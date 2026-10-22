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    22 октября 2026, 08:08 • Новости дня

    Посольство в Черногории уточнило действие визового режима для россиян

    Посольство в Черногории: Россиянам с ВНЖ не потребуются визы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянам, имеющим разрешение на временное проживание (ВНЖ) в Черногории, не потребуется оформлять отдельную въездную визу после введения визового режима с 1 ноября.

    Граждане России, документированные ВНЖ в Черногории, смогут беспрепятственно въезжать, выезжать и находиться в стране, передает РИА «Новости» сообщение посольства России в Подгорице.

    В диппредставительстве подчеркнули, что черногорский ВНЖ сам по себе является законным основанием для пребывания на территории республики.

    По данным МВД Черногории на сентябрь 2026 года, разрешение на временное проживание в стране имели 17,9 тыс. российских граждан.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала, что Черногория уведомила Москву о введении виз для россиян с 1 ноября. Оформить черногорскую визу можно будет в диппредставительствах, консульствах, а также в центрах VFS Global в нескольких российских городах, планируется внедрение электронных виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Черногория отменила безвизовый режим для россиян.

    До этого Сербия задумалась о введении виз для граждан России.

    При этом Черногория решила ввести визы для россиян и белорусов.

    19 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян

    Глава МИД Чехии Мацинка: Большинство стран ЕС не поддержали запрет виз россиянам

    Чехия заявила об отказе большей части стран ЕС поддержать запрет виз для россиян
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Большинство государств Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка.

    «Реальность такова, какая есть. Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство», – цитирует министра ТАСС со ссылкой на портал Seznam.

    Глава ведомства добавил, что общеевропейское решение по данному вопросу не вырисовывается, так как большое число государств не присоединилось к инициативе. По его словам, в связи с этим Прага продолжит придерживаться своего национального подхода.

    Он также напомнил, что подобные предложения в Евросоюзе уже выдвигались ранее, однако не принесли результатов. Сама Чехия после начала спецоперации на Украине на национальном уровне прекратила выдачу виз россиянам, в настоящее время они предоставляются исключительно по гуманитарным соображениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам.

    В субботу в Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России.

    В четверг в МИД России отметили, что подобные идеи демонстрируют «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

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    21 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Черногория отменила безвизовый режим для россиян

    Черногория с 1 ноября отменила безвизовый режим для россиян

    Черногория отменила безвизовый режим для россиян
    @ Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил, что Черногория официально уведомила Москву о введении визового режима для российских граждан с 1 ноября.

    «С 1 ноября въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена», – пояснил дипломат ТАСС.

    Лукашик отметил, что с начала ноября прекращает действие двустороннее межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. Для получения визы россиянам потребуется подать пакет документов в один из визовых центров VFS Global на территории России или напрямую в посольство Черногории в Москве.

    При этом посольство России в Подгорице пока не располагает информацией о возможных изменениях правил получения иностранцами временного разрешения на проживание в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал возможные меры Москвы в ответ на отмену безвизового режима Сербией.

    Также МИД Таиланда разъяснил правила въезда россиян после отмены безвиза.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Российская туристка сбежала из Сан-Франциско из-за обилия бездомных

    Россиянка сняла квартиру в Лос-Анджелесе с тараканами за 300 долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская туристка пожаловалась на ужасные условия арендованного жилья в Лос-Анджелесе и обилие бездомных на улицах Сан-Франциско.

    Российская туристка пришла в ужас от условий проживания во время путешествия в Соединенные Штаты. Девушка по имени Полина арендовала квартиру рядом с пляжем Венис-Бич в Лос-Анджелесе за 300 долларов в сутки, однако жилье не соответствовало фотографиям, внутри пахло канализацией, а в ванной ползали насекомые, передает Lenta.ru.

    «Во время путешествия в Америке нужно быть готовым к тому, что за очень большие деньги вы всегда получаете максимально среднее обслуживание и уровень комфорта. Это касается вообще всех сфер и услуг», – предупредила россиянка.

