномочий Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия столкнулась с наплывом нелегалов вопреки реформе убежища в Евросоюзе.

    Германия и Испания разошлись во взглядах на европейский бюджет.

    В мае глава МИД Германии предложил отменить принцип единогласия в ЕС.

    Комментарии (2)
    21 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    ЕК заявила о готовности говорить только о «мире через силу» на Украине

    Кубилюс: Евросоюз готов говорить только о мире через силу на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает возможным достижение мира на Украине только с позиции силы и опасается расхождений с президентом США Дональдом Трампом в понимании этой формулы, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

    «Стратегия достижения мира на Украине заключается в реализации формулы «мира через силу», для чего ЕС должен продолжать военные поставки Киеву», – заявил Кубилюс в интервью агентству «Укринформ». Его слова приводит ТАСС.

    Еврокомиссар также призвал не забывать о Соединенных Штатах. По его словам, Трамп «также говорит о формуле мира через силу», однако, возможно, вкладывает в нее несколько иное значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине.

    Во вторник Дональд Трамп признал военные успехи России на Украине.

    Летом издание Euractiv сообщило, что истощенные арсеналы ЕС сузили военную поддержку Киева.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Премьер Бельгии заявил о потере ЕС интереса к активам России

    Премьер Бельгии де Вевер: ЕС потерял интерес к активам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что среди европейских лидеров окончательно угас интерес к использованию замороженных российских активов для финансирования Украины.

    В ходе отчета перед федеральным парламентом по итогам октябрьского саммита глава правительства отметил отсутствие прежнего стремления изымать средства России. По его словам, Еврокомиссия также не станет вновь предлагать подобные инициативы для покрытия нужд Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на бельгийское издание The Brussels Times.

    «Один из коллег сказал мне в кулуарах, что я словно прошелся по этой дискуссии огнеметом», – рассказал де Вевер.

    Политик выразил уверенность, что исполнительный орган Евросоюза отказался от идеи использовать российские финансы. При этом он не исключил попыток возобновления дискуссии со стороны недавно пришедших к власти руководителей отдельных государств, раскритиковав позицию нидерландского премьера Роба Йеттена.

    Бельгия последовательно выступает против изъятия государственных средств России, значительная часть которых заблокирована в брюссельском депозитарии Euroclear. Власти королевства опасаются судебных исков и ответных мер, которые могут лечь тяжелым бременем на национальную экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал воровством передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

    В сентябре Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии против направления этих средств Киеву.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Россия заявила протест Латвии из-за требования уволить соцработников посольства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Временный поверенный в делах Латвии в России Рамона Красовска была вызвана в МИД, где ей заявили решительный протест из-за требований Риги уволить сотрудников соцобеспечения российского посольства.

    Латвийские власти потребовали уволить всех сотрудников отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России в Риге, сообщает МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ставят под угрозу пенсионное и социальное обеспечение почти 6000 проживающих в республике российских военных пенсионеров и членов их семей. Из-за этого временному поверенному Латвии Рамоне Красовске был заявлен решительный протест.

    Требования Риги противоречат обязательствам по российско-латвийскому межправительственному соглашению 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров. В министерстве указали, что Москва полностью выполняет свои обязательства, поэтому ответственность за искусственно созданный кризис с выплатами ложится на латвийские власти. Дипломату вручили соответствующую ноту.

    Летом премьер Латвии призвал продемонстрировать силу перед Россией.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС

    Правительство Болгарии отказалось оплачивать оружие для ВСУ через фонд ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины, отказавшись оплачивать поставки нового вооружения.

    Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для ВСУ, не блокируя при этом соответствующие решения стран Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    «Сосредоточение на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Болгария... отвергает логику бесконечного военного противостояния», – говорится в правительственном коммюнике.

    Согласно документу, София будет настаивать на приоритетном использовании выделенных средств в тех районах Украины, где проживает болгарское национальное меньшинство. В настоящее время возможности реализации этого подхода уточняются с Еврокомиссией. Европейский фонд мира пополняется за счет обязательных взносов государств ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь.

    Летом Польша не захотела отдавать Киеву деньги из Фонда мира ЕС.

    Весной Евросоюз впервые выделил средства на вооружение Прибалтики.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Россия обвинила Запад во втягивании Балкан в снабжение Украины оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что Запад пытается через серые схемы втянуть страны Балканского полуострова в снабжение Украины оружием.

