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    22 октября 2026, 08:38 • Новости дня

    Молдавия решила взять кредиты для повышения зарплат бюджетникам

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Молдавии Виктория Белоус заявила, что правительству республики придется прибегнуть к внутренним и внешним займам для повышения зарплат в бюджетной сфере в 2027 году.

    «Зарплатная политика важна, как и другие реформы. Откуда взять деньги? Утверждаем новую налоговую политику, дополнительные средства возьмем, убеждая заплатить тех, кто обычно не платит налоги. Также мы будем занимать деньги как на внутреннем, так и на внешнем рынках», – заявила Белоус.

    По ее словам, в настоящее время разрабатывается проект госбюджета на 2027 год, который заведомо будет дефицитным. Правительству предстоит согласовать требования о росте зарплат с необходимостью удержать дефицит в рамках 4,5% ВВП, передает РИА «Новости».

    Весной финансовое ведомство предлагало увеличить оклады на 10–30%, однако президент Молдавии Майя Санду признала нехватку средств в казне для этих целей. Республика несколько лет находится в состоянии экономического кризиса, по итогам 2025 года инфляция в стране составила 7,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе. На прошлой неделе мэр Кишинева обвинил правящую партию в создании водного кризиса.

    До этого Молдавия ввела режим чрезвычайного положения из-за проблем в энергетической сфере.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    19 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Молдавия начала возводить мост через Днестр для снабжения ВСУ

    Молдавия начала строить мост через Днестр для логистической поддержки ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин сообщил, что власти Молдавии приступили к ускоренному строительству переправы через реку Днестр для обеспечения логистической поддержки украинской армии.

    Молдавия начала реализацию проекта будущего международного контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной. «Кишинев в ускоренном режиме осуществляет строительство переправы через реку Днестр с целью обеспечения логистической поддержки ВСУ», – заявил Дмитрий Сорокин.

    Он уточнил, что работы планируется завершить к концу 2026 года. Сорокин связал возведение моста с намерением руководства Украины увеличить объемы транзита вооружений и материальных ресурсов через молдавскую территорию, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что общая длина моста составит 276 метров. Проект предусматривает установку 24 металлических опор, каждая из которых будет состоять из восьми трубчатых элементов и трех ледорезов для обеспечения устойчивости конструкции.

    В начале октября постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Молдавия постепенно превращается в логистический хаб и фактический тыл для украинской армии. По его данным, на молдавской территории также планируется оборудовать медицинские центры для нужд ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду выступила за транзит украинского зерна вопреки протестам фермеров.

    Аграрии Молдавии возмутились скидкой на транзит украинского зерна.

    Украина начала обсуждать с Кишиневом возможность транзита сельскохозяйственной продукции через молдавскую территорию.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    20 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Молдавия запретила импорт и экспорт металлургическому заводу в Приднестровье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кишинев ввел ограничения на работу Молдавского металлургического завода (ММЗ), расположенного в Приднестровье, лишив предприятие возможности экспортировать и импортировать сырье.

    У завода 20 октября истекает разрешение на работу от Агентства по охране окружающей среды Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на портал ZDG. «После 20 октября, не имея действующего разрешения, они не смогут ни экспортировать, ни импортировать», – заявил директор агентства Нику Белитей. При этом он добавил, что ММЗ сможет работать на сырье, которое уже есть на территории Приднестровья.

    Таможенная служба Молдавии также подтвердила введение ограничений. Тирасполь ранее обвинял Кишинев в использовании положения Приднестровья для экономического давления на непризнанную республику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Приднестровье назвали фикцией нейтральный статус Молдавии.

    В пятницу Тирасполь потребовал извинений от вице-премьера Молдавии за оскорбления.

    В четверг Приднестровье обвинило Молдавию в попытках нанести экономический ущерб.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 07:12 • Новости дня
    Двоих украинских пограничников задержали в Молдавии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молдавские патрульные задержали еще двух сотрудников пограничной службы Украины, которые незаконно пересекли государственную границу при преследовании уклониста на реке Днестр.

