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    22 октября 2026, 08:34 • Новости дня

    В Москве задержали подозреваемую в убийстве бывшего парня

    В Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    В четверг в квартире жилого дома на Нижегородской улице было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    «По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – добавили там.

    В настоящее время следователи и криминалисты продолжают работу на месте преступления.

    В июне следствие задержало новых фигурантов дела об убийстве в Москве. В апреле суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

    22 октября 2026, 04:31 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО

    Собянин сообщил о нейтрализации 163 беспилотников на подлете к Москве

    Собянин сообщил о двух пострадавших в результате атаки БПЛА в ТиНАО
    @ Минздрав Московской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 21 октября до 04.00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах», – сообщил мэр в «Максе».

    По его словам, 163 беспилотника были нейтрализованы на подлете к Москве. В районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пострадали два человека, им оказывают необходимую помощь.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    Российские системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

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    22 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    Москва отразила крупнейшую атаку беспилотников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на российскую столицу минувшей ночью стала одной из самых масштабных с начала 2026 года.

    Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных мэра Москвы Сергея Собянина.

    По его словам, с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 аппарата нейтрализовали на подлете к столице.

    Мэр сообщил, что в результате инцидента два человека в районе Вороново пострадали, им оказывается медицинская помощь.

    Ночью сообщалось, что силы ПВО уничтожили 56 летевших на Москву беспилотников.

    При атаке дронов ВСУ в столице пострадали два человека.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    22 октября 2026, 03:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    ПВО уничтожила 56 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позже он опубликовал несколько сообщений о том, что военные сбили еще 20, 21 и десять беспилотников соответственно.

    В настоящее время специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Собянин сообщил, что за сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА.

    Неделю назад попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из крупнейших за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    21 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Поликлинику в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы пожара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из здания поликлиники в центре Москвы начали эвакуировать посетителей и персонал из-за сообщения о возможном возгорании.

    В здании поликлиники на улице Зацепа началась эвакуация из-за информации о возможном пожаре, передает ТАСС. «Пожарные выехали на сообщение о возгорании в здании поликлиники на улице Зацепа. Проводится эвакуация», – сообщили агентству в оперативных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пожар на столичной электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек.

    Летом возгорание охватило торговый центр на юго-западе Москвы.

    В июле в столице завершилась эвакуация торгового центра «Павелецкая Плаза».

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    21 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Здания и общежитие Московского института культуры в Москве эвакуировали

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вся территория Московского государственного института культуры, включая учебные корпуса и общежитие, была полностью эвакуирована.

    Общежитие и все корпуса Московского государственного института культуры (МГИК) подверглись полной эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    «Эвакуировали не только общежитие, но и все корпуса и здания – всю территорию МГИК», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что причины проведения эвакуации в настоящий момент не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в московском общежитии РГСУ сработала пожарная сигнализация.

    Пожар на электроподстанции стал причиной эвакуации около 80 человек в Москве.

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    21 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве

    Климатолог Клименко: Предстоящая зима в Москве будет теплой и снежной

    Климатолог предрек аномально теплую и снежную зиму в Москве
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко заявил, что предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега.

    По его словам, предстоящая зима может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. В декабре средняя температура ожидается на уровне одного-двух градусов мороза, часто будет идти снег с дождем, заявил специалист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

    «То есть настоящая зима придет только как минимум в январе», – отметил Клименко.

    По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль – на один градус. В эти месяцы ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Ученый добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых зим могла показаться москвичам холодной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в столице зафиксировали первые за осень заморозки.

    Синоптики спрогнозировали более теплую зиму в Центральной России.

    В понедельник скандинавский антициклон принес в Москву аномально высокое давление.

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    21 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Синоптики допустили заморозки до минус пяти градусов в Московском регионе

    Гидрометцентр: В Московском регионе ожидаются заморозки до минус пяти градусов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на четверг в Московском регионе ожидаются заморозки, температура на востоке области может опуститься до минус пяти градусов, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью местами в Подмосковье и столице ожидается переменная облачность без осадков, передает ТАСС. В связи с этим температура воздуха может значительно снизиться.

