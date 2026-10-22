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    22 октября 2026, 09:28 • Новости дня

    Путин наградил Григоренко и Савельева орденами «За заслуги перед Отечеством»

    ГПутин наградил Григоренко и Савельева орденами «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин наградил вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Виталия Савельева орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Путин подписал указ о награждении заместителей председателя правительства Дмитрия Григоренко и Виталия Савельева орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поддержал представление Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева к государственным наградам.

    Глава государства усилил правительство новыми вице-премьерами.

    Политологи назвали главные задачи прошедших перестановок в кабинете министров.

    21 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    Депутат Асафов: Путин изменил характер переговоров России и США
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Военные успехи России и последовательная дипломатия Владимира Путина изменили характер диалога с Вашингтоном: США все активнее ищут договоренности с Москвой и ведут переговоры без прежних угроз и ультиматумов. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Александр Асафов, комментируя встречу российского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, которая прошла в Петербурге.

    «Еще на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Россия дала понять: Москва в любом случае добьется целей спецоперации. Последующие удары ВС РФ по военной и портовой инфраструктуре Украины подтвердили, что Россия располагает средствами для достижения поставленных целей», – заявил депутат Госдумы Александр Асафов.

    «Кроме того, наша решимость на поле боя и постоянная дипломатическая работа оживили диалог об урегулировании конфликта. Свою роль сыграла и прагматичная позиция администрации Трампа: в преддверии выборов в Конгресс Вашингтону важно показать, что контакты с Россией приносят результат», – отметил собеседник.

    По словам депутата, Москва добилась того, что Вашингтон уделяет двустороннему диалогу все больше внимания. При этом Киев оказался фактически отстранен от прямых контактов России и США.

    «Теперь американская сторона сама обращается к Москве с конкретными предложениями и просьбами. Переговоры идут в рабочем режиме, без угроз и ультиматумов. Благодаря усилиям Путина характер диалога изменился: Вашингтон вынужден учитывать российские интересы и признал необходимость говорить с нами на равных», – подчеркнул Асафов.

    Одним из направлений сотрудничества стала экономика. Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, а президент предложил увеличить поставки российских удобрений на американский рынок. «Экономические договоренности открывают возможности для восстановления связей, которые пострадали из-за санкций. Для России это также способ компенсировать часть потерь от многолетнего санкционного давления», – считает депутат.

    При этом Москва не питает иллюзий относительно намерений Вашингтона. По словам Асафова, Трамп фактически приостановил продвижение санкционного закона экстремиста и террориста Линдси Грэма, однако российский президент понимает, что у США есть собственные интересы в переговорах.

    «Это нормально: у каждой стороны свои задачи. Но для Путина главным остается достижение национальных целей России. Экономическое сотрудничество может быть взаимовыгодным, однако оно не должно подменять решение ключевых политических вопросов», – пояснил собеседник.

    Асафов также отметил, что Россия готова к диалогу с разными странами, но в решении глобальных вопросов ориентируется прежде всего на ведущие мировые державы. В этом контексте особое значение приобретает возможность встречи лидеров России, США и Китая.

    «Показательно, что одновременно с Уиткоффом в Петербурге находится премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россия, США и Китай обладают ресурсами и влиянием, чтобы определять направления мирового развития. Поэтому переговоры с американским спецпосланником важны не только сами по себе: они могут создать основу для дальнейших договоренностей по более широкому кругу вопросов», – заключил депутат.

    Ранее в Петербурге завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча в Константиновском дворце продолжалась чуть более трех часов. В открытой части беседы российский лидер поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта на Украине и поинтересовался итогами консультаций американского представителя с украинской стороной в Норвегии.

    Уиткофф сообщил, что привез документы с изложением американских подходов к урегулированию конфликта. По его словам, после завершения боевых действий у России и США появятся серьезные перспективы для развития экономических отношений. Стороны также обсудили возможность встречи Путина и Трампа в Китае.

    Помощник президента России Юрий Ушаков позднее рассказал, что стороны обсудили возможность возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины. Путин сообщил о принципиальной готовности Москвы вернуться к этому формату в десятых числах ноября. Главной темой должна стать система безопасности для России и Украины после завершения конфликта.

    Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о конфликте США и Ирана. По его словам, Путин подчеркивал, что «возможности дипломатии далеко не исчерпаны» и с Тегераном, стратегическим партнером Москвы, «можно и нужно договариваться».