    Инцидент произошел 17 октября вблизи молдавского села Василкэу, куда украинские силовики попали во время операции по поимке гражданина страны, передает РИА «Новости».

    Украинских пограничников доставили в подразделение полиции в городе Сороки. Против них начали уголовное преследование по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

    Преследуемый гражданин Украины запросил убежище в Молдавии. Его заявление рассмотрят в соответствии с установленными законом процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Молдавия выразила протест Украине из-за действий силовиков. В воскресенье Кишинев передал Киеву ранее задержанных нарушителей границы. В субботу молдавские правоохранительные органы задержали двоих украинских пограничников, преследовавших мужчину призывного возраста.

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    20 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Болгария отказалась выделять Украине дополнительную помощь

    Премьер Болгарии Радев отказался выделять Украине дополнительную помощь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил об отказе страны предоставлять дополнительную финансовую помощь Украине.

    В ходе брифинга Радев заявил, что Болгария не намерена участвовать в выделении Украине запрошенных Владимиром Зеленским дополнительных 70 млрд евро, передает ТАСС.

    «В прошлом году было решение Европейского союза о займе для Украины в размере 90 млрд евро, который Европа гарантирует, а на Совете ЕС на прошлой неделе президент Зеленский попросил еще 70 млрд евро», – отметил он.

    По словам премьер-министра, выделение таких сумм неуместно «на фоне того, что переживает сейчас Европа». Радев также выразил надежду на то, что в конфликте «разум и дипломатия будут преобладать», добавив, что военными средствами достичь выхода из него практически невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Бундестаге заявили об истощении финансов ЕС на поддержку Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал эту помощь большой нагрузкой на европейский бюджет.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Киеву.

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    19 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Молдавия выразила протест Украине из-за преследовавших уклониста пограничников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Молдавии направили Киеву ноту протеста после незаконного пересечения границы на реке Днестр украинскими пограничниками, преследовавшими уклониста, сообщил председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп.

    Как уточнил Карп в эфире «Радио Молдова», двое украинских пограничников незаконно пересекли границу на реке Днестр в ходе погони за беглецом, пишет ТАСС. «Мы видим попытку украинских пограничников, которые, к сожалению, позволили себе пересечь линию разграничения границы, что является серьезным нарушением. И в связи с этим незаконным пересечением есть ноты протеста в адрес украинских властей», – заявил он.

    Карп добавил, что жестокое обращение силовиков с мужчиной не вписывается ни в какие этические нормы. По его словам, спасенный украинец имеет все шансы получить убежище в Молдавии, которое он уже запросил.

    Ранее жители приграничного молдавского села Холошница отбили у украинских пограничников 49-летнего жителя Киева, который переплывал Днестр. Очевидцы рассказали, что силовики били веслом плывущего мужчину с моторной лодки. Пограничников задержали и передали местной полиции, однако на следующий день они были возвращены на родину в соответствии с двусторонним соглашением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник спасенный от украинских пограничников киевлянин попросил убежища в республике.

    В воскресенье Кишинев передал Киеву нарушивших границу силовиков.

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    21 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Украинские пограничники убили на территории Молдавии гражданина своей страны

    Депутат Молдавии Костюк заявил о сокрытии убийства украинца пограничниками

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат молдавского парламента от партии «Демократия дома» Василий Костюк заявил, что полиция и руководство республики утаили факт убийства гражданина Украины украинскими пограничниками на территории Молдавии.

    Вопрос о незаконных действиях украинских силовиков на молдавской территории обострился после того, как в октябре в приграничье зафиксировали сразу несколько инцидентов с участием вооруженных пограничников, преследовавших беженцев, передает РИА «Новости».

    «Украинская погранполиция убивала граждан Украины на территории Молдавии, а наши власти скрывали такие инциденты. Летом 2025 года у села Клокушна Окницкого района в 70 метрах от пограничного столба нашли тело украинца с огнестрельным ранением головы, но полиция замолчала это дело», – заявил Костюк в видеообращении.