    «Они продолжают втягивать государства Западных Балкан в обеспечение киевского режима оружием с использованием их арсеналов и производственных мощностей ВПК, в том числе через различные серые схемы», – заявила Жданова.

    Дипломат предостерегла западные государства от превращения региона в арену геополитического противостояния. По ее оценке, Евросоюз и НАТО пытаются вытеснить с Балкан Россию и Китай, чтобы не допустить дальнейшего сотрудничества местных стран с Москвой и Пекином, передает ТАСС.

    В мае председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик сообщал, что Владимир Зеленский пытался закупить у боснийских мусульман вооружение на 400 млн долларов. При этом Додик подчеркнул, что Баня-Лука заблокировала возможность осуществлять подобные поставки, поэтому оружия из республики на Украине нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду делегация России заявила о росте в Евросоюзе скептицизма относительно поддержки Киева.

    Болгария отказалась финансировать закупки оружия для Украины через фонд ЕС.

    Жданова сообщила, что Нидерланды начали отрабатывать развертывание специальных лагерей для российских военнопленных, несмотря на отсутствие у Москвы планов конфликта с НАТО.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Назначена дата первого за пять лет заседания межправкомиссии России и Словакии

    Reuters: Словакия возобновит замороженное сотрудничество с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Словакии объявило о проведении в Москве первого с 2021 года заседания двусторонней межправительственной комиссии с Россией, пишет Reuters.

    Заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству пройдет 26 октября. Главными темами станут энергетика, сельское хозяйство, экология, спорт и культура, пишет Reuters.

    Во внешнеполитическом ведомстве Словакии пояснили, что Братислава заинтересована в обсуждении продолжения поставок газа и нефти, а также взаимодействия в сфере ядерной энергетики. При этом в министерстве подчеркнули, что страна развивает отношения с Москвой, опираясь на свои обязательства перед Евросоюзом и НАТО, но стремится создать пространство для диалога.

    Возобновление консультаций произошло на фоне визитов премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции Евросоюза, прекратил военную помощь Киеву и заявлял о предпочтительности нейтралитета для своей страны, отмечает агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия и Словакия договорились возобновить работу межправительственной комиссии.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине.

    До этого он высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Дефицит продуктов возник на юге Италии из-за протестов

    На юге Италии начались перебои с продуктами на фоне протестов автоперевозчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В итальянской области Кампания на фоне протестов автоперевозчиков в супермаркетах возник дефицит основных продуктов питания, среди которых мука, молоко, сахар и макароны.

    Пустые полки наблюдаются в Неаполе и соседних населенных пунктах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Fatto Quotidiano. В некоторых магазинах нет томатных соусов, консервированных помидоров, колбасных изделий, сыра, яиц и хлеба для тостов.

    «Кажется, что мы на войне», – приводит газета слова жительницы Неаполя Клаудии, которая не смогла найти в супермаркете привычные продукты. Она добавила, что в магазине остались лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

    Протесты итальянских автоперевозчиков против роста цен на топливо сопровождаются блокированием дорог и транспортных развязок на юге страны, что затрудняет доставку товаров. Издание отмечает, что происходящее вызывает у покупателей ассоциации с пандемией коронавируса.

    Последствия протестов начинают ощущаться и в центральных и северных регионах Италии, в частности в Лацио и Ломбардии, пишет Corriere della Sera. В районе Рима возникают перебои с привозом овощей и фруктов из южных Апулии, Кампании и Сицилии. Все это может привести к росту цен на отдельные категории продуктов до 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник забастовка водителей фур парализовала производство пасты на юге Италии.

    В понедельник итальянские дальнобойщики перекрыли автомагистрали из-за цен на топливо.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Делегация России заявила о росте в ЕС скептицизма относительно поддержки Киева

    Делегация России в Вене сообщила о росте в ЕС скептицизма по поддержке Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В странах Запада растет скептицизм относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «Последний визит Зеленского в Лондон весьма показательный. Сами украинцы не скрывали его экстренный характер. Оно и понятно: среди европейских стран скептицизм относительно целесообразности дальнейшей поддержки Украины растет. Ведь уже всем очевидна коррупционная сущность режима», – заявила Жданова в ходе выступления на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат добавила, что западным представителям, поддерживающим Владимира Зеленского, не с руки говорить об этом на официальном уровне, поскольку они сами вскормили такую гидру, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине. В свою очередь глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что Украина прекратила бы существование без помощи США.

