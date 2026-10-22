В Москве задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня

В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

В четверг в квартире жилого дома на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавили там.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления.

В июне следствие задержало новых фигурантов дела об убийстве в Москве. В апреле суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.