    Парламентарий показал фотографии с места происшествия и направил обращение в Генпрокуратуру и главе Генинспектората полиции республики Виорелу Чернэуцяну с требованием расследовать гибель мужчины.

    По данным политика, жители приграничных сел Косэуць, Клокушна и Наславча, а также города Сороки сообщают и о других подобных случаях на границе, тогда как руководство страны замалчивает проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Молдавии задержали двоих украинских пограничников.

    В понедельник Кишинев выразил протест Киеву из-за силовиков, преследовавших уклониста.

    В воскресенье молдавская сторона передала соседней стране нарушивших границу украинских пограничников.

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    19 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    В парламенте Молдавии обвинили власти в газовом кризисе

    Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча обвинил власти в газовом кризисе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии должны были начать поиск партнеров для поставки газа несколько лет назад, а не доводить ситуацию до кризиса, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.

    «Государственные институты должны делать анализы и прогнозы до кризиса, чтобы не допустить его. Мы могли с 2022 года вести переговоры с Азербайджаном, с Катаром – со всеми партнерами, как это делают европейцы и американцы, но только сейчас власти осознали, что нам нужны контракты на закупку», – заявил Батрынча в эфире телеканала Cinema 1, передает РИА «Новости».

    По его словам, закупка газа исключительно на международной бирже создает риски для бюджета, что признают даже представители кабмина Молдавии.

    Батрынча напомнил, что Партия социалистов предлагала возобновить переговоры с «Газпромом». При этом он допустил наличие других вариантов, призвав власти перестать скрывать информацию от граждан в сфере энергетики.

    С декабря 2022 года Молдавия полностью перешла на закупки газа на европейских спотовых рынках через государственное предприятие Energocom. Ранее единственным поставщиком топлива была компания «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат «Газпрому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Молдавия договорилась о закупке газа у Румынии.

    Страна запланировала продлить полномочия «дочки» «Газпрома» на поставки топлива.

    В апреле республика израсходовала коммерческие запасы газа.

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    21 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Госдолг Британии впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный долг Британии по итогам сентября впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов, при этом выплаты по процентам оказались значительно выше прогнозов властей.

    «К концу сентября 2026 года государственный долг впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов», – приводит РИА «Новости» данные Бюро национальной статистики Британии (ONS).

    На начало октября показатель составил 3,005 трлн фунтов стерлингов. При этом в процентном отношении к объему экономики долг оказался ниже, чем годом ранее. Сумма выплат процентов по государственному долгу за сентябрь достигла 10,9 млрд фунтов стерлингов, что на 16,6% больше показателей прошлого года и на 2 млрд превышает прогнозы властей.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова связала экономический кризис в Британии с антироссийскими санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце топливный кризис отправил Францию и Британию на войну с хуситами.

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    20 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервисов

    Миллионы европейских пользователей пожаловались на сбои в работе банка Revolut

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный онлайн-банк Revolut столкнулся с техническими неполадками, которые затронули работу нескольких сервисов и вызвали жалобы миллионов пользователей из стран Европы.

    Клиенты онлайн-банка Revolut массово пожаловались на перебои в работе сервисов кредитной организации, пишет ТАСС.

    «В настоящее время мы испытываем сбой в работе нескольких сервисов. Мы подтверждаем, что все деньги и данные наших клиентов находятся в безопасности», – говорится в официальном сообщении банка.

    Представители финансовой организации принесли извинения клиентам за доставленные неудобства. Техническая проблема была обнаружена во вторник утром, в данный момент специалисты ведут активную работу над ее устранением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее хакеры потребовали от Revolut выкуп в 3 млн долларов.

    Также национальная система платежных карт сообщала о возможных сбоях онлайн-платежей по картам Visa и Mastercard.

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    21 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    Глава ТПП предложил повысить лимит доходов для самозанятых

    Глава ТПП Катырин предложил повысить лимит доходов самозанятых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин выступил за повышение планки годового дохода для самозанятых с учетом накопленной инфляции.