    Кроме того, Россия и США приступили к практической реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Ушакова, стороны обсудили и другие крупные совместные экономические проекты, некоторые из которых приближаются к реализации.

    Еще одним итогом переговоров стало освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил российского лидера за принятое решение.

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    21 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге

    Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Путиным о мирном соглашении

    Уиткофф оценил итоги переговоров с Путиным в Петербурге
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге носили конструктивный характер.

    «В Санкт-Петербурге мы встретились с президентом Путиным, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в Осло с президентом Зеленским, обсудить рамочные условия мирного соглашения и поблагодарить президента Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда для его возвращения домой к семье», – приводит РИА «Новости» сообщение Уиткоффа в соцсетях.

    Спецпосланник американского президента добавил, что состоявшиеся дискуссии носили конструктивный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах возобновить трехсторонние переговоры по Украине в ноябре.

    Представитель Кремля уточнил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Сам Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что переговоры с российским лидером станут шагом к урегулированию.

    Комментарии (7)
    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    21 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Песков объяснил решение Путина освободить американского наемника Хаббарда

    Путин освободил американского наемника Хаббарда по гуманитарным соображениям

    Песков объяснил решение Путина освободить американского наемника Хаббарда
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял решение об освобождении воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, руководствуясь гуманитарными соображениями, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Этот вопрос определенное время ставился американской стороной, в целом контакты по вопросам обменов и т. д. продолжаются на постоянной основе по линии специальных служб. В данном случае президент еще раз принял такое решение, исходя из гуманитарных соображений», – заявил Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Вести».

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца, который в 2024 году был осужден в России по делу о наемничестве.

    Стивен Хаббард является 73-летним уроженцем Мичигана, с 2014 года он жил на Украине. В феврале 2022 года мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с денежным довольствием не менее тысячи долларов в месяц. Американец прошел обучение, получил оружие и боеприпасы, после чего до апреля 2022 года служил в ВСУ, пока не был задержан российскими военнослужащими.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Стивена Хаббарда к шести годам и десяти месяцам колонии. Свою вину мужчина полностью признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин сообщил о нахождении американского наемника Хаббарда в Пулково.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американца.

    Во вторник Дональд Трамп попросил Путина освободить осужденного за наемничество.

    Комментарии (7)
    21 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    Кремль назвал встречу Путина и Уиткоффа «серьезным, длительным разговором»
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом будет серьезной и длительной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Контакты идут. Я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор. Посмотрим, какими будут результаты», – сказал он в комментарии «Вестям».

    Встреча Путина и Уиткоффа, которая началась в 11.55 мск в Петербурге, продолжается уже почти два часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В этот же день Уиткофф выразил надежду, что переговоры станут шагом к урегулированию. Российский лидер в свою очередь анонсировал обсуждение возможной встречи с Дональдом Трампом в Китае.

    Комментарии (8)
    21 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ

    Политолог Данилин: Американский наемник ВСУ Хаббард стал ценным обменным активом

    Политолог оценил просьбу Трампа к Путину освободить американского наемника ВСУ
    @ Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россияне, отбывающие сроки в США, осуждены преимущественно по экономическим и технологическим статьям. Политолог Павел Данилин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что Вашингтону придется предложить что-то ценное, чтобы Россия согласилась отпустить американского наемника Стивена Хаббарда. Он допускает, что Москва может пойти на такой шаг с учетом текущей внешнеполитической динамики.

    «Наемничество относится к категории тяжких преступлений. Американец Стивен Хаббард, осужденный по этой статье, должен понести наказание по всей строгости российского закона», – отметил политолог Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Вместе с тем США традиционно стремятся вернуть на родину любых граждан собственной страны, оказавшихся в заключении за рубежом. «Штаты не просто добиваются освобождения: зачастую речь идет о том, чтобы осужденный отбывал наказание уже на американской территории», – напомнил собеседник.

    Впрочем, оговорился эксперт, в случае Хаббарда такой сценарий, по всей видимости, не рассматривается. Как бы то ни было, наемник становится ценным обменным активом в диалоге Москвы и Вашингтона. В американских тюрьмах нет россиян, чьи дела сопоставимы по характеру с обвинением Хаббарда. Там отбывают наказание граждане РФ в основном по экономическим и технологическим статьям – например, по делам в сфере IT и «серого импорта».