    «Предстоящей ночью температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов тепла, по области – от минус двух до плюс трех градусов, на востоке региона – до минус пяти градусов», – сообщил агентству представитель Гидрометцентра.

    Днем в четверг в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – от 8 до 13 градусов тепла. При этом местами возможен небольшой дождь.

    Минувшей ночью самая низкая температура в регионе была зафиксирована в поселке Черусти на востоке Подмосковья, где столбики термометров опустились до минус 3,9 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ температура составила 0,9 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление.

    В субботу синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю в Московском регионе.

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    21 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Московского подростка отдали под суд за поджог квартиры по указке мошенников

    СК: В Москве подросток предстанет перед судом за поджог квартиры и кражу ружья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога», – сообщили РИА «Новости» в СК России.

    Следствие установило, что 28 января 2026 года подросток по указанию мошенников пришел в квартиру на проезде Шокальского. Дверь открыла несовершеннолетняя дочь хозяина, которую обманули звонившие, представившиеся сотрудниками госорганов.

    В квартире юноша вскрыл сейф, забрал 20 тыс. рублей, золотой перстень, охотничье ружье и боеприпасы. Часть патронов он положил в микроволновку и включил ее, что привело к пожару. Ущерб составил более 7,1 млн рублей, никто не пострадал.

    Подростка задержали на выходе из дома, похищенное изъяли. Уголовное дело направлено в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обманутый мошенниками подросток попытался сжечь отдел полиции в Ростове-на-Дону.

    Летом школьник по указке аферистов поджег АЗС в Московской области.

    В июне студент объяснил поджог офисов банков инструкциями мошенников.

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    21 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Завершен капитальный ремонт фасадов исторических зданий МГУ

    Хуснуллин: В центре Москвы завершили капремонт фасадов нескольких зданий МГУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о полном завершении капитального ремонта фасадов нескольких исторических зданий Московского государственного университета в центре столицы.

    «Капитальный ремонт внешнего контура полностью завершен», – заявил Хуснуллин. По его словам, специалисты отреставрировали фасады, цоколи и входные группы Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Об этом сообщается на сайте правительства России.

    Общая площадь отремонтированных фасадов на Моховой и Большой Никитской улицах превысила 15 тыс. квадратных метров. В расположенном по соседству здании факультета журналистики МГУ приступили к отделке внутренних помещений.

    Кроме того, продолжается капремонт главного здания МГУ на Воробьевых горах. Специалисты уже завершили работы на седьмом, 12-м и 22-м этажах, где расположены геологический, географический и механико-математический факультеты. В настоящее время активно ремонтируются девятый, десятый, 21-й и 23-й этажи.

    Ранее сообщалось, что проектная стоимость масштабной реконструкции и реставрации Шуховской башни в Москве составляет 700 млн рублей.

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    21 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В МГУ начали экстренную вакцинацию из-за случая кори

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В МГУ имени Ломоносова проводится экстренная вакцинация против кори после того, как заболевание выявили у одного из студентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    «Экстренную вакцинацию проводит ГБУЗ «Городская поликлиника № 209 Департамента здравоохранения Москвы» совместно с Университетской поликлиникой МГУ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Специалисты определили круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками вуза ведется разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава Минздрава США выразил готовность помочь Нью-Йорку в борьбе со вспышкой заболевания. Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе с инфекциями. Власти штата Нью-Йорк ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори.

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    22 октября 2026, 03:50 • Новости дня
    Евраев сообщил о приостановке движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы

    Tекст: Антон Антонов

    Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыли, в регионе объявлена ракетная опасность, сообщил глава Ярославской области Михаил Евраев.

    «В Ярославской области объявлена ракетная опасность», – сообщил губернатор в «Максе».

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

    Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и выбирать маршруты в объезд этого участка. Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал ждать отбоя сигнала «Ракетная опасность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотных летательных аппаратов, летевших по направлению к Москве.

    В результате атаки беспилотников в Липецке пострадал мужчина, повреждено здание поликлиники.

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    21 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Дептранс Москвы рекомендовал пользоваться метро из-за возможных перекрытий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дептранс рекомендовал москвичам и гостям столицы использовать метро для поездок во второй половине дня из-за возможных временных перекрытий в центре и на юго-западе города.

    «Во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия движения в ЦАО и ЮЗАО. Для поездок в эти районы рекомендуем выбирать метро – это поможет сэкономить время в пути», – сообщает столичный Дептранс на странице в Max.

    Водителей попросили заранее продумывать маршрут, закладывать дополнительное время на дорогу, отказаться от поездок в часы разъезда – с 17:00 до 20:00, а также следить за дорожной обстановкой в навигаторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре авария на МКАД затруднила движение на 7 км.

    В августе в Москве загорелся автобус, в результате чего на МКАД образовалась пробка.

    В июле авария с участием четырех машин заблокировала Тульскую эстакаду в Москве.

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    22 октября 2026, 07:37 • Новости дня
    Пациентка отсудила у клиники 40 тыс. рублей за рассказ о лечении в соцсети

    Пациентка отсудила у столичной клиники 40 тыс. рублей за публикацию ее фото

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московский суд взыскал с медицинского центра 40 тыс. рублей в пользу пациентки, которая требовала 8 млн рублей за публикацию ее фотографий и диагноза в социальной сети без ее согласия.

    Суд удовлетворил иск частично, признав, что медучреждение не получило от женщины отдельного согласия на обработку и распространение персональных данных, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Пациентка подала в суд после того, как узнала, что клиника выложила в соцсеть разбор ее операции на лице с использованием фотографий до и после, а также с рассказом о диагнозе и методах лечения. Она посчитала, что ее выставили в неприглядном виде, и потребовала 5 млн рублей с больницы и 3 млн рублей с лечащего врача.

    В результате с медучреждения взыскали 40 тыс. рублей компенсации, а также обязали оплатить госпошлину и нотариальные расходы на сумму менее 20 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Благовещенске начали проверку после гибели пациентки частной клиники. Кроме того, актер Сергей Безруков потребовал компенсацию в 500 тыс. рублей за продажу масок с его лицом. Также была пресечена работа Telegram-бота по распространению персональных данных россиян.

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    22 октября 2026, 07:26 • Новости дня
    Мошенники придумали схему кражи денег с Пушкинской карты

    Мошенниеи начали похищать деньги у молодежи с Пушкинской карты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эксперты московского проекта «Перезвони сам» предупредили о новой мошеннической схеме, с помощью которой злоумышленники похищают средства со счетов держателей Пушкинской карты.

    Злоумышленники находят подростков в соцсетях и мессенджерах, предлагая им быстро обналичить деньги с Пушкинской карты. Получив данные карты и код из смс, преступники списывают все средства и исчезают, сайт мэра и правительства Москвы.

    Свои аккаунты аферисты сразу удаляют или блокируют для усложнения поисков. На украденные деньги они покупают билеты для перепродажи либо проводят фиктивные платежи через подставные организации.

    Специалисты напомнили, что любые предложения вывести или конвертировать деньги с Пушкинской карты являются обманом. Средства выделяются из федерального бюджета исключительно для оплаты именных билетов в официально зарегистрированные театры, музеи и кинотеатры, передавать которые третьим лицам запрещено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания «Россети» предупредила о появлении аферистов под видом энергетиков. Тем временем МВД сообщило о многоступенчатых схемах обмана детей мошенниками. Также злоумышленники придумали способ обмана россиян с визовыми центрами.

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    22 октября 2026, 07:17 • Новости дня
    Гидрометцентр: Ветер избавит Москву от сильных туманов

    Метеоролог Паршина: Появление сильных туманов в Москве в ближайшие дни исключено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ветреная погода в ближайшие дни избавит Москву от сильных туманов, заявила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Сильных туманов не будет», – сказала Паршина ТАСС.

    Скорость ветра ночью и днем составит от четырех до девяти метров в секунду, что не позволит образоваться туманам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве зафиксировали первые за осень заморозки. В понедельник скандинавский антициклон принес в столицу аномально высокое давление. На прошлой неделе синоптики назвали сроки замены летней резины на зимнюю.

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