    Действующий лимит годового дохода в 2,4 млн рублей для самозанятых граждан необходимо увеличить, считает Катырин. На XXII Всероссийском налоговом форуме в Москве он напомнил, что квота была введена еще в 2019 году, сообщает РИА «Новости».

    «Но 2,4 млн рублей тогда и сейчас – это совсем разный уровень дохода. В связи с этим считаю целесообразным рассмотреть возможность индексации лимита доходов на уровень инфляции», – заявил Катырин.

    По его словам, эксперимент по налогу на профессиональный доход оказался эффективным, позволив многим россиянам легализовать свою работу без сложной отчетности.

    Он добавил, что концепцию дальнейшей трансформации налогового режима после 2028 года нужно обсуждать с привлечением бизнеса уже сейчас, чтобы предприниматели понимали перспективы изменения ставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Торгово-промышленная палата предложила ограничить виды деятельности для самозанятых.

    В феврале Минздрав выступил с инициативой выдавать им больничные листы.

    Ранее в Госдуме призвали разрешить плательщикам налога на профессиональный доход сдавать нежилые помещения.

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    20 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о непубличных кредитных рейтингах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий институт непубличных кредитных рейтингов для защиты корпоративной информации в условиях санкций.

    Госдума приняла в первом чтении проект закона о непубличных кредитных рейтингах, информация о которых будет предоставляться ограниченному кругу лиц, передает РИА «Новости».

    Документ был внесен группой парламентариев во главе с председателем комитета парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По словам депутата, в условиях санкционного давления непубличные рейтинги позволят инвесторам получать нужную информацию без риска ее утечки.

    Кроме того, инициатива предусматривает возможность присваивать кредитные рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до их официальной регистрации. Это должно ускорить процесс привлечения финансирования для бизнеса.

    Законопроект также расширяет перечень обстоятельств, которые считаются конфликтом интересов, включая сделки с рейтингуемыми лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Аксаков спрогнозировал сохранение ключевой ставки Банка России. В апреле он заявил о вере в криптовалюту. В марте в Госдуме назвали число введенных против России санкций.

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    20 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Вандалы сорвали барельеф советского воина в Молдавии

    В молдавских Бельцах вандалы разрушили памятник советскому воину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В молдавском городе Бельцы неизвестные сорвали барельеф с изображением советского воина с памятного знака у городского Дома офицеров, сообщил руководитель Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

    Мемориальный знак был установлен в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Петрович в своем Telegram-канале. Памятник представляет собой бетонную стелу с изображением советского воина и надписью «Никто не забыт, ничто не забыто». У подножия монумента установлено артиллерийское орудие «ЗиС 3» времен войны.

    Отмечается, что это уже второй случай вандализма в отношении воинских памятников в Бельцах. На прошлой неделе неизвестный осквернил воинское захоронение в парке «Андриеш», справив нужду на могилы павших офицеров Красной армии. Мэрия города не отреагировала ни на один из инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце активист Алексей Петрович обвинил Молдавию в сносе памятников Великой Отечественной войны под видом ремонта.

    В марте посольство России заявило о возрождении нацистских идей в республике.

    В том же месяце в Молдавии заявили о желании властей снести памятники героям Великой Отечественной войны.

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    21 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Медведев назвал объем финансирования народной программы «Единой России»

    Медведев: На народную программу «Единой России» выделили более 18 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что на реализацию народной программы партии в проекте федерального бюджета на ближайшие три года заложено более 18 трлн рублей.

    «Главная задача партии – выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами. Они подробно отражены в Народной программе, с которой мы победили на выборах в Государственную думу. На ее реализацию в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 трлн рублей», – сообщил Медведев в Max.

    Он добавил, что при подготовке законопроекта о бюджете ко второму чтению необходимо сохранить финансирование приоритетных направлений программы. Также важно уделить особое внимание поддержке регионов и определить конкретные направления работы партии на предстоящий год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев ранее отметил вклад женского движения в народную программу «Единой России».

    До этого стало известно, что в партию поступило почти 3 млн новых предложений.

    В июне председатель «Единой России» рассказал об успехах социальной части партийной программы.

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