    На прошлой неделе эксперты указали на стратегическую безысходность Киева.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Эстонское ТВ отказалось показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Эстонская ERR отказалась показывать церемонии юношеской Олимпиады из-за россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстонская государственная телерадиокомпания ERR отменила трансляцию церемоний юношеских Олимпийских игр в Дакаре в знак протеста против допуска спортсменов из России и Белоруссии с национальной символикой.

    Руководитель спортивного отдела ERR Риво Саарна сообщил, что телеканал уже уведомил о своем решении Европейский вещательный союз и Олимпийский комитет, передает РИА «Новости». Поводом для бойкота стало разрешение Международного олимпийского комитета выступать атлетам из России и Белоруссии под своими флагами.

    Четвертые летние юношеские Олимпийские игры пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. От России в соревнованиях примут участие 13 спортсменов в девяти видах спорта. Команда выступит в полноценном статусе – под флагом страны, а в случае побед россиян будет звучать национальный гимн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об успешном восстановлении прав российских спортсменов.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о требовании МОК гарантировать допуск всех атлетов.

    На прошлой неделе спецпредставитель США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 21:23 • Новости дня
    Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    LRT: Литва запросила у Еврокомиссии первый транш в 1,06 млрд евро на оборону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литва направила в Еврокомиссию заявку на получение первого кредитного транша в размере 1,06 млрд евро на оборонные нужды по программе SAFE, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Средства планируется направить на формирование дивизии сухопутных войск, создание «Балтийской линии обороны», повышение потенциала противовоздушной обороны, закупку боеприпасов и военной техники, передает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT.

    Из суммы в 1,06 млрд евро будет вычтено 15% аванса, полученного в июне, поэтому переведенная сумма составит 905 млн евро.

    Программа SAFE (Security Action for Europe), запущенная Еврокомиссией в мае 2025 года, направлена на предоставление странам ЕС льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники. Общий объем фонда составляет 150 млрд евро. В рамках этого механизма Литва сможет занять до 6,375 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Литва решила сохранить расходы на оборону на уровне более 5% ВВП в 2027 году.

    В прошлом месяце Европейское оборонное агентство призвало ЕС ускорить перевооружение.

    Летом президент Литвы назвал причиной раскола НАТО расходы на оборону.

    Комментарии (0)
    21 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Новак объяснил переименование газопровода «Сила Сибири 2» в «Силу Байкала»

    Новак: Газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала» из-за маршрута

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Сила Сибири 2» переименовали в «Силу Байкала», чтобы подчеркнуть прохождение маршрута через южный берег озера.

    Смена названия призвана подчеркнуть географию поставок энергоносителей. «Мне кажется, может быть, чтобы отличались названия. Потому что есть «Сила Сибири» и «Сила Байкала». Важно подчеркнуть в том числе и тот регион, через который будет проходить маршрут. А маршрут будет проходить через южный берег озера Байкал», – сказал Новак, чьи слова передает РИА «Новости».

    Впервые о возможном переименовании проекта в сентябре на Восточном экономическом форуме сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. Экспортный газопровод должен пройти с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Ожидается, что контракт будет рассчитан на 30 лет.

    Юридически обязывающий меморандум о строительстве трубы мощностью 50 млрд кубометров в год был подписан в сентябре прошлого года. Как отметил вице-премьер, власти рассчитывают на завершение коммерческих переговоров между Газпромом и китайской CNPC до конца 2026 года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял о наличии прогресса по проекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России усилить энергосотрудничество с Китаем.

    В прошлом месяце поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» превысили прошлогодние показатели.

    Летом американские СМИ сообщили о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири 2».

    Комментарии (0)
    Главное
    Украинская ПВО пропустила все российские ракеты за ночь
    Боевики ВСУ прятались в мешках для трупов для нападения в спину
    «Северяне» ликвидировали несколько украинских офицеров под Сумами
    ЗАЭС сообщила о гибели водителя автобуса в результате атаки дрона
    Россия отказалась возобновлять авиасообщение с Черногорией
    Стоимость бензина снизилась в 53 регионах России
    В школьную программу решили добавить новеллу Лу Синя