    При этом Москва может согласиться освободить Хаббарда. «Нас в целом устраивает внешняя политика США в последние дни. Почему бы не помочь в связи с этим Дональду Трампу?» – риторически заключил Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина освободить воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество, сообщает РИА «Новости». «Я обсуждал с президентом Путиным господина Хаббарда. Мы подробно говорили об этом. Я попросил освободить Хаббарда. Посмотрим, что произойдет», – сказал Трамп.

    В то же время замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что профильные российские и американские ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши спецслужбы продолжают регулярные контакты на этот счет», – подтвердил в свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По информации Reuters, вопрос Хаббарда может быть обсужден в ходе визита в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Вашингтон работает над возвращением осужденного американца на родину, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

    Хаббард – 73-летний бывший школьный учитель из Мичигана. С 2014 года он проживал на Украине с местной гражданской женой. При этом американец так и не выучил русский или украинский языки и почти не контактировал с местным населением, сообщает The Guardian.

    В феврале 2022 года Хаббард заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма. Боец получал денежное довольствие – тысячу долларов в месяц. Гражданин США прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами.

    Однако боевой путь американца продлился два месяца. В апреле он был задержан российскими военными. В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил фигуранта к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал. Наказание он отбывает в колонии общего режима в Мордовии.

    Между тем в среду сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии и дезертировал из-за невыплаты обещанного денежного вознаграждения.

    С 2004 по 2010 год задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. Позднее он участвовал в вооруженных конфликтах на территории Сомали и Сирии. С 2016 по 2018 год иностранец служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны на Украине.

    В ноябре 2025 года наемник вернулся на Украину и подписал трехлетний контракт. Он не получил обещанных денег и дезертировал. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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    21 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    Ушаков: Трехсторонние переговоры по Украине планируется возобновить в ноябре
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия в принципе готова возобновить переговоры с США и Украиной в ноябре. Главной темой должно стать выстраивание системы безопасности для России и Украины после завершения конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом.

    «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трёхсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил Ушаков, говорится на сайте Кремля. Уиткофф, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп встретит решение о готовности возобновить переговоры с большим удовлетворением.

    Ушаков напомнил, что переговоры планировалось возобновить сразу после выборов в Госдуму. По его утверждению, эти планы сорвала украинская сторона, нанеся в основной день голосования удары по Москве, другим городам, избирательным участкам и сотрудникам избирательных комиссий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков назвал украинский кризис центральной темой беседы политиков. Сам спецпосланник США Стив Уиткофф выразил надежду на то, что встреча станет шагом к урегулированию. Он также заявил об ожиданиях возобновления трехстороннего формата контактов.

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    21 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    Путин заявил о готовности поставлять российские удобрения в США
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности осуществлять масштабные поставки удобрений американским фермерам.

    «Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в наших телефонных разговорах. Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве на американский рынок», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин поблагодарил Трампа за внимание к урегулированию на Украине.

    Во вторник президент США попросил освободить американского наемника ВСУ.

    В воскресенье Министерство энергетики США назвало выгодными поставки дизеля из России.

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    21 октября 2026, 12:31 • Новости дня
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского наемника ВСУ
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге выразил благодарность Владимиру Путину за освобождение американца Стивена Хаббарда, осужденного за участие в боях на стороне ВСУ.

    Встреча проходит в Константиновском дворце в Петербурге. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    «Господин президент, во-первых, я хотел бы Вас поблагодарить, я хотел бы поблагодарить Вас от лица нашего президента, я благодарю Вас от лица Соединенных Штатов, делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», – сказал Уиткофф.

    Стивен Хаббард – 73-летний уроженец Мичигана, проживавший на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма с окладом не менее тысячи долларов в месяц. В апреле того же года его задержали российские военные.

    В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о наемничестве. Свою вину мужчина признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин начал встречу со Стивом Уиткоффом в Петербурге.

    В переговорах приняли участие Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

    Во вторник президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина освободить американского наемника ВСУ.

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    21 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа завершилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении встречи главы государства Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

    О завершении переговоров Песков сообщил агентству ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Джаред Кушнер дистанционно подключился к переговорам Путина и Уиткоффа.

    В Кремле заявили о намерении президента изучить предложения американской стороны.

    Сам Уиткофф сообщил о благодарности Мелании Трамп за гуманитарные проекты в России.

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    21 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    Ушаков: Центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главной темой переговоров президента Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа стала ситуация на Украине, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, ситуация вокруг Украины стала главной темой переговоров президента России и специального посланника американского лидера, передает Кремль. «Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что на этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. «Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много», – сказал Ушаков.