    Туристки приехали в Сан-Франциско и испугались огромного количества бездомных в центре города. По словам девушки, маргиналы выглядели «как зомби» и передвигались в полусогнутом состоянии из-за наркотиков. В результате россиянки побоялись выходить из номера и поспешили уехать из города.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сравнил Лос-Анджелес с Гаити из-за огромного числа бездомных.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в отличие от американского метро, в московском нет грязи, граффити, бомжей и наркоманов, а на станциях царят чистота и порядок.

    Также Такер Карлсон назвал Москву более приятным городом, чем любой в США.

    В декабре 2024 года количество бездомных в США выросло до исторического максимума.

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    20 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Посольство объяснило изъятие земли россиянина в Швеции антироссийской истерией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Стокгольме расценило намерение властей Швеции конфисковать земельный участок у гражданина России как проявление антироссийской истерии.

    Намерение шведских властей конфисковать собственность российских граждан не имеет под собой законных оснований, а является исключительно следствием раздуваемой в стране антироссийской истерии, сообщило дипломатическое представительство России в Стокгольме.

    «Доказательств какой-либо противоправной деятельности российских владельцев недвижимости, естественно, никто предъявить не может, зато рассуждений о «российской угрозе» более чем достаточно. Все это – часть антироссийской истерии, охватившей ныне шведское общество, которая сознательно культивируется политической элитой страны», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около военно-морской базы.

    Ранее в Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в принадлежащей россиянам недвижимости.

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    19 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Италия сократила срок рассмотрения туристических виз в Москве

    Италия сократила до 45 дней срок рассмотрения заявлений на визы в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Визовый центр Италии в Москве сократил срок рассмотрения заявлений на туристические визы с 60 до 45 дней.

    Визовый центр Италии в Москве уменьшил время оформления туристических виз до 45 дней, тогда как ранее из-за повышенного спроса этот процесс занимал больше 60 дней, сообщает визовый оператор VMS.

    «Сообщаем, что срок рассмотрения заявлений на получение туристической визы сокращен с 60 до 45 дней. В связи с этим заявителям рекомендуется учитывать обновленные сроки рассмотрения при планировании поездки», – говорится в сообщении визового центра.

    Оператор также напомнил гражданам, что подать документы на шенгенскую визу можно исключительно по предварительной записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России.

    В начале месяца в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В сентябре Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах.

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    20 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Российские туристы рассказали о разгромленных магазинах в Париже

    Российские туристы рассказали о последствиях протестов в Париже

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россияне, находящиеся в Париже на фоне массовых протестов, пожаловались на проблемы с транспортом, разгромленные магазины и опасения за свою безопасность.

    Особенно сильно от беспорядков пострадали центральные районы французской столицы. По словам одной из туристок, забастовка напрямую не повлияла на ее отдых, но находиться в городе стало менее комфортно. Больше всего пострадал правый берег Сены с люксовыми бутиками, передает РБК.

    Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза рассказала, что в городе возникли трудности с передвижением: метро не работает, такси воспользоваться сложно, а оставлять машину на улице небезопасно. Она также сообщила, что посетителей не пускали в Лувр даже с билетами, а местные жители выходят убирать улицы.

    Несмотря на ситуацию, российские туристы не обращались с просьбами отменить поездки во Францию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Однако количество заявок на туры у оператора «Русский экспресс» снизилось примерно на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции вынесли первые приговоры участникам беспорядков.

    Префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    Протестующие накануне заблокировали вход в Лувр.

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    20 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Посольство России во Франции призвало россиян к бдительности в дни протестов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности, особенно в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

    «Уделяйте повышенное внимание своей безопасности и будьте особенно бдительны в дни, когда планируются следующие протестные акции», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram.

    В посольстве отметили резкое обострение общественно-политической ситуации во Франции, где проходят массовые акции протеста, нередко перерастающие в беспорядки и столкновения с полицией. В связи с этим местные власти могут вводить комендантский час, информация о котором размещается на сайтах мэрий и префектур, а также в СМИ.

    Гражданам России, находящимся во Франции или планирующим поездки, рекомендовано избегать районов проведения манифестаций и мест массового скопления людей. В случае угрозы жизни и здоровью соотечественников призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы или российские дипломатические и консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник после протестов во Франции отправили за решетку почти 150 человек.

    В понедельник во Франции разграбили 2000 магазинов во время протестов.

    Массовые беспорядки обрушили фондовый рынок Франции.

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    20 октября 2026, 15:52 • Новости дня
    Завершено расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    СК завершил расследование дела обвиняемого в убийстве девушки в ОАЭ россиянина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей бывшей возлюбленной в Объединенных Арабских Эмиратах.

    В Петербурге завершилось расследование дела 42-летнего местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 25-летней девушки в ОАЭ. Материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд, сообщает СК России.

    По версии следствия, с сентября 2024 по декабрь 2025 года мужчина преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей убийством и избивал. В номере отеля в Дубае 17 декабря прошлого года он нанес девушке не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.

    После совершения преступления злоумышленник покинул страну и вернулся в Петербург, где его задержали и заключили под стражу. В ходе расследования, которое велось совместно с правоохранительными органами Эмиратов, следователи допросили более 25 свидетелей, провели следственный эксперимент и судебные экспертизы.

    Летом правоохранительные органы открыли уголовные дела против полицейских из Петербурга из-за убийства девушки в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи связали подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии с другими преступлениями.

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    20 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Участник одиночного велопробега из Москвы пропал в Таиланде

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тату-мастер из Москвы Иван Чесноков, совершавший одиночный велопробег по странам Азии, бесследно исчез на автомобильной трассе в Таиланде, сообщили волонтеры.

    Москвич перестал выходить на связь во время поездки на велосипеде по трассе в таиландской провинции Прачуап-Кхири-Кхан, передает РИА «Новости». «Три дня назад пропал с радаров участник одиночного велопробега из российской столицы», – сообщила глава российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева. Она добавила, что об исчезновении заявила супруга мужчины, с которой он постоянно поддерживал контакт.

    Путешественник начал свой маршрут 16 сентября, планируя проехать через Китай, Вьетнам, Лаос и Таиланд. Уточняется, что у него не было при себе ценных вещей и медицинской страховки. После ночевки в палатке он собирался отправиться в сторону Пхукета, а оттуда – в Малайзию и Сингапур, однако его локация пропала из сети.

    В последний раз мужчина выходил на связь в пятницу днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пропавший в Таиланде российский подросток был найден в состоянии комы.

    Весной в этой стране начались поиски исчезнувшего после обращения в клинику россиянина.

    В феврале местная полиция сообщила о гибели пропавшего соотечественника в Паттайе.

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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

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    20 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около базы ВМС

    The Telegraph: Швеция изымет участок у россиянина для защиты военно-морской базы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Швеции поддержало решение об изъятии у гражданина России земельного участка, расположенного недалеко от военно-морской базы на острове Муске.

    Правительство Швеции поддержало изъятие земельного участка у российского гражданина. Земля находится рядом с базой ВМС, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «Мы намерены изъять этот стратегически важный объект… Это единственный участок в данном районе, который не находится в распоряжении вооруженных сил Швеции, что создает критический пробел в обороне военно-морской базы», – заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

    В конце августа шведское фортификационное агентство подало заявку на экспроприацию этого участка на острове Муске. Военные утверждали, что владелец якобы представляет угрозу безопасности. Окончательное юридическое оформление и расчет компенсации проведут судебные органы.

    Подземная военно-морская база на острове Муске была построена в 1950–1960-х годах и считается одним из крупнейших подземных комплексов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу суд в США оставил под стражей экстрадированного из Швеции россиянина.

    В пятницу Швеция выдала американским властям гражданина России за экспорт микроэлектроники.

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    21 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Индийские власти заблокировали смену российского экипажа танкера Unity

    Власти Индии запретили менять российских моряков на арестованном танкере Unity

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель новороссийской компании «Антарика» Денис Шашкин сообщил, что власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на арестованном танкере Unity.

    Индийская сторона заблокировала попытки заменить российский экипаж на арестованном танкере Unity, пишет ТАСС.

    «В рамках гуманитарной помощи мы пытались предложить решение по смене экипажа, взаимодействовали с консульством, которое очень активно пыталось помогать, но все блокировалось индийскими властями. По всем инициативам было отказано – по поводу постановки к причалу, по поводу оставления даже части моряков, которые составляли бы минимальный состав по конвенции», – заявил Шашкин.

    Сроки контрактов у большинства моряков уже истекли, однако они вынуждены продолжать выполнять свои обязанности. Моральное состояние и здоровье членов экипажа вызывают серьезные опасения, один из россиян был госпитализирован. Ранее генконсульство России в Калькутте сообщало, что репатриация моряков упирается в отсутствие им замены.

    Танкер Unity, следовавший под флагом Камеруна, был арестован в Индии 11 мая из-за финансовых претензий к судовладельцу. Истец и ответчик зарегистрированы в ОАЭ, дело рассматривает Высокий суд в штате Одиша. В настоящий момент судно с россиянами стоит на якоре недалеко от порта Парадип.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержку россиян на арестованном в Индии танкере объяснили отсутствием им замены. Кроме того, МИД взял на контроль возвращение моряков с этого судна. Тем временем российское внешнеполитическое ведомство призвало Индию освободить 20 граждан России.

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    20 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Обвиняемые в убийстве россиян в Таиланде полностью признали вину

    Пхучаткан: Подсудимые по делу об убийстве россиян в Таиланде признали вину

    Tекст: Мария Иванова

    Двое граждан Таиланда, обвиняемых в жестоком убийстве российских туристов Дианы и Романа Назимовых, на судебном заседании в Паттайе изменили показания и признали вину по всем пунктам.

    На заседании суда подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландский новостной портал Пхучаткан.

    Ранее обвиняемые Тхана Кэттхонг и Тхонгчай Сринин отрицали вину в изнасиловании и предумышленном убийстве с особой жестокостью. На заседании 1 октября они согласились с обвинениями лишь по ряду эпизодов, категорически отвергнув причастность к умышленному убийству группой лиц по предварительному сговору.

    Учитывая возможность сурового наказания вплоть до смертной казни, прокурор ходатайствовал о продолжении судебного процесса. По местным законам признание вины позволяет сразу перейти к вынесению приговора, однако в случае тяжелых статей стороны вправе потребовать рассмотрения дела по существу с представлением дополнительных доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца подозреваемые в убийстве россиян в Паттайе частично признали вину.

    В прошлом месяце власти Таиланда предъявили обвинения подозреваемым в преступлении.

    Летом МИД Таиланда передал письмо Сергею Лаврову в связи с убийством россиян.

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    19 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

    DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье 58-летняя гражданка России госпитализирована после падения со скалы у водопада Куршунлу в районе Аксу.

    Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

    Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.

    Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.

    В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    19 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Голикова заявила о росте турпотока между Россией и Китаем на 50%

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за первое полугодие 2026 года туристический поток между Россией и Китаем увеличился на 50%, а по итогам года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок.

    «Росту туристических обменов, очевидно, способствовало снятие визовых барьеров. Туристический поток, итоги которого мы видим по 2025 году, превысил 3 млн поездок, а вот только за первое полугодие 2026 года вырос еще на 50%», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

    По ее словам, для закрепления успеха планируется развивать автомобильный туризм, увеличивать количество авиарейсов между городами двух стран и расширять линейку качественных предложений. Вице-премьер отметила, что по итогам текущего года ожидается свыше 4 млн взаимных поездок, однако потенциал туристического обмена значительно выше, передает РИА «Новости».

    Кроме того, к 2030 году Россия готовится обеспечить прием 5,5 млн китайских путешественников. Голикова подчеркнула важность устранения административных барьеров, развития транспортной сети и адаптации инфраструктуры. Она также добавила, что за последние десять лет число китайских студентов в российских медицинских вузах увеличилось практически в десять раз.

    Ранее Голикова заявила о выходе отношений России и Китая на беспрецедентный уровень.

    В прошлом месяце Ассоциация туроператоров России назвала самые популярные у китайских туристов города страны.

    Летом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте числа гостей из КНР.

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