    По его словам, президент России высоко оценил посреднические усилия администрации США, лично Дональда Трампа и его спецпредставителей по поиску взаимоприемлемых решений. Он добавил, что российский лидер представил собеседнику объективную картину на линии боевого соприкосновения, где стратегическая инициатива полностью принадлежит Вооруженным силам России.

    «Отмечено, что на всех основных направлениях они ведут безостановочное наступление и, кроме того, в качестве ответных мер весьма эффективно уничтожают объекты военно-промышленного комплекса энергетики и логистики на территории Украины», – подчеркнул Ушаков.

    Стороны также обстоятельно обсудили реализацию масштабных совместных экономических проектов, открывающих большие перспективы сотрудничества России и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков анонсировал обсуждение украинского вопроса на встрече Путина и Уиткоффа.

    Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию конфликта. Путин также оценил вклад Мелании Трамп в гуманитарный аспект решения кризиса.

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    21 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    Ушаков: Путин передал благодарность Меланье Трамп за посредничество в Алешках
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа передать признательность первой леди Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин попросил Стива Уиткоффа передать признательность первой леди США Меланье Трамп за ее усилия в гуманитарной сфере, в частности, по воссоединению детей с семьями, а также за посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки Херсонской области», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин оценил вклад Меланьи Трамп в гуманитарное урегулирование. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о ее благодарности за проекты в России.

    Помощник президента Юрий Ушаков назвал центральной темой беседы Путина и Уиткоффа украинский кризис.

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    21 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом

    Путин: Россия отправит первый танкер с 40 тыс. тонн дизтоплива через два-три дня

    Путин объявил о скорой отправке первого танкера с российским дизтопливом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива будет отправлен через два-три дня.

    Переговоры главы государства и американского представителя проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В ходе встречи российский лидер отметил, что Москва прямо сейчас готовит отгрузки нескольких судов с дизельным топливом, передает РИА «Новости».

    «Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тыс. тонн, и пойдут один за другим», – сообщил Путин.

    Также Путин добавил, что после объявления о поставках дизеля в США цены на мировых рынках на этот вид топлива упали сразу на 5-6%. Прямо сейчас Россия готовит отгрузку сразу нескольких танкеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за решение об экспорте дизеля.

    Президент России выразил признательность американскому коллеге за внимание к урегулированию на Украине.

    Представители США потребовали от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России.

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    21 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге
    Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в Константиновском дворце в Петербурге провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

    С российской стороны во встрече участвовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков, посол России в Китае Игорь Моргулов, замглавы МИД Андрей Руденко и замминистра финансов Алексей Сазанов, передает РИА «Новости».

    Китайскую делегацию представляли член Госсовета У Чжэнлун, председатель Госкомитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе, министр образования Хуай Цзиньпэн, министр коммерции Ван Вэньтао, руководитель исследовательского управления Госсовета Шэнь Даньян, замглавы МИД Ма Чжаосюй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Ли Цян прибыл в Петербург для переговоров с премьер-министром Михаилом Мишустиным. В среду в Президентской библиотеке прошла 31-я регулярная встреча глав правительств двух стран, на которой обсуждалось сотрудничество в различных сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам переговоров.

    Мишустин призвал модернизировать пункты пропуска на границе двух стран.

    Ли Цян заявил о динамичном развитии отношений с Россией.

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    21 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Константиновском дворце

    Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

    Переговоры российского лидера с американским дипломатом начались в Константиновском дворце, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков отметил, что ситуация на Украине станет частью повестки встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

    Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорую беседу политиков.

    Спецпосланник президента США запланировал проведение переговоров в России.

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    21 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником США

    Ушаков: Путин и спецпосланник США Уиткофф обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом заявил, что возможности дипломатии в ситуации вокруг Ирана далеко не исчерпаны и с Тегераном необходимо договариваться, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства на встрече со спецпосланником США заявил, что дипломатические возможности в ситуации вокруг Ирана не исчерпаны, передает РИА «Новости».

    «Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего, естественно, вокруг Ирана. Владимир Путин подчеркивал, что возможности дипломатии далеко не исчерпаны, и что с Тегераном, являющимся нашим стратегическим партнером, можно и нужно договариваться», – рассказал Ушаков.

    Он добавил, что российская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем способствовать поиску политико-дипломатических путей урегулирования иранской проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ушаков заявил, что центральной темой беседы Путина и Уиткоффа стал украинский кризис.

    Во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность Москве за твердую позицию по ситуации вокруг исламской